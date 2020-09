SM-liigajoukkueiden turnaus Helsingin jäähallissa peruttiin vahingon vuoksi – HIFK lupaa hyvittää pääsyliput

Hajonnut putki ja jäälle pulpunnut vesi pilasivat SM-liigajoukkueiden turnauksen Helsingin jäähallissa.

Jääkiekon SM-liigajoukkueiden 3v3 Super Series -lopputurnaus Helsingin jäähallissa jouduttiin lopulta perumaan iltapäivällä sattuneen vahingon vuoksi.

– 3v3 Super Series -lopputurnaus on peruttu. Iltapäivällä rikkoutunutta jäätä ei saatu korjattua ja illan pelit peruutettiin. Päätös tehtiin yhdessä pelaajien ja tuomarien kanssa, twiittasi Helsingin IFK.

Vahinko sattui, kun työntekijät porasivat maalitolpan reikää tavanomaiseen ennen illan suunniteltua avausottelua HIFK:n ja Kärppien välillä. Poranterä rikkoi jäähdytysputken ja jäälle alkoi yhtäkkiä syöksyä runsaasti kellertävää vettä. Jää meni niin huonoon kuntoon, että se olisi ollut pelaajille terveysriski.

– Jää lohkeilee ja on tosi pehmeä. Jää on siitä (toisen maalin) kohdalta ihan erilainen kuin muualla, ja alkaa siteet paukkua, jos siihen tulee kovalla vauhdilla. Ei tuossa ole mitään järkeä pelata, kommentoi HIFK:n Juha Jääskä C Moren haastattelussa.

Jäätä yritettiin kunnostaa ja turnausta viedä maaliin. HIFK ja Kärpät laukoivat jäähallin toiseen päätyyn voittomaalikilpailun. Ilves ja TPS puolestaan pelasivat harjoitushallissa.

Kolmella pelaajalla kolme vastaan pelattavan lopputurnauksen välieriin olisivat edenneet Ilves, Tappara, Kärpät ja HIFK. Ratkaisu jäi näkemättä.

HIFK lupasi hyvittää lopputurnaukseen ostetut pääsyliput katsojille.