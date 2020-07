SM-liigakiekkoilijasta toimitusjohtajaksi alle 30-vuotiaana – Henrik Koiviston elämä mullistui hetkessä: ”Yhtäkkiä sylissä on lapsi”

Liigakiekkoilija Henrik Koiviston ura loppui alle kolmekymppisenä. Hän ei ikävöi jääkiekkoa vaan löysi uuden intohimon.

Kun Henrik Koivisto nosti kädet kattoon 4. tammikuuta 2019, ei hänellä ollut aavistustakaan, että Tommi Santalan poikkisyötöstä lähtenyt komea lämärimaali Kärppien verkkoon olisi hänen SM-liigauransa viimeinen.

Tai että hänen viimeinen ottelunsa jääkiekkoammattilaisena pelattaisiin viikkoa myöhemmin samassa paikassa, Helsingin Nordenskiöldinkadun legendaarisessa jäähallissa.

Niin siinä kuitenkin kävi, että 30-vuotias Keravan kasvatti istuu nyt Töölössä, maan alta löytyvissä studiotiloissa entisenä jääkiekkoilijana ja nykyisenä toimitusjohtajana, joka ei oikeastaan edes kaipaa jääkiekkokaukaloon.

Kyllä Koivisto yhä luultavasti pelaisi jos pystyisi. Hän kuitenkin tietää ettei se ole enää huipputasolla mahdollista.

Vielä kaudella 2016–17 Koivisto teki liiganousija Jukureissa komeat 15+21=36 pistettä. Sen jälkeen hänen pelihuumorinsa oli koetuksella selkävaivojen takia.

– Lähtölaukaus taisi tulla pari vuotta ennen lopettamistani, kun Mikkelissä myskättiin maastavetoa sun muuta. En päässyt oireista eroon, vaikka kävin varmaan kymmenellä eri fysioterapeutilla. Pelasin ja treenasin koko ajan, mutta ei siitä tullut oikein mitään, Koivisto kertoo.

Kesken huippuvuotensa jälkeisen kauden 2017–18 Koivisto siirtyi Mikkelistä Kouvolaan.

– Jälkikäteen kun miettii, niin en olisi ikinä lähtenyt sinne vaan kuntouttanut kaiken tip top -kuntoon. Pelaajana sitä ei vain voi sanoa, että alkaa kuntouttamaan selkää, joka on ”vähän kipeä”. Pakko liksaa on jostain saada, mutta ei siitä tullut yhtään mitään.

Henrik Koivisto on tuottajana Siim Liivikin ja Ilmari Pitkäsen isännöimässä Jargoni-podcastissa.

Seuraavana kesänä Koivisto sai vielä koeaikasopimuksen HIFK:hon. Polven sivuside meni kolmannessa pelissä. Hän sai kuitenkin jäädä harjoittelemaan IFK:n kanssa ja sai lopulta kuntoutusjakson aikana loppukauden sopimuksen.

– Selän oireita ei kuitenkaan koskaan saatu kuriin. Välilevyn pullistuma sieltä leikattiin sitten keväällä 2019, mutta ei se vieläkään ole sellainen, että SM-liigassa pystyisi pelaamaan. Tilastoistanikin näkee, että 90-prosenttisena suoritukseni tippuu aika paljon, hymähtää Koivisto, joka teki Jukurien huippukautensa jälkeen 68 liigapelissä kolme maalia.

– Se oli henkisesti kaikkein raskainta, kun ei saanut vastausta siihen, mikä oikein vaivaa. Oli jopa vapauttavaa, kun kausi loppui eikä tarvinnut enää raahautua hallille selkä vääränä.

Leikkauksen jälkeen selkä tuntui hyvältä.

– Se johtui varmaan niistä lääkkeistä... Kuntouttelin pitkään, mutta kesällä huomasin, että ei treenaamisesta tule mitään. Se antoi loppusilauksen, kun treenatessa tuli aina takapakkia.

Kiekkoura katkesi ja elämä mullistui – tämän ex-kiekkoilijan kohdalla onnellisesti. Vaikka selkä ei ole entisensä, muut asiat ovat pitäneet Koiviston positiivisena.

Toukokuussa 2019 hän perusti ystävänsä ja yhtiökumppaninsa kanssa oman osakeyhtiön. Ja mikä vielä erityisempää, Koiviston ja hänen Sara-puolisonsa esikoistytär Livia syntyi.

– Tämä on ollut makeaa aikaa. Leikkauksen ja sen jälkeisen saikun takia olen saanut paljon olla kotona tyttären kanssa, mikä on tietysti myös lieventänyt siirtymistä jääkiekon jälkeiseen elämään. Kaikki heitettiin siinä ympäri. Yhtäkkiä on sylissä lapsi, jota ei voi edes kantaa selän takia olevien rajoitusten takia.

– Meillä on varmasti erityinen side verrattuna moneen muuhun, kun olemme saaneet olla niin paljon yhdessä, ylpeä isä sanoo tyytyväisenä.

Koivisto on yhä kahdesti viikossa tyttärensä kanssa kotona päiväsaikaan. Muina aikoina hän käyttää suuren osan energiastaan yritykseensä Illegalvisioniin, joka tuottaa mm. mainosvideoita yrityksille ja verkkosivuja.

Illegalvision, laiton visio? Nimi syntyi, kun Koivisto esitteli tekemäänsä logoa siskolleen Nannalle, joka näki logon tolpissa L-kirjaimet ja keksi: illegal.

Yrityksen nimi on muuten Illegal Oy.

– Aina välillä saa vastailla, että mitäs me oikein teemme, Koivisto naurahtaa.

Nimihän on sellainen, että myös Nannan aviomies Jere Karalahti kuulostaisi osuvalta herralta sen palkkalistoille.

– Se täytyy pitää kaukana tästä.

Juuri Karalahtien Herotreenille Koivisto teki harrastamisen ja itseopiskelun muodossa satoja videoita.

– Siitä se lähti, ja kiinnostuin kaikesta uudesta editointiin liittyvästä. YouTubessa on aina joku, joka opettaa, kun tulee ongelma. Olen täysin itseopiskellut enkä ole käynyt yhdelläkään kurssilla.

Koivisto elättää itsensä nostamalla palkkaa yrityksestä, jonka asiakkaisiin kuuluu myös muun muassa toimittaja ja radioääni Aki Linnanahde, jonka YouTube-videoita kuvataan samoissa studiotiloissa. Linnanahde on tämänkin haastattelun aikana tekemässä töitä muutaman metrin päässä Koivistosta, joka avaa uutta arkeaan Jargoni-kiekkopodcastista tutulla sohvalla.

Moni urheilija saattaa tunnetusti olla ammattiuransa jälkeen hukassa ja miettiä, mitä seuraavaksi. On Koiviston onni, että hän viitisen vuotta sitten osti kuvauskopterin ja innostui videoiden tekemisestä.

– Jääkiekkoilijallahan on ihan sikapaljon vapaa-aikaa. Työt on hallilla tehty ja lounas syöty kello 13. Vaihtoehtoina on pelata pleikkaria seuraavat yhdeksän tuntia tai tehdä jotain oikeasti hyödyllistä. Onneksi jossain vaiheessa tajusin sen, sanoo Koivisto, jonka lukio jäi kesken jääkiekon takia.

Vaikka vapaa-aikaa on paljon, sen julkinen käyttäminen johonkin toiseen intohimoon antaa tosin yhä tänä päivänäkin kriitikoille lyömäaseen, sen tietää Koivistokin.

– En ikinä halunnut pitää mitään show’ta, että teen tämmöistä jääkiekon ohella. Jos pelaa huonosti, niin jokuhan tulee sanomaan, että mene niiden kameroidesi kanssa helvettiin.

Henrik Koivisto pelasi SM-liigaa Jokereissa, Sportissa, Lukossa, Jukureissa, KooKoossa ja HIFK:ssa.

Niiden kameroiden ja editointipöydän takana Koivisto viihtyy paremmin kuin hyvin.

– Olen sellainen, että pystyn 15 sekunnin videoklippiä editoimaan vaikka kahdeksan tuntia. Jotenkin tykkään siitä tosi paljon. Ja se ei jää kesken, vaan olen sitten vaikka aamukolmeen asti täällä tekemässä sitä.

Koronapandemiasta huolimatta Illegalvisionin toiminta on Koiviston mukaan lähtenyt hyvin liikkeelle.

– Nostan tästä itse ainoana tällä hetkellä palkkaa. Pidemmällä tähtäimellä tarkoitus on, että frendi (yhtiökumppani Jesse Karlsson) saataisiin tähän myös täysipäiväisesti.

– Ympärillä häärii paljon ihmisiä, jotka jeesaavat. Esimerkiksi Aki.

Palataan vielä hetkeksi jääkiekkoon ja Koiviston matkaan kaukaloissa.

Uran parhaat muistot ovat saavutuksistakin helposti pääteltävissä: Mestiksen mestaruushumu Jukureissa ja myös paluu liigapelaajana Mikkeliin.

Sekä tietenkin uran ensimmäinen liigamaali, joka syntyi Eteläpäädyn, Jokerien kannattajakatsomon, edessä syksyllä 2013.

– Löin kädet täysiä plekseihin. Faija on pienenä koutsannut minua monta vuotta Shakersissa ja muutenkin elänyt mukana. Hän oli varmaan sen 23 vuotta joutunut venaamaan ensimmäistä liigamaalia. Se oli makea fiilis, jonka muistan aina.

Tatuointitaiteilija ja toimitusjohtaja. Tässä vielä jääkiekkoilijat Janne Lahti ja Henrik Koivisto, jotka kohtasivat Jukurien ja HPK:n välisessä ottelussa syksyllä 2016.

Liigamaaleja tuli yhteensä 33 ja syöttöjä 75 (108 pistettä) 272 runkosarjapelissä. Komeita lukuja pelaajalle, joka joutui 23-vuotiaaksi asti paiskimaan hommia Mestiksessä kaukana parrasvaloista.

– Parikymppisenä en olisi ikinä uskonut, että teen tuollaistakaan uraa. Yhden liigapelin halusin päästä pelaamaan ja kokemaan. Loppupeleissä sain pelata vajaa 300. Olen tosi ylpeä urastani. Minua ei hävetä ollenkaan, vaikka se loppuikin tavalla, jolla en välttämättä olisi halunnut.

– Se on elämää. Nyt tehdään jotain muuta.