Jääkiekossa saatu aivovamma tuhosi ihmisen, jota kirjailija Jenny Rostain rakasti: ”Koin ihanan rakkauden, mutta myös trauman”

Kirjailija Jenny Rostain koki ex-jääkiekkoilija Tommi Kovasen rinnalla, mitä kaukalossa saatu aivovamma merkitsee läheisille.

Merkkejä oli, mutta Jenny Rostain ummisti silmänsä niiltä. Ei tarkoituksella, vaan tahtomattaan.

Niin käy silloin, kun pienistä arkisista huomioista alkaa yhdessä nivoutua totuus, joka on liian kipeä hyväksyttäväksi.

Rostainin puoliso oli aivovamman pelissä saanut ex-jääkiekkoilija Tommi Kovanen. Arjessa Rostain huomasi, ettei miehen toiminnassa ollut aina järkeä tai johdonmukaisuutta. Esimerkiksi varaston avaimet olivat kateissa monta kuukautta. Kovanen kuitenkin osasi selittää ja Rostain halusi uskoa.

Hän oli kirjoittanut Kovasen kanssa kirjan (Kuolemanlaakso 2017) tämän selviytymisestä ja luuli, että aivovamman kanssa pahin oli jo takana.

Vielä silloinkin, kun Kovanen yllättäen jätti Rostainin, tämä ajatteli, että vika on hänessä. Myöhemmin selvisi, että se oli yksi epätoivoinen teko lisää, jolla Kovanen yritti peittää aivovamman aiheuttamaa kyvyttömyyttään huolehtia itsestään ja asioistaan.

Kovanen oli valehdellut ja näpistänyt, vararikossa ja matkalla kohti kodittomuutta.

– Tommin piti valita, kertooko hän kaiken vai tuhoaako hän kaiken, mitä meillä oli. Hän heitti minut mieluummin ulos yhteisestä kodistamme kuin kohtasi oman tilanteensa aiheuttaman häpeän, Rostain kertoo nyt.

Torstaina totuus Tommi Kovasen aivovamman todellisista seurauksista on kaikkien luettavissa. Silloin julkaistaan Rostainin kirjoittama kirja Jääkylmä (Bazar Kustannus), joka jatkaa Kovasen tarinaa.

Rostainin mukaan kirja piti kirjoittaa, jotta jääkiekkoväki ja suomalainen yhteiskunta vihdoin keskustelisi vaietusta aiheesta eli jääkiekko-ottelussa saatujen aivovammojen seurauksista.

– Emme ole puhuneet lainkaan siitä, mitä tapahtuu pitkällä aikavälillä aivovamman saamisen jälkeen ja mitä se läheisille tarkoittaa. Muutosta ei tapahdu, ennen kuin puhumme lapsista, jotka jäävät ilman vanhempaa, ja puolisoista, joita pahimmassa tapauksessa pahoinpidellään, koska aivovamma on tehnyt kumppanista väkivaltaisen.

Jääkylmä kertoo ennen kaikkea Tommi Kovasen viime vuosista, mutta kirjassa pääsevät ääneen myös muut vammautuneet jääkiekkoilijat ja heidän läheisensä.

Rostainin mukaan aivovammalle on tyypillistä, että se voi vahingoittaa merkittävästi henkilön kykyä huolehtia omasta taloudestaan ja itsestään.

Jenny Rostainin kirjoittama Jääkylmä jatkaa Tommi Kovasen tarinaa.­

Aivovamma voi vaurioittaa myös persoonaa ja psyykettä. Aivan kuten Kovanen, moni voi alkaa valehdella. Niin rahan kuin seurausten taju heikkenee ja taipumus addiktiolle kasvaa. Itsemurhariski on huomattavasti suurentunut.

– Se on aihe, josta pitäisi puhua huomattavasti enemmän varsinkin jääkiekossa, jossa kiekkoilijan heikkous on tabu, sanoo Rostain.

Hänen mukaansa aivovamma aiheuttaa läheisille valtavasti pelkoa, huolta ja väsymistä. Se johtaa perheiden hajoamiseen ja taloudellisiin vaikeuksiin. Eniten Rostainia itseään koskettaa lasten kohtalo.

– Vammautunut ei välttämättä jaksa olla päivittäin tai edes viikoittain vanhempi, koska hän väsyy ja kuormittuu helpommin. Se ei tarkoita, etteikö aivovamman saanut voisi olla hyvä vanhempi. Lapsi kuitenkin menettää vanhempansa sellaisena kuin sen hänelle soisi.

Rostain vaatii sekä aivovamman saaneille pelaajille että heidän läheisilleen nykyistä parempaa sosiaalista tukea. Apua pitäisi saada heti.

– Aivovamman saaminen traumatisoi urheilijan, mutta myös perheen, koska ihmiset menettävät läheisensä sellaisena kuin hän oli. Sitä traumaa pitää hoitaa.

Rostain perää vastuuta myös vakuutusyhtiöiltä. Moni aivovamman kanssa taisteleva perhe putoaa taloudellisesti pohjalle etenkin siinä vaiheessa, kun vakuutussummat pienenevät.

Myös Kovasen vakuutusyhtiöltä saama raha väheni merkittävästi juuri silloin, kun hänen kyvyttömyytensä huolehtia omista asioistaan oli vasta paljastumassa.

Rostain toivoo, että jääkiekkojärjestelmä rankaisisi selvemmin ja kovemmin vääristä taklauksista ja vamman aiheuttamisesta.­

Rostain on kiitollinen mahdollisuudesta antaa ja vaatia tukea aivovamman saaneille pelaajille ja heidän perheilleen. Henkilökohtaisesti hänkin on kokenut ison menetyksen.

– Koin ihanan rakkauden, mutta myös trauman. Sen on aiheuttanut aivovamma, ei Tommi. Häntä rakastan edelleen ystävänä.

Raskainta Rostainille oli toisen tuska.

– Aivovamman saaneelle on päivittäistä kamppailua yrittää ymmärtää, ettei ole enää kyvykäs aikuinen. Ja vielä, kun kyseessä on jääkiekkoilija, joka on oppinut olemaan juhlittu sankari, mutta ei nyt enää ymmärrä kunnolla kymmenen ja tuhannen euron eroa. Se on tragedia.

Kun Rostain ja Kovanen kirjoittivat yhteistyössä ensimmäisen kirjansa Kuolemanlaakso (Bazar Kustannus 2017), he toivoivat jääkiekkomaailman muuttuvan.

Rostain ja Kovanen vuonna 2018.­

Uudessa kirjassa Kovanen tunnustaa pettymyksensä siitä, ettei niin käynyt. Nyt kaksikko toivoo taas jääkiekkoväeltä järeämpiä otteita kaukaloväkivaltaan, mutta Rostain on skeptinen.

– Nyt ymmärrän, että mitä tahansa me sanomme, on hyvin pieni mahdollisuus, että kulttuuri, joka ei halua muuttua, muuttuisi.

Rostain toivoo, että jääkiekkojärjestelmä rankaisisi selvemmin ja kovemmin vääristä taklauksista ja vamman aiheuttamisesta. Hänen mielestään jääkiekossa on turhaa toistella enää samaa pää ylhäällä -fraasia tai keskustella siitä, pitäisikö taklaukset kieltää kokonaan.

Kyse ei ole yksityiskohdista, vaan kulttuurin muutoksesta, joka ei tapahdu ilman, että jääkiekkopäättäjät puhuvat koko lajin arvoista.

Tällä hetkellä Rostainin mielestä raha ratkaisee.

– Pelätään, että jos sääntöjä muutetaan, ei ehkä enää saada lipputuloja. Se on yksi suuri tekijä.

Rostainin mielestä todellista keskustelua ja muutosta edistäisi myös se, että jääkiekkotoimijoilla olisi kykyä ja mahdollisuus sanoa olleensa väärässä. Hän iloitsee siitä, että uudessa kirjassa niin jääkiekkovalmentaja kuin toimittaja myöntävät olleensa mukana rakentamassa jääkiekon väkivaltaista kulttuuria ja katuvansa sitä.

– On hirveän vaikea myöntää, että on mokattu. Pitää olla oikeus muuttaa mieltään ja myös taklaajilla on oltava oikeus muuttaa pelityyliään ilman, että joutuvat ulkokehälle.

Rostain perää SM-liigalta vihdoin omaa tukijärjestelmää vammautuneille pelaajille ja heidän läheisilleen. Hän toivoo myös, että uransa jo lopettaneille pelaajilla olisi mahdollista saada liigajärjestelmän kautta tutkimuksia ja apua myöhemmin ilmenneisiin aivotoiminnan häiriöihin.

Tommi Kovasen aivovamma on vakava ja sen saamisen hetki selkeä, mutta aina näin ei ole lajissa, jossa kolhut ja tärähdykset ovat arkipäivää.

Tommi Kovanen pelasi urallaan seitsemässä eri SM-liigajoukkueessa. Kuvassa hän on Tapparan paidassa lokakuussa 2011.­

Seitsemässä eri SM-liigajoukkueessa pelanneen puolustajan Tommi Kovasen elämä muuttui tammikuussa 2013, kun häntä taklattiin kuolleesta kulmasta päähän SM-liigan runkosarjaottelussa. Pian pelin jälkeen Kovasella todettiin aivovamma, joka muutti pysyvästi hänen persoonaansa, käyttäytymistään ja toimintakykyään.

Ensi viikolla julkaistavassa kirjassa Kovanen kertoo, miten aivovamman kanssa eläminen ei ole sittenkään ollut voittoon päättynyt selviytymistarina, vaan yhä jatkuvaa päivittäistä kamppailua.

Hän kuvailee, miten jo autolla ajo aiheuttaa uupumista, kuinka hän ei ymmärrä aikaa, rahaa ja seurauksia, ja mihin oman tilan peittely johti.

– Olin kuin pieni lapsi, Kovanen kuvailee ex-puolisonsa Jenny Rostainin kirjoittamassa kirjassa Jääkylmä.

Jo edellisessä kirjassa Kovanen kertoi menettäneensä aivovamman seurauksena jääkiekkouransa, avioliittonsa ja työkykynsä. Uudessa kirjassa hän menettää vielä lisää. Häpeä siitä, kuinka hänelle on käynyt, on musertava ja pahentaa tilannetta.

Tällä hetkellä Kovasen asioita hoitaa edunvalvoja. Hän pysyttelee mielellään poissa julkisuudesta.