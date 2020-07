Ilta-Sanomien lukijat muistelevat 50-vuotiasta Teemu Selännettä – Lue parhaat muistot kiekkotähden uran varrelta!

Lue IS:n lukijoiden parhaat muistot kiekkotähden uran varrelta.

Kiekkoikoni Teemu Selänne täytti perjantaina mojovat 50 vuotta, ja Ilta-Sanomat pyysi juhlapäivän kunniaksi lukijoita muistelemaan parhaita muistojaan legendaarisen jääkiekkoilijan uran varrelta.

Poikani oli Lastenklinikalla vuoden vanhana odottamassa sydänsiirtoa - 05 kun Teemu tuli vierailulle osastolle. Oli kyllä niin sympaattinen ihminen että hyvät muistot jäi. Ja pojalle otettiin valokuvia yhdessä Teemun kanssa joita se näin vanhempana arvostaa, nimimerkki Iskä kirjoittaa.

Teemu juhlimassa juuri Ruotsia vastaan tekemäänsä 2-0 -maalia Naganon puolivälierässä.

Peliuran varrelta IS:n lukijoiden muistoissa on yksi ottelu ylitse muiden: Naganon vuoden 1998 olympialaisten puolivälieräottelu Ruotsia vastaan.

Niitä hyviä muistoja on tosi paljon. Mutta Nagano 1998, kun pudotettiin Ruotsi olympialaisten puolivälierässä maalein 2-1, ja Teemu teki Suomen molemmat maalit. Se on hieno muisto! Onnittelut Teemu 50v, ja iso kiitos kaikesta! Jääkiekko on upea laji, nimimerkki Tappara29 muistelee.

Suomi onnistui nousemaan Selänteen kahdella ruotsalaisveskari Tommy Salon taakse maalaamalla osumalla mitalipeleihin ja ylsi kovatasoisen NHL-pelimiehiä vilisseen turnauksen pronssimitaleille.

Jääkiekon lisäksi Teemu Selänne tunnetaan suurena autojen ystävänä. Kuvassa Selänne Fisker Karma -auton ratissa vuonna 2011.

Jyväskylän rallissa nuorena flikkana sai jutella pari sanaa Teemun kanssa. Hän oli tullut maaliin ja avasi autonsa ikkunaa niin että pysty jututtaan. Kiva fiilis jäi. Onnea! Kirjoittaa nimimerkki Minna.

Kun Moberg yritti kalastella Temeä Jokereista naapuriin. Teemun jokerisydän oli rahaa suurempi. Kirjoittaa nimimerkki Spede1967.

Espoolaisen kiekkokoulun kasvatti nousi kotimaisiin parrasvaloihin pelatessaan Jokereissa 1980–90 -lukujen taitteessa. NHL:n kirkkaissa valoissa maalipyssy ampui heti tulokaskaudellaan 76 osumaa ja loppu on historiaa.

Teemu Selänteen 1992–93 tulokaskauden 76 maalia on edelleen NHL:n ennätys.

Vietin teini-ikäisenä vaihtarivuoden Manitobassa 1992-1993. Mahtava vuosi rookie-Teemulle. Tapasin Teemun pelin jälkeen nimmaritilaisuudessa ja kaikesta hulinasta huolimatta Teemu pysähtyi juttelemaan ja kyselemään kuulumisia. Jäi mieleen mukavana ja aitona ihmisenä Onnea Teemulle! Nimimerkki Manitoba puolestaan kommentoi.

Olin uudenvuodenristeilyllä jolla oli 18v kiekkoilijalupaus Teemukin jalka kipsissä! Juttelimme allas baarissa ja minä "kokenut" 30v annoin pojalle elämänohjeeksi tsempata vaan täysillä kohti unelmaansa! Hyvinhän poika ohjettani noudatti! Kirjoittaa nimimerkki Lasse.

50-vuotisjuhliaan viettänyt kiekkosankari on jättänyt lähtemättömän vaikutuksen kansa syviin riveihin, mikä näkyy IS:n lukijoiden jakamissa lukuisissa muistoissa.

