Suomalaislääkärit tekivät hälyttävän johtopäätöksen koronan leviämisestä urheilukentällä – ”Tämä vetää vakavaksi”

Infektiolääkärit eri sairaanhoitopiireissä ovat tulleet samaan johtopäätökseen. Korona voi levitä joukkueesta toiseen jääkiekko-ottelussa.

Koronavirus levisi Mikkelin Jukurien U20-joukkueesta HPK:n ja KooKoon nuoriin pelitilanteessa kaukalossa, uskovat asiantuntijat Mikkelissä, Hämeenlinnassa ja Kymenlaaksossa. Epäily perustuu tutkimustietoon, jota positiivisen koronanäytteen antaneilta jääkiekkoilijoilta on haastatteluissa kerätty.

Jukurit pelasi Hämeenlinnassa perjantaina 4.9. ja Kouvolassa päivää myöhemmin.

– Olemme haastattelleet kaikki, joilla on tartunta tähän mennessä todettu. Kaikki antavat hyvin yhdenmukaisen kuvan: heillä ei kaukalon ulkopuolella ollut kontaktia mikkeliläisten kanssa, Janne Mikkola, Kanta-Hämeen keskussairaalan infektioylilääkäri kertoo Ilta-Sanomille.

– Siis sellaista lähikontaktia, jota on totuttu pitämään tartunnan edellytyksenä.

HPK:n tiedotteen mukaan seuran U20-joukkueessa on todettu kahdeksan koronatartuntaa.

HPK:n ja Jukurien ottelussa pelaajat noudattivat kaikkia Jääkiekkoliiton ohjeita ja varotoimia, Mikkola kertoo. Vieraat menivät bussista suoraan pukukoppiin. Pukukoppikäytävän joukkueet jakoivat, mutta pelaajat eivät olleet keskenään kahden metrin pisaraetäisyydellä käytävällä.

– Pelaajat eivät ole olleet kaukalon ulkopuolella tekemisissä keskenään, Mikkola toistaa.

Samaan tutkimustulokseen on tultu Kymenlaaksossa. KooKoon pelaajat altistuivat Jukurien kantamalle virukselle vain kaukalossa.

– Meillä on selvä tuntuma, että pelkkä pelitilanne riittää tarttumiseen. KooKoon pelaaja on sanonut selvästi, ettei ollut Jukurien kanssa muuten tekemisissä kuin pelitilanteessa. Ja hänet on todettu positiiviseksi, komppaa Kymenlaakson keskussairaalan infektioylilääkäri Risto Pietikäinen ja kertoo uudesta havainnosta:

– Meillä oli se käsitys, että (jääkiekko-ottelun) kontaktit olisivat lyhyitä, eivätkä niin vaarallisia. Nyt täytyy näemmä muuttaa käsitystä.

Kahdeksalla KooKoon U20-joukkueen pelaajalla ja yhdellä toimihenkilöllä on todettu koronatartunta, joukkue tiedotti keskiviikkona. Kuvituskuva.­

Miten virus on kiekko-ottelussa tarkalleen levinnyt, siihen lääkärit eivät ota kantaa. Hämeenlinnassa on selvitetty jopa tartunnan saaneiden jäälläoloaikoja.

– Ensimmäisillä pelaajilla, joilla tartunta tuli esille, oli varsin runsaasti jääaikaa ja peliin kuuluvia, normaaleja lähikontakteja, Mikkola kommentoi.

Hän korostaa, ettei havainnosta voi vetää johtopäätöksiä tai arvioida yksilötason riskejä.

Pietikäinen pyörittelee mielessään myös lajikulttuuriin liittyviä asioita tartuntojen taustalla.

– Otteluissa näkee, että pelaajat syljeskelevät. Nuuska on valitettavan levinnyt urheilupiireissä, hän mainitsee.

Kouvola ja Hämeenlinna ovat palloilukaupunkeja, joissa pelataan jääkiekon lisäksi kovalla tasolla esimerkiksi lento- ja koripalloa. Kesällä jalka- ja pesäpallossa ei ole nähty tartuntoja pelaajien välillä otteluissa. Mitä syksyltä ja sisäpalloilukaudelta voi odottaa?

– Tämä vetää vakavaksi. Kun syksy tulee ja siirrytään sisätiloihin, vaara lisääntyy kyllä. Meillä järjestetään todella isoja tapahtumia. On 30 peliä jääkiekkoliigaa Pohjois-Kymenlaaksossa ja muuta palloilua etelässä, Pietikäinen miettii ja kertoo sairaanhoitopiirin neuvovan mielellään seuroja tapahtumien järjestämisessä.

Kymenlaakson keskussairaala sijaitsee Kotkassa.­

Mikkola kertoo, että Hämeenlinnassa opittiin jo yksi asia HPK:n tapauksesta. Tieto Jukurien ensimmäisistä varmistetuista koronatapauksista tuli terveydenhoitoviranomaisille Hämeenlinnaan tiistaina 8.9. Infektioasiantuntijat ja THL pohtivat yhdessä samana iltapäivänä, mikä HPK:n ja muiden vastustajajoukkueiden riski saada korona oli.

– Alkuarvio oli, että riski on suhteellisen vähäinen, Mikkola kertoo.

– Se on opiksi otettu, että jos jääkiekossa vastustajajoukkue ilmoittaa, että heillä on todettu tartunta, niin kyllä sitten laitetaan suoralta kädeltä karanteeniin se oma joukkuekin. Ei jäädä odottamaan, tuleeko jollekin oireita. Se on tullut nyt aika selväksi viimeisen viikon kuluessa.

HPK:n alle 20-vuotiaiden joukkue laitettiin tauolle, kun tieto mikkeliläisten oireista tuli. Pelaajat asetettiin tehostettuun oiretarkkailuun ja oireilevat ohjattiin koronavirustestiin. Ensimmäisistä tartunnoista HPK:ssa kerrottiin torstaina 10.9.