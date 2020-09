Kalervo Kummola hauskuutti elämäkertansa julkistustilaisuudessa: paljasti, kuinka laittoi Leijonien kotikisojen kokoonpanon uusiksi

Jääkiekkosuuruuden uraa kehuttiin elämäkerran julkistustilaisuudessa ainutlaatuiseksi.

Suomen kaikkien aikojen jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola ja hänen Kale-nimisen elämäkertansa (Otava) kirjoittaja Jari Korkki hauskuuttivat keskiviikkona Helsingissä julkistustilaisuudessa kertomalla muutamia esimerkkejä siitä, miten Kummola on vuosien varrella käyttänyt vaikutusvaltaansa.

Ensimmäisen esimerkin kertoo kirjassa, jo 1970-luvulta, presidentti Sauli Niinistö. Salolaisen jääkiekkoseuran hallituksessa istunut Niinistö kertoi Kummolan suuttuneen, kun hänen turkulaisen seuransa pelaaja oli siirtynyt Saloon ilman välipuheita.

– ”Kale” laittoi pelaajalle 40 000 markan hintalapun. Asia ratkaistiin siten, että salolaisseuran puheenjohtaja oli merkittävä keskustavaikuttaja ja junaili jääkiekkoseuroille tärkeästä bingotoiminnasta verot pois, Korkki kertoi.

Vuonna 1982 Kummola otti yhteyttä maajoukkueen päävalmentajaan Kalevi Nummiseen ja totesi, että kokeneet Juhani Tamminen ja Seppo Repo tulisi nostaa MM-kotikisojen vahvuuteen. Kaksi jo valittua pelaajaa putosi pois.

– Toisen pelaajan nimen muistan varsin hyvin, mutta en viitsi mainita, kun voisi tulla paha mieli, jos ei ole tiennyt, Kummola naurahti.

Sen koommin Kummola ei pelaajavalintoihin ole vaikuttanut, päävalmentajavalintoihin sitäkin enemmän.

– Kale on ollut vahva turva ja selkänoja minulle päävalmentajavuosina. On halunnut jutella jääkiekosta ja joukkueesta, mutta ei ole puolella sanallakaan ottanut kantaa joukkueen valitsemiseen, tilaisuudessa ollut Jukka Jalonen kertoi.

Jalosen mukaan Kummola on tarvittaessa auttanut Leijonia MM-kisoissa pienissäkin asioissa.

– Jos on ollut ongelmia saada vaikka halutun myöhäinen harjoitusvuoro ottelua seuranneena päivänä, niin joukkueenjohtaja on soittanut Kalelle, Kale taas jollekin muulle ja aina on asia järjestynyt.

Kummolan urasta Jalosella on vakiintunut näkemys:

– Yli 50 vuotta ihan lajin ytimessä ja huomattavasti useammin päätökset putkeen kuin vihkoon. Täysin ainutlaatuinen ura, vastaavaa ei tule. Ilman Kalea lajin asema Suomessa ja Suomen asema kansainvälisesti ei olisi sama.

Jukka Jalonen (vas.) oli paikalla Kalervo Kummolan elämäkerran julkistustilaisuudessa.­

Kirjoittaja Jari Korkin tekstiin Kummola puuttui oikoluvussa maltillisesti. Esilukijoina olivat kirjailija Lasse Lehtinen ja jääkiekon kabinettihämähäkki Kimmo Leinonen.

– Yli 400 sivua tuli, mutta enemmänkin olisi syntynyt. Sovittiin kuitenkin, ettei tehdä tiiliskiveä. Prosessin aikana tajusin muun muassa sen, että vaikka Kale on valtaa halunnutkin, niin usein hän on kovaan paikkaan joutunut, kun muut ovat tuijotelleet kengänkärkiään, Kummolan pitkältä ajalta tunteva Korkki kertoi.

Hän muistutti, että kirjaan mahtui uutinen myös politiikan saralta Kummolan kansanedustajuuden ajalta.

– On ollut sellainen yleinen käsitys, että ministeri Suvi Linden (kok) erosi suoraselkäisesti sädekehä yllään 2002. Kirja kertoo totuuden eli että ryhmä pakotti hänet eroamaan, Korkki totesi.