Suomalaiskiekkoilija pöyristyi tsekkiläisseuran tarjouksesta rajussa rahariidassa: ”En olisi ikinä uskonut...”

Masi Marjamäki avautuu rajuista riidoistaan tsekkiseura Pirati Chomutovin kanssa. Syytttää seuraa valehtelusta ja kiusaamisesta.

Hyökkääjä Masi Marjamäki, 35, pelasi Tsekin Extraligaa Pirati Chomutovin paidassa kaudella 2018–2019 , mutta ei ole saanut täyttä maksua kaudesta vieläkään.

Marjamäki kertoi tsekkimedia Bleskin julkaisemassa lausunnossa, kuinka seura ei maksanut pelaajille palkkoja useiden kuukausien ajalta. Suomalaishyökkääjä odottaa edelleen saataviaan.

– En olisi ikinä uskonut, että kahden vuoden jälkeen vääntäisin vieläkin saatavieni perään. Osa pelaajista ei saanut palkkojaan viiteen kuukauteen. Tsekin pääsarjapelaajat joutuivat lainaamaan vanhemmiltaan rahaa saadakseen maksettua ruokaostokset ja vuokrat, Marjamäki kirjoittaa lausunnossaan.

Entinen jokeripelaaja ei säästele sanojaan puhuessaan vanhasta seurastaan. Hänen mukaansa merirosvoiksi kutsutun seuran omistajat valehtelivat pelaajilleen.

– Meillä oli useampia tapaamisia seurajohdon kanssa, joissa he lupasivat maksaa palkat, mutta ne olivat enimmäkseen vain valheita, jotta pelaajat saatiin jatkamaan pelejään, Marjamäki harmittelee.

Masi Marjamäki kiekkoili KHL:ssä Jokereiden riveissä kausina 2016–2018. Jokereista Marjamäki siirtyi seuraavaksi kaudeksi tsekkiseura Pirati Chomutoviin. Kuva lokakuulta 2017.

Porilaislähtöiselle kiekkoilijalle suositeltiin Tsekin pelaajayhdistyksen (CAIHP) toimesta 12 kuukauden maksusuunnitelman allekirjoittamista. Kauden 2018-2019 päätteeksi Tsekin Extraliigasta pudonnut Pirati Chomutov maksoi Marjamäen mukaan 10 sovitusta maksuerästä vain kaksi.

Marjamäki sai viikko sitten agentiltaan puhelun, jossa rahavaikeuksien kanssa yhä kipuileva seura ehdotti maksavansa vain 30 prosenttia saatavistaan, jotta voisi jatkaa pelejään.

– Ensimmäinen ajatukseni oli, että seura yrittää taas kiusata minua, ja painostaa huonoon sopimukseen. Aikaisempien kokemuksieni jälkeen en enää luota seuraan.

Marjamäki kertoo kieltäytyneensä tarjouksesta, mutta sanoo toivovansa, että pääsisi vanhan seuransa kanssa vielä yhteisymmärrykseen saatavistaan.

Marjamäki Ässien paidassa tammikuussa 2016 painamassa TPS:n Harri Tikkasta alaspäin.

Viime kaudella Marjamäki pelasi walesilaisen Cardiff Devilsin riveissä Britannian korkeimmalla sarjatasolla EIHL:ssä.

Laitahyökkääjä on pelannut aiemmin KHL:ssä Jokerien paidassa sekä SM-liigaa Porin Ässissä, Tampereen Ilveksessä sekä Tapparassa. Ruotsissa Marjamäki on kartuttanut kokemusta toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Almtunassa. Pohjois-Amerikassa hän on pelannut AHL:ssä sekä juniorisarja WHL:ssä.