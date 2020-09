Kommentti: Tommi Kovanen paljastaa kaukalossa saadun aivovamman tuhonneen elämänsä, mutta herääkö jääkiekkoväki vieläkään?

Tommi Kovanen avaa uutuuskirjassa elämänsä tuhoutumisen niin armotta, että se pakottaa jääkiekkoyhteisön kohtaamaan aivovammat uudella tavalla, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Aivovamman kaukalossa saaneen ex-kiekkoilija Tommi Kovasen ja Jenny Rostainin ensimmäinen kirja Kuolemanlaakso (Bazar Kustannus 2017) pysäytti.

Se on hirvittävä kuvaus kaukalossa vammautuneen perheenisän osin katkerasta ja haparoivasta taaperruksesta kohti valoa.

Mutta kun lukee ex-pariskunnan yhdessä tekemän jatko-osan Jääkylmä (Bazar 2020), ensimmäiseen kirjaan suhtautuu kuin katsomossa suhtaudutaan jäällä tapahtuvaan rajuun taklaukseen: hetki pidätetään henkeä, sitten nostetaan uhri pystyyn, taputetaan olkapäälle ja peli jatkuu.

Kuolemanlaakson suuri huijaus oli, että siinä Kovasella oli vielä toivoa ja hän uskoi kaiken kääntyvän paremmaksi.

Jääkylmässä toivoa ei enää ole. Kovanen on parantumattomasti aivovammainen, eikä hän selviä arjen askareista kuin valtavin ponnistuksin ja avun kanssa. Se on lohdutonta luettavaa.

Hän on menettänyt rahansa, perheensä, suuren osan vakuutusturvastaan, asuntonsa, parisuhteensa – lähes kaiken. Hän kokee päivittäistä ahdistusta siitä, millainen isä pystyy olemaan lapselleen, koska tarvitsee päivien levon pienenkin ponnistuksen jälkeen.

Hän tietää, ettei parane. Edunvalvoja maksaa hänen laskunsa ja antaa sata euroa viikossa käyttörahaa.

Tommi Kovasen rohkeutta avata kohtalonsa on syytä arvostaa.­

Kovanen avautuu häpeällisimmistä salaisuuksistaan tavalla, joka pakottaa jääkiekon aivovammakeskustelun uralle, jolla jääkiekossa ei ainakaan vielä ole osattu luistella.

Mutta jostain on aloitettava.

Ongelmaa vähätelleen jääkiekkoväen on nyt opeteltava näkemään ihailtujen voimataklausten potentiaalinen seuraamus. Kovasen ja Rostainin kirjan kontekstissa on rajallista vängätä siitä, oliko taklaus nanosekunnin myöhässä, tuliko se kuolleesta kulmasta, osuiko päähän, oliko pää ylhäällä jne.

Kun suljettu ja ylisuureksi kasvatettu 15 joukkueen liiga on harmaantumassa yhdentekeväksi mössöksi, tuntuu että eniten innostutaan vänkäämään taklausten puhtaudesta.

Ne ovat tärkeitä asioita rangaistuksia määrittäessä, mutta se keskustelu ei korjaa ongelmaa. Nyt on ryhdyttävä puhumaan siitä, millaisia peruuttamattomia ihmis- ja perhekohtaloita aivovammat aiheuttavat kontaktilajien urheilijoille.

Tommi Kovanen on puhunut avoimesti vaikeuksistaan.­

Lapset menettävät isänsä, kumppanit puolisonsa, vanhemmat lapsensa ja ystävät ystävänsä, kun voittamattomuutta ja itseluottamusta uhkuva huippu-urheilija yhdessä hetkessä hapertuu dementikoksi.

Kovasen rohkeutta on syytä arvostaa. Kansiin ladottu avautuminen on hänen julkisen elämänsä rohkein ja ennen kaikkea anteliain teko.

Kukaan toinen kiekkoilija ei ole seitsemän vuotta uransa päättymisen jälkeen pannut yhtä säälittä ”kroppaansa likoon” kuin Kovanen uudessa kirjassa.

Hän riisuu itsensä ilkosilleen sielunsa viimeistä sopukkaa myöten ja antaa elämänsä typerryttävimmätkin yksityiskohdat muiden mässäiltäväksi.

Vararikon jo lähestyessä luottokelpoisuuden menetettyään hän ostaa saman päivän aikana käteisellä ison maasturin ja veneen, jota ei osaa ajaa ja jolle ei ole edes laituripaikkaa. Hän näpistää kaupasta ja rypistää haastehakemuksen repun pohjalle ikään kuin se silmistä poistettuna katoaisi sinne kokonaan.

Kuin lapsi, joka menee piiloon kätkemällä kasvonsa käsiensä taakse. Vähän samalla jääkiekko on toiminut vaarallisten pääosumien edessä.

Jääkiekossa aivovammoihin on ollut vaikea suhtautua. Niissä on vahva stigma, heikkouden ja epäonnistumisenkin merkki. Kiekkoyhteisö on käyttänyt kaiken mahdollisen tarmon vänkäämään siitä, että minkä säännön nojalla jokin taklaus on oikein tai väärin ja kuinka monen pelikiellon arvoinen se oli vai oliko osuma päähän kenties taklattavan oma vika.

Tommi Kovasen ura päättyi tammikuussa 2013, jolloin hän sai aivovamman Tommi Huhtalan taklauksen jälkeen.­

Mutta uhrien kanssa yhteisö ei osaa elää sen enempää auttaen kuin varsinkaan kunnioittaen. Tässä asiassa on eniten korjaamisen varaa: vakuutusturva pitää saada vielä kattavammaksi, ja liigan pitäisi kenties Jääkiekkoliiton ja pelaajayhdistyksen kanssa rakentaa nykyistä huomattavasti paremmat turvaverkot, joiden piiriin pitää saada myös perheet, tavalla tai toisella.

Uhrit jäävät nyt heitteille.

Mitä tulee parjattuun kovuutta, alkukantaista maskuliinisuutta ja jopa väkivaltaisuutta ihannoineeseen lajikulttuuriin, niin se on selvästi jo muuttumassa inhimillisemmäksi ja taitokiekkoa arvostavammaksi.

Mutta kulttuuri muuttuu hitaasti, eikä sen muutosta oikein voi nopeuttaa, koska lajin ytimen määrittävät aina sen pelaajat. Ylhäältä tai sivulta voi korkeintaan ohjailla, mutta esimerkiksi viime kaudella hätäisesti käyttöön otettu automaattinen viiden pelin pelikielto päähän osuneesta taklauksesta ei vähentänyt pääosumia yhtään.

Uudet pelaajasukupolvet, jotka ovat ikänsä pelanneet pitkään vallalla ollutta kiekkokontrollijääkiekkoa ja keskittyneet hiomaan erityisesti kiekollisia yksilötaitojaan, muuttavat peliä koko ajan uuteen suuntaan: vähemmän fyysiseksi, vähemmän väkivaltaiseksi.

Mutta erityisesti Suomessa ollaan nyt todella vaarallisessa murroskohdassa, ja tässä asiassa sekä liiton että liigan päättäjät voivat katsoa itseään tiukasti peiliin.

SM-liigassa pelaa vielä iso joukko niin sanotun vanhan liiton kiekkoilijoita, jotka kasvoivat lajiin sen fyysinen elementti edellä. He ovat kasvaneet lajiin, jossa fyysinen uhka on alati läsnä ja jossa taklaamisella oli suuri pelitaktinen että varsinkin psykologinen merkitys.

Uudet sukupolvet eivät ole edes harjoitelleet taklauspeliä, koska liiton koulutuksessakin puhutaan ”kiekosta irrottamisen taidoista”. Pelin fyysistä ulottuvuutta on pitkään häivytetty, koska vanhemmille on haluttu myydä sisäsiistiä lajia.

Ylikorostuneen fyysinen peli on pikkuhiljaa väistymässä, mutta sen pelin syvät muistijäljet eivät vielä pitkään aikaan katoa vanhemman pelaajapolven selkäytimestä.

Näiden kahden pelaajakulttuurin törmääminen kovan kontaktin sallimassa lajissa on kuin panisi huvipuiston törmäysautoradalle muutaman tankin.

Tommi Kovanen taklaa Roope Talajaa laitaa vasten. Kuva on vuodelta 2013.­

Jälki on ollut viime vuosina hirveää osittain juuri siitä syystä, että samassa kaukalossa pelataan kahta eri peliä. Säännöt suosivat edelleen rajua fyysisyyttä, mutta iso osa nuorista pelaajista ei ole siihen valmis, eikä välttämättä enää edes halukas.

Talousvaikeuksissa kärvistelevät liigaseurat nostavat entistä hanakammin yhä nuorempia pelaajia isoihin rooleihin, ja se on kuin juoksuttaisi päiväkotilapsia moottoritien yli. Viime vuosien pääosumat eivät johdu lajin huonontuneesta kulttuurista tai väkivallan lisääntymisestä, koska ne ovat menneet päinvastoin koko ajan parempaan suuntaan.

Jääkiekossa on tänä päivänä paljon vähemmän kostamista ja tahallista satuttamista kuin ennen. Pelkästään taklausten määrä on vähentynyt 1990-luvulta paljon, mutta vaarallisia osumia tulee melkein enemmän. Sitä ei oikein selitä muu kuin kulttuurien törmäys.

Idioottimaiset törkeydet pitää karsia nykyistä paljon kovemmilla rangaistuksilla. Kädenlämpöiset läpsyt poskelle eivät tehoa. Valistunut lajiväki erottaa vahingoittamisyritykset ja tunnistaa vaaralliset tyypit, joiden kyseenalaiselle toiminnalle on pantava stoppi.

Tulevaisuudessa lajiväen on todella tarkkaan pohdittava ylipäätään fyysisyyden merkitystä lajissa. Onko sitä enää edes tarpeen vaalia lajiin elimellisesti kuuluvana elementtinä, kun nuoret sukupolvet eivät selvästikään ole valmiita sellaiseen peliin? Suhtautuminen taklauspeliin on lajin 2020-luvun suurin kysymys.

Tässä välivaiheessa kiekkoväen on syytä olla erityisen valveilla. Lokakuussa alkavassa SM-liigassa on taas entistä enemmän pelaajia, joiden paikka ei välttämättä ole miesten ammattisarjassa. Siellä on pelaajia, jotka yhä partioivat sääntöjen rajoilla ja pelaajia, jotka eivät osaa suojella itseään.

Koska nuoret pelaajat kuitenkin määrittävät pelin tulevaisuuden, olisi ehkä syytä pyrkiä nopeammin kuin luonnollisen poistuman kautta tarjoamaan heille pelin avaimia. Jermujen pitää jatkossa opettaa nuoret liigan tavoille muilla keinoin kuin ajamalla heitä pystyyn keskialueella.

Se ei enää kuulu tähän lajiin.

Jääkiekkoväen on ehkä myönnettävä, että koska uusien pelaajapolvien kasvatuksessa – suhteessa taklauspeliin – on niin pahasti epäonnistuttu, peliä pitää muokata heidän suuntaansa ja pois väistyvältä urosten sukupolvelta.

Vanhalla viha- ja pelottelukiekolla ei ole tulevaisuutta ja fyysisyyden merkitys asteittain vähenee. Palautetaanko punaviiva vauhtien karsimiseksi? Mennäänkö neljä vastaan neljä -peliin?

Kun perehtyy esimerkiksi Tommi Kovasen arvokkaaseen tarinaan, vääjäämättä kyseenalaistaa sen, onko minkään urheilulajin ”sielu” tai ”ydin” koskaan tärkeämpi kuin ihmisen elämä.

Kumpaa tässä pitää vaalia, ihmisten terveyttä vai mystistä lajin ydintä, joka ei edes ole ikuinen?

Kannattaa muistaa, että Euroopassa jääkiekkoa pelattiin alun perin ilman taklauksia. Koko kentän taklaussääntö tuli voimaan vasta 1969. Lajin ”sielu” on muuttunut koko ajan.

Toisaalta tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi Yhdysvaltain naisten kiekkosarjoissa tapahtuu noin kaksinkertainen määrä aivotärähdyksiä ottelua kohden kuin miesten yliopistosarjoissa.

Naisten kiekossa, kuten tiedetään, taklaaminen on kokonaan kielletty. Tutkimustulokset puhuvat sen puolesta, että vaikka taklaaminen kiellettäisiin miehissäkin kokonaan, on pelaajat opetettava olemaan varuillaan lapsesta saakka, koska kaukalo ei ole koskaan täysin turvallinen paikka.

Kun satakiloiset miehet luistelevat ristiin rastiin 40 kilometrin tuntuvauhtia, on syytä pitää pää ylhäällä.

Hieno peli selviää, kun yhteisesti linjataan pari pykälää pois äärimmäisestä fyysisyydestä ja palautetaan juniorivalmennukseen taklauspelaamisen opettelu, taklaaminen ja taklauksiin varautuminen. Kontaktiin ja niiden uhkaan pitäisi totutella jo ensimmäisestä luistelukoulusta alkaen.

Pelkään tosin, että lähivuosina vanha ja uusi kulttuuri törmäävät vielä monta kertaa ikävin seuraamuksin.