Epäily: Supertartuntatilanne käynnisti Mikkelin Jukureiden rajun koronaryppään – ”Oireet alkoivat aika samanaikaisesti”

Mikkelin Jukureista lähteneessä koronatartuntojen ryppäässä on nyt 21 todettua tartuntaa.

Mikkelin koronarypäs on lähtöisin jääkiekkoseura Jukureista.­

Jääkiekkojoukkue Jukureista lähtöisin olevan Mikkelin koronatartuntaryppään taustalla epäillään niin sanottua supertartutustilannetta.

– Tiedämme, että monella tartunnan saaneella oireet alkoivat aika samanaikaisesti. Se voisi viitata yksittäiseen supertartutustapahtumaan. Eli iso osa olisi tarttunut samalla kertaa, mutta mitään varmuutta ei ole, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä arvioi Ilta-Sanomille.

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Se, mistä koronavirus on Jukureihin tullut, on yhä hämärän peitossa.

– Meillä ei ole tällä hetkellä vielä tietoa, mikä on primääritartunnan lähde. Vaihtoehtoja on olemassa, mutta ei ole pystytty sitä määrittämään, Seppälä sanoo.

– Nyt meillä on fokus ollut siinä, että altistuneet selvitetään ja ketjut saadaan katkaistua. Kun päästään vähän eteenpäin, ruvetaan vielä tarkemmin perkaamaan, että mistä tämä olisi voinut tulla.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.­

Essote tiedotti keskiviikkona yhdestä uudesta koronavirustartunnasta alueellaan. Tartunta on osa Mikkelin Jukureista lähtenyttä ketjua, johon nyt liittyy 21 tartuntaa, Ilta-Sanomille on vahvistettu.

20 tartuntaa liittyy Jukurien U20-joukkueeseen. Nuorten joukkue ja SM-liigajoukkue on asetettu 14 päivän karanteeniin ja sairastuneet ovat kotihoidossa.

Tuorein viruslöydös on puolestaan henkilöltä, joka kuuluu U20-joukkueen lähipiiriin ja saanut tartunnan altistuksen kautta, Ilta-Sanomille kerrotaan.

Jukurit ei seurana halua spekuloida, missä supertartutustilanne olisi voinut käydä.

– U20-joukkue on matkustanut bussilla perjantaina Hämeenlinnaan ja lauantaina Kouvolaan ja käynyt pelaamassa pelit. Tästä porukasta nämä tartunnat ovat tällä hetkellä, Jukka Toivakka, Jukurit HC Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kertoo Ilta-Sanomille syyskuun 4. ja 5. päivän tapahtumista.

Nuorten SM-sarja alkoi viime perjantaina. Toivakan mukaan joukkueella oli ollut normaalit viimeistelyharjoitukset aiemmin viikolla. Lisäksi harjoitusotteluita on pelattu useamman viikon ajan Mikkelissä ja muilla paikkakunnilla.

– He ovat elokuun alusta asti olleet tiiviisti porukkana, Toivakka sanoo alle 20-vuotiaiden ryhmästä.

Miten SM-liigapelaajat ovat altistuneet virukselle?

– Meillä on pelaajia, jotka harjoittelevat molemmissa joukkueissa (sekä U20- että SM-liigajoukkueessa), minkä takia koko liigajoukkue on luokiteltu altistuneiksi ja heitä testataan. Osa on jo testattu ja loput testataan tänään. Ainakaan toistaiseksi liigajoukkueesta ei ole tullut yhtään positiivista tulosta, Toivakka kertoo.

Jukurien tapaus on varmasti nostanut kulmia suomalaisissa palloilujoukkueissa ja harrastuspiireissä. Mikkelin tapahtumia voi mahdollisesti pitää ennakkotapauksena tulevasta ja siitä, voiko harrastustoiminta pyöriä Suomessa normaalisti läpi syksyn ja talven 2020–21.

– Näen tämän osoituksena siitä, että tällä hetkellä homma kuitenkin toimii. Tunneissa siitä, kun ensimmäiset alkoivat oireilla ja olivat yhteydessä terveydenhuoltoon, niin meillä oli jo tulokset käytettävissä. Näen tämän ennakkotapauksena siten, että jos pystytään nopeasti reagoimaan, näihin päästään nopeasti kärryille, Essoten terveyspalvelujen johtaja Seppälä kommentoi.

Hän uskoo, että niin kauan kuin Jukurien kaltaiset tapaukset ovat yksittäisiä, urheilutoiminta on ”varmaan ihan turvallista.”

– Mutta mikäli esimerkiksi palloilulajien tartuntaryppäät alkavat tulla viikoittaiseksi yksittäisellä alueella, niin silloin minun pitäisi varmasti omaa varovaisen positiivista suhtautumistani muokata, Seppälä pohtii.

Jukka Toivakka Jukurien ottelussa vuonna 2017.­