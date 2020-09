Kommentti: Kummola sopi treffit taivaaseen – muistelmat kertovat uskomattoman hengästyttävästä elämästä

Kaksi elämäkerran tunnuslukua kuvaa erinomaisesti Kalervo Kummolan elämää: 966 ja 44, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Kalervo Kummola nousi lentokoneella taivaalle, kun Suomen MM-kultajoukkue palasi Bratislavasta 2019. Hyvä ystävä Teemu Hiltunen ilmoitti kuitenkin kuolinvuoteellaan Kummolalle, että taivaaseen on hänen kanssaan turha sopia treffejä.­

Toista maailmansotaa populaaristi ja menestyksekkäästi kirjoiksi paketoineen Antony Beevorin hautomosta pullahti vuonna 2012 teos, jonka nimi kertoi käsiteltävän aiheen laveudesta kaiken: Toinen maailmansota, jonka WSOY käänsi suomeksi.

Moneen olisi iskenyt Beevorin toimistotuolissa rimakauhu, kun tämänniminen tuote olisi kustantajalle tullut luvattua ja koneen näytöllä välkkyisi ensimmäinen word-sivu typötyhjänä. Mistähän aloittaisi?

Ylen entinen poliitikan toimittaja Jari Korkki ei toki ole Antony Beevor. Suomen kaikkien aikojen jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummolakin sai Rautakansleri-lempinimensä 1800-luvun preussilaisen valtiomiehen Otto von Bismarckin – ei 2. maailmansodan päähahmojen, kuten Stalinin tai Hitlerin mukaan – vaikka näinkin Kummola on selvästi joskus epäillyt ihmetellessään itseensä kohdistuneen julkisuuden sävyä.

Kaksi lukua

Kaksi tunnuslukua kertoo paljon siitä, millaisen urakan Korkki otti, kun Kummolan, 74, elämäkerturiksi hakeutui: 996 ja 44. Ensimmäisen numeron verran nimiä on pakattu tuoreen Kale-kirjan (Otava) henkilöluetteloon aakkosjärjestykseen. Jälkimmäinen taas kertoo Kummolan 1960-luvulla alkaneen työelämän aikana hoitamien luottamustehtävien määrän. Osa jatkuu yhä. Esimerkiksi Olympiakomitean uuden puheenjohtajan etsinnässä kirkkain valo sinkoutuu Kummolan otsalampusta, vaikka suunnistusporukkaa pian talosta lähteekin.

Hengästyttävä elämä on siis pääasiassa mennyt urheilun, urheilupolitiikan, urheiluliike-elämän, muun bisneksen ja yhteiskunnallisten asioiden parissa. Monesti meritoitunut elämäkerran objekti jättää perheasiat sivuun varjellakseen yksityisyyttään. Kummola myöntää suoraan, että kiihkeimpinä työvuosina parhaan mahdollisuuden tutustua omiin tyttäriin tarjosivat lomamatkat.

Kalervo Kummola vaikuttaa ”muisteloiksi” kuvaamassaan tekstissä enemmän sopuisalta sillanrakentajalta kuin kliseiseltä jyrähtäjältä.­

Toivottoman edessä

Vaikka runsas 400-sivuinen järkäle kelpaa lähes kenen tahansa elämäkerraksi, tässä tapauksessa mitta ei riitä. Korkki on selvästi ollut toivottoman edessä, kun ainutlaatuinen ura on pitänyt paketoida niin, että kaikesta olisi mukana edes jotakin. Siitä seuraa lievää luettelomaisuutta.

Kirja on kuitenkin erittäin sujuvasti kirjoitettu ja sisältää melko niukasti virheitä, mikä on nykyään urheilukirjallisuudessa harvinaista.

Näkemykset ovat sitten eri asia. Tässä kirjassa puhuu Kummola, mutta monista työelämän kivuliaimmista päätöksistä ja konflikteista puheenvuoron saavat muutkin osalliset. Suomalaisen urheilulähihistorian tiivistelmänä opus on oppikirjamateriaalia.

Kummola väittää, ettei ole pitänyt päiväkirjaa, säästellyt vain kalentereitaan. Tätä on veitsenteräviä muistelmia lukiessa erittäin vaikea uskoa.

Lempeitä pyyhkeitä

Näissä hommissa ei kerätä vain ystäviä, vaikka Kummola ”muisteloiksi” kuvaamassaan tekstissä vaikuttaa enemmän sopuisalta sillanrakentajalta kuin kliseiseltä jyrähtäjältä. Pyyhkeitäkin toki tulee useille ihmisille, mutta pääasiassa varsin lempeästi.

Selväksi käy sekin, miksi Kummola on asemiinsa päätynyt: on ollut paljon vallanhalua ja vahvaa näkemystä, mutta sittemmin myös ajautumista ja muiden vastuunvälttelyä. Ennen kaikkea on ollut kykyä tehdä vaikeissa paikoissa enemmän oikeiksi kuin vääriksi osoittautuneita päätöksiä. Virheettömäksi Kummola ei itseään erehdy julistamaan, päinvastoin.

– Sen takia häntä on urheiluporukoissa aina arvostettu, että hän on uskaltanut ottaa kovia päätöksiä nimiinsä ja vastuisiinsa. Niitä äijiä ei liikaa ole, kertoo saman sukupolven suuri jääkiekkoihminen, kirjassakin monesti esiintyvä Veli-Pekka Ketola.

Taivastreffit

Kummola kertoo kirjassa olevansa uskossa. Mutta päätöksenteossa hän näyttää enemmän nojanneen tuloslaskelmiin, -ennusteisiin ja muihin maallisiin dokumentteihin kuin Isoon kirjaan. Kun Kummola jättää kuolinvuoteella hyvästejä ystävälleen, jääkiekko- ja yhteiskuntavaikuttaja Teemu Hiltuselle, hän sopii tämän kanssa treffit taivaaseen. Hiltunen toteaa epäilevänsä kyseisten treffien toteutumista.

Työmatkalla Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa Kummola ihmettelee maailman epäsuhtia nauttiessaan iltaisin kallista kobenhärkää maan rahvaan tihrustaessa nälkäänsä maahan varisseita riisisuurimoita.

Vastineeksi hän hoitaa maahan tuliteriä lätkävarusteita maksutta.

Jarmo Myllys (vas.), Kalervo Kummola, Saku Koivu ja presidentti Martti Ahtisaari nauttivat Naganon olympiakisoissa 1998 kahvit Suomen saavuttaman pronssimitalin kunniaksi.­

Kummola on tiedetty hauskaksi tarinankertojaksi, mutta kirja paljastaa hänet suorastaan suureksi humoristiksi. Urheilussa hän on ollut kaikkea muuta kuin yhden lajin laput silmillä kulkija: erittäin moniarvoinen useiden lajien tuntija ja tukija.

Siinä ohessa hän toki enemmän tai vähemmän johti myös kansanliikettä, joka lobbasi kunnat täyttämään Suomen jäähalleilla ja nosti yhden urheilulajin lähes uskonnon asemaan verovaroilla ja muiden urheilumuotojen kustannuksella.

Sama rata oli aikanaan ihan kaikille auki.

Ja vielä:

Kalervo Kummolan kirja on myös knoppitiedon aarreaitta. Esimerkiksi SM-liigaa televisioitiin ensimmäisen kerran 18. marraskuuta 1975. Ottelu oli Ilves–Jokerit ja lopputulos 5–5. Jatkoaikoja ei vielä runkosarjassa pelattu, ja joukkueet vaihtoivat kenttäpäätyjä myös 3. erän puolivälissä. Ulkojäiltä jäänyt tapa.