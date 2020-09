Teemu Ramstedt kommentoi häirintätutkimusten tuloksia: ”Jääkiekossa ollaan ison mietinnän edessä”

Lähes puolet SUEK:n tutkimukseen vastanneista naisjääkiekkoilijoista oli kokenut sukupuolista häirintää

Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n häirintätutkimuksessa löytyi neljä lajia, joissa seksuaalinen häirintä on muita lajeja yleisempää. Nämä lajit olivat jääkiekko, salibandy, jalkapallo ja pesäpallo.

Syitä tähän ei tässä tutkimuksessa etsitty, ja lajikohtaisiin tuloksiin on syytä suhtautua vain suuntaa antavina. Yksittäisissä kansainvälisissä tutkimuksissa ei ole löydetty isoja eroja eri lajien välillä.

– Matalan vastausprosentin, kokonaisjoukon sukupuolijakaumaan liittyvien tietojen puutteellisuuden sekä vastaajien sukupuolijakauman painottuneisuuden vuoksi näiden tulosten perusteella ei voida tehdä suoria yleistyksiä koko lajia koskien. Tuloksiin on syytä suhtautua suuntaa antavina, Jääkiekkoliiton osaraportissa muistutettiin.

Jääkiekossa huomiota herättää erityisesti se, että lähes joka toinen – 48 prosenttia – vastanneista naisista oli kokenut sukupuolista häirintää.

Se on iso osuus verrattuna koko tutkimusaineistoon, jossa 23 prosenttia naisista oli kokenut sukupuolista häirintää. Sukupuoleen perustuva häirintä on esimerkiksi väheksyvää tai halventavaa puhetta toisen henkilön sukupuolesta.

– Ei se yllätys ole. Jääkiekossa ollaan ison mietinnän edessä. Me olemme perinteisesti miesten laji, ja naisten ja tyttöjen vähäisempi määrä on voinut johtaa heidän vähättelyynsä. Minä lähtisin ensimmäisenä vahvistamaan naisten asemaa jääkiekossa, jääkiekkoilija Teemu Ramstedt sanoi.

Tutkimuksessa ammattijääkiekkoilijat olivat oma ryhmänsä, johon myös Ramstedt kuuluu.

Millainen on suomalainen jääkiekkopukukoppi vuonna 2020?

– Peilaan tätä ensisijaisesti ammattijääkiekkoilun kautta. Kyllä pukukoppi on ensisijaisesti hieno paikka, minun on aina ollut hyvä olla. Toisaalta tiedostan sen, että se on minun kokemukseni, ja tiedostan, että se ei välttämättä ole ollut kaikille joka hetki hieno paikka, Ramstedt sanoi.

Ramstedt toivoi, että urheilujärjestöt ottaisivat urheilijat voimakkaammin mukaan häirinnän vastaisista toimista tiedottamiseen.

– Väitän, että eturivin urheilijoiden kautta liittojen viesti menee paremmin perille, koska monet seuraavat nimenomaan urheilijoita.