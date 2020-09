MTV Urheilu: Antti Törmänen sairastui sappirakon syöpään – kertoi ensimmäistä kertaa voinnistaan: ”Minulla on ollut kaksi isoa operaatiota”

Sappirakon syöpään sairastunut Antti Törmänen kertoi MTV Urheilulle voinnistaan 50-vuotissyntymäpäivänään.

Heinäkuun lopulla Sveitsistä kuului uutisia, jotka saivat suomalaisen kiekkoväen vakavaksi. Valmentamansa EHC Bielin kanssa lähestyvään kauteen valmistautuneella Antti Törmäsellä oli todettu syöpä.

Tänään lauantaina 50-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä Törmänen kertoi ensimmäistä kertaa tarkemmin tilanteestaan MTV Urheilulle. Törmänen oli leikkauksessa ensimmäistä kertaa heinäkuussa ja toistamiseen elokuussa. Kuuden kuukauden kemoterapiahoidot ovat täydessä vauhdissa.

– Sappirakon syövästä on kyse. Minulla on ollut kaksi isoa operaatiota. Ensimmäisessä sappirakko otettiin pois ja kuuden päivän kuluttua siitä patologi vahvisti syövän, Törmänen kertoi.

Kemoterapiahoidot rasittavat kehoa, mutta Törmänen kertoo, että on pystynyt pysymään aktiivisena taudistaan huolimatta.

– Vointi on vaihteleva, mutta iso juttu on, että olen pystynyt urheilemaan – en kylläkään koko aikaa – mutta pystyn kävelemään, pyöräilemään ja pikkuhiljaa vatsalihakset alkavat toipua niin, että pystyn tekemään muutakin enemmän ja enemmän. Jokaisella, joka on kemoterapian kokenut, tulee hetkiä, jolloin olo ei ole niin hyvä kuin haluaisi, Törmänen kuvaili kuntoaan.

Viime ajat olivat olleet Törmäselle rankkoja jo ennen syöpädiagnoosia. Törmänen sairastui vaimonsa kanssa keväällä koronavirukseen, joka oli varsinkin vaimon kohdalla rankka tauti. Sitä ennen mieltä pisti matalaksi ystäväpiirissä tapahtunut poismeno.

Nyt kolme vuotta Bielissä valmentanut Törmänen on pakotettu keskittymään omaan terveyteensä. Bieliä luotsaa kohti lokakuun alussa alkavaa kautta Lars Leuenberger. Törmänen pysyttelee joukkueen kanssa aktiivisesti yhteydessä.

Syntymäpäivän kunniaksi Törmänen oli MTV Urheilun haastattelun aikaan matkalla pelaajiensa luo kakkulastin kanssa.

– Olen käynyt siellä höpöttelemässä melkein aina, kun vointi on ollut hyvä. Nyt kun kausi alkaa, käyn siellä myös, mutta totta kai varuillaan pitää olla. Yhden kerran jo tuli, mistä lie, pikku kurkkukipu. Ja kun vastustuskyky on heikompi, sitä oltiinkin sitten sivussa, Törmänen totesi.

Antti Törmäsen pelaajaura oli maineikas. Hän kuului vuonna 1995 Leijonien ensimmäisen maailmanmestaruuden voittaneeseen joukkueeseen.

Törmänen pelasi SM-liigaa Jokereissa 410 runkosarjan ottelua ja teki niissä 250 (137+113) tehopistettä. Hän voitti pelaajana neljä Suomen mestaruutta.