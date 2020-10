Teppo Numminen, 52, avasi arkeaan ”ihan normaalina kiekkoisänä” – jättäytyi sivuun valmennustöistä

Puolustajalegenda Teppo Numminen luottaa isänsä oppeihin kiekkovanhemmuudessa.

Teppo Numminen seurasi ylpeänä sivusta, kun valokuvaajat räpsivät kuvia hänen isästään Kalevi Nummisesta, 80, keskiviikkona Helsingissä. Ari Mennanderin kirjoittama Nummisen elämäkerta Leijonakuningas – Kalevi Nummisen tarina (Docendo) julkaistiin keskiviikkona.

– Onneksi tämä kirja saatiin pihalle. Välillä näytti, että näinköhän se ikinä valmistuu, mutta tämä on etenkin nuorille sukupolville tärkeä teos, joka kertoo miten suomalainen jääkiekko on kehittynyt ja mistä ollaan aikoinaan tultu, Numminen tuumasi.

Kaikkien aikojen suomalaispuolustajiin kuuluva Numminen, 52, on itse pysytellyt poissa parrasvaloista viime vuodet.

Ulkoiselta olemukseltaan ikityylikäs Numminen näyttää yhä siltä, että hän voisi hypätä saman tien askiin, mutta mitä miehelle kuuluu?

– Ihan hyvää kuuluu. Tampereella asustellaan ja vietellään siellä normaalia perhearkea. Ilman hokihommia, Numminen kertoi.

Teppo Numminen elelee perhearkea Tampereella. Arkistokuva vuodelta 2019.­

Numminen työskenteli peliuransa jälkeen kolme kautta Buffalo Sabresin apuvalmentajana sekä Leijonissa eri tehtävissä, mutta veri ei vedä tällä hetkellä takaisin ammattilaiskiekon pariin.

– Ei ole tullut kyselyitä viime aikoina eikä ole myöskään tuntunut, että olisi ajankohtaista olla valmennushommissa. Ei minulla ole tällä hetkellä mitään omia intohimoja valmentaa.

– Olen nyt ihan normaali kiekkoisä. Poika pelaa Tapparan U15-joukkueessa. Vien poikaa harjoituksiin ja seuraan muiden mukana pelejä.

Kalevi ja Teppo Numminen vuonna 2013, kun Teppo valittiin IIHF:n Hall of Fameen.­

Nummiset kuuluvat Suomi-kiekon aatelisiin. Kalevi Numminen oli aikansa huippupuolustaja, josta tuli myöhemmin suomalaisen jääkiekon edistyksellisin valmentaja.

Elävän legendan poikana kasvaminen ei ole mutkatonta. Varsinkin kun molempien intohimona on jääkiekko.

– Nuorempana sitä sai aina välillä kuulla, että tuolla on se Nummisen Kallun poika. Siitäkin syystä halusin tehdä alusta asti omaa juttuani, Numminen muisteli.

– Koin sen niin, että ”Kallu” sai valmentaa ihan tarpeeksi joukkueen kanssa. Meillä oli sääntö, että hän ei ala ikinä valmentaa minua, mutta voin aina kysyä, jos on jotain. Kun peli meni A-junioreissa vähän haastavammaksi, pystyin aina kysymään isältä neuvoja.

Numminen antaa kiitosta huomaavaisille vanhemmilleen, jotka eivät koskaan luoneet paineita menestymisestä.

– Minulla oli ihan NHL-vuosiin asti aina väylä puhua pelistä Kallun kanssa. Hän tuki aina vaikeina aikoina. Hän antoi myös tilaa. Sain aina tehdä omaa juttuani omilla ehdoillani.

Kiekkolegenda Kalevi Nummisen (kuvassa) elämäkerta, Ari Mennanderin kirjoittama Leijonakuningas julkaistiin keskiviikkona.­

Numminen noudattaa samaa ohjenuoraa myös oman jälkikasvunsa kanssa. Vaatimaton NHL-legenda oli aiemmin 14-vuotiaan Nicklas-poikansa joukkueessa yksi valmentajista. Numminen jättäytyi kuitenkin omaehtoisesti toiminnasta pois viime vuonna.

– Jossain vaiheessa on tärkeää antaa pelaajalle oma tila ja mahdollisuus rakentaa omaa juttua. Eikä olla jatkuvasti neuvomassa, miten itse on joskus tämän asian tehnyt. Sama se on varmasti yksilöurheilussa, jossa vanhempi valmentaa lastaan. Ne ovat vaikeita tilanteita. Siinä saa olla todella tarkkana, koska siinä voi käydä todella kurjastikin, muistutti Numminen.

Numminen myöntää, että toisen polven pelaajiin kohdistuu välillä helposti kovia odotuksia ulkopuolelta. Kun selässä lukee tuttu sukunimi, se voi tuoda ylimääräistä huomiota ja turhaa huutelua.

– On se näin, mutta ne ketkä kasvavat jääkiekkoperheessä, tottuvat siihen. Siitä tulee tavallaan normaalia eikä sitä sillain ajattele.

Teppo Numminen Liiga-Alumni Allstars -hyväntekeväisyysottelussa 2018.­

Joukkueurheilun lieveilmiöiden kitkemisessä, kuten kiusaamisessa, Numminen peräänkuuluttaa vanhempien ja vetäjien vastuuta.

– Joukkuelajeissa oppii miten ryhmässä pitää käyttäytyä, mitkä ovat säännöt ja arvot. Niistä on myös ihan ehdottomasti pidettävä kiinni. Se on vetäjien tehtävä. Jos tästä luistetaan, nopeasti kiusaaminen saa valtaa, Numminen sanoi.

– Tämä keskustelu pitää olla jatkuvasti esillä, eikä vasta sitten kun on liian myöhäistä. Tässä ollaan menty parempaan suuntaan.