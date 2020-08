Seurapomo järkyttyi Antti Törmäsen syöpädiagnoosista: ”Hän on enemmän kuin valmentaja”

EHC Bielin toinen puheenjohtaja Stéphanie Mérillat lupasi täyden tukensa vakavasti sairastuneelle Antti Törmäselle.

Sveitsiläisen jääkiekkoseuran EHC Bielin toinen puheenjohtaja Stéphanie Mérillat järkyttyi kuultuaan joukkueen valmentajan Antti Törmäsen syöpädiagnoosista.

– Olemme kaikki shokissa EHC Bielissä. Luulimme aluksi, että sairastuminen liittyisi Antin koronavirustartunnan jälkimaininkeihin, mutta näin ei ollut. Kun diagnoosi selvisi, oli se kova isku kaikille, Mérillat kertoi Le Matin -lehdelle.

Törmäsen, 49, terveyttä on koeteltu rajusti keväällä, sillä hän sai koronavirustartunnan maaliskuussa. Suomalaisvalmentajansa syöpädiagnoosista Biel tiedotti eilen. Seuran mukaan Törmänen on leikattu ja käynnissä on puolen vuoden hoitojakso.

– Tajuamme kaikki tilanteen: Seuraavat kuusi kuukautta ovat ratkaisevia hänelle. Annamme Törmäselle kaiken mahdollisen tukemme tänä ajanjaksona, puheenjohtaja Mérillat sanoi.

Hänen mukaansa Törmänen on erittäin arvostettu Sveitsin luoteisosassa sijaitsevassa Bielissä.

– Hän on enemmän kuin valmentaja, vähän kuin perheenjäsen. Kaikki arvostavat häntä laajasti ja tarkoitus on ollut tehdä yhteistyötä vielä pitkään hänen kanssaan, Mérillat kiitteli.

Biel palaa jääharjoituksiin reilun viikon kuluttua ja seurajohdolla on kiire löytää sijainen sairauslomalle jääneelle suomalaiselle.

Törmänen on valmentanut Sveitsin pääsarjassa pelaavaa Bieliä kolmen kauden ajan. Ennen sitä hän on seissyt esimerkiksi Helsingin IFK:n ja sveitsiläisjoukkue Bernin penkkien päässä.

Pelaajauraltaan Törmänen muistetaan erityisesti Jokereista ja vuoden 1995 maailmanmestareista.