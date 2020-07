Törkeä varkaus Ulvilassa: Lasten pelipaidat ja pelikonsoli anastettiin – Porin Ässät lupaa palkkion ratkaisevasta vihjeestä

Varkaat iskivät viikonloppuna Iceheartsin tiloihin Ulvilassa.

Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla tekevä Icehearts ry joutui viime viikonloppuna Ulvilassa törkeän murron kohteeksi.

Satakunnan Kansa kertoi, että työntekijä Jani Söderling havaitsi murron käytyään Iceheartsin tiloissa sunnuntaiaamuna. Söderling huomasi lattialla ison kiven – varkaat olivat tulleet sisään toisessa kerroksessa sijaitsevasta ikkunasta.

Varkaat veivät mukanaan useita aitoja jääkiekon liigajoukkueiden ja nuorten maajoukkueen pelipaitoja. Useissa paidoissa oli huippupelaajien nimikirjoituksia.

– Pelipaidat ja Playstation-pelikonsoli lähtivät. Eipä siellä kauheasti mitään muuta vietävää ollutkaan. Harmittaahan tämä, eikä kaikkien tavaroiden arvoa rahassa voi mitata, Söderling sanoo Ilta-Sanomille.

– Rikosilmoitus tehtiin tänään, mutta vielä ei ole mitään käryä, onko asia edennyt sen enempää, Söderling kertoo.

Arvokkaita pelipaitoja Icehearts-järjestö oli saanut pääosin lahjoituksena Porin Ässien kotipeleistä.

– Lahjoituksilla on saatu meidän tiloihin suurin osa tavaroista. Rahaa ei ole niihin pistetty. Liigaseurat ovat olleet hienosti mukana toiminnassa, Söderling tuumaa.

Porin Ässät tarttuikin Twitterissä toimeen asian selvittämiseksi. Porilaisseura lupasi jopa palkkion vihjeestä, joka johtaa asian selviämiseen.

– Mikäli pelipaidat ei kuitenkaan palaudu, niin eiköhän hoideta homma takaisin raiteilleen, Ässien tilillä kirjoitettiin ja haastettiin samalla mukaan muita liigaseuroja.

Ainakin HPK, SaiPa ja KalPa olivat jo vastanneet Ässien twiittiin.

Varkaat murtautuivat noin 50-neliöiseen huoneistoon, jota Icehearts käyttää toimistona sekä lasten iltapäiväkerhon toiminnassa.

– Meillä käy täällä pienempien poikien ryhmä, joka on ollut vasta vuoden mukana toiminnassa. Tänne tullaan koulun jälkeen iltapäivätoimintaan. Kyllä tässä sellainenkin mietityttää, että kun mukana on erityisherkkiä lapsia. Uskaltavatko he tulla meille, kun tänne on murtauduttu? Söderling harmitteli Satakunnan Kansan jutussa.

Söderling kertoo IS:lle, että Ulvilassa toimii tällä hetkellä kaksi Icehearts-joukkuetta. Nuoremmat, ala-asteen 1.–2.-luokkalaiset pelaavat esimerkiksi jalkapalloa ja salibandya, yläasteikäisten joukkue lähinnä salibandya.

Söderling itse työskentelee Iceheartsilla tiimimentorina muun muassa Turun, Porin ja Tampereen alueilla.

Icehearts-järjestö työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten hyväksi perustamalla Icehearts-joukkueita.

Jokaisella joukkueella on nimetty kasvattaja, joka tukee joukkueeseen valittujen lasten kasvamista 12 vuoden ajan, esikoulusta täysi-ikäisyyteen saakka. Kasvattaja tukee kehitystä niin koulussa kuin vapaa-ajalla ja järjestää lapsille harrastustoimintaa joukkueen yhdessä valitseman lajin parissa.