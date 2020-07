Suomalainen kiekkoseura valmis vaihtamaan nimensä – keskustelu alkuperäiskansoihin viittaavista nimistä kiihtyy

Frölunda Indians ja HC Indians Kaarina pelaavat jääkiekkoa. Westend Indians on salibandyseura.

Suomi-sarjassa pelaava HC Indians Kaarina on valmis vaihtamaan nimensä. Ruotsalaisseura Frölunda Indians ja salibandyjoukkue Westend Indians seuraavat tilannetta.

Keskustelu alkuperäiskansoihin viittaavien ammattilaiseurojen nimien ympärillä käy kuumana Pohjois-Amerikassa.

Yhdysvaltalaisseurojen nimiä, kuten Washington Redskins, Cleveland Indians ja Chicago Blackhawks on syytetty loukkaaviksi ja rasistisiksi. Brändien on katsottu perustuvan rasistisiin stereotypioihin ja niiden vaihtamista on vaadittu kovin sanoin.

Suomessa vastaavia seuranimiä löytyy ainakin jääkiekon ja salibandyn puolelta. Nyt seurat joutuvat arvioimaan tilannetta tarkkaan. F-liigaksi nimensä juuri vaihtaneessa salibandyn pääsarjassa pelaa espoolainen Westend Indians ja jääkiekon Suomi-sarjan kaukaloissa viilettää HC Indians Kaarina.

Kaarinassa ollaan toiminnanjohtaja Mika Palmroosin mukaan valmiita vaihtamaan nimeä, mutta ensin Varsinais-Suomessa seurataan mitä maailmalla tapahtuu.

– Otteluohjelmat ja kaikki on tehty, niin iso homma se on jos kaikki joudutaan muuttamaan, mutta olemme valmiita vaihtamaan nimeä, Palmroos kommentoi.

– Olemme keskustelleet asiasta, että mitä tehdään ja vaihdetaanko nimeä. Hallitus kokoontuu elokuussa ja nyt seurataan mitä maailmalla tapahtuu, Palmroos sanoo.

Espoossa keskustelu ei ainakaan ole tavoittanut F-liigajoukkue Westend Indiansin johtoa.

– Meillä edustusjoukkueen kesken ei ole ollut asiasta keskustelua, mutta seuran toiminnanjohtaja ja hallitus tekisi sitten mahdollisesti asiaan liittyvät päätökset. Se olisi kyllä merkittävä muutos, jos lähes 30-vuotisen historian jälkeen seuran nimi muuttuisi, joukkueenjohtaja Mikko Pulkki sanoi.

Espoossa joudutaan nyt tasapainottelemaan seuran perinteiden ja maailmalla muuttuvien asenteiden kanssa. Kuvassa Indiansin kapteeni Valtteri Kainulainen.

Vuonna 1992 perustetun Westend Indiansin -nimen takana on lasten pihaleikeistä tuttu asetelma.

Vanhempi veljeni Petri Leiponen oli edellisenä keväänä perustanut kavereidensa kanssa Westend Cowboys -nimisen salibandyseuran. Pari vuotta nuorempaa pikkuveljeä ei tietenkään hyväksytty mukaan, mutta veri veti pelaamaan salibandya. Niinpä vastineeksi päätin itse kerätä “harjoitusvastusjoukkueen” omista kavereistani, joka sitten koostui lähinnä koulukavereistani Etelä-Tapiolan lukion ensimmäisiltä luokilta, sekä muutamasta muusta ystävästäni. Tavoitteena joukkueella ei voinut olla enempää eikä vähempää kuin Westend Cowboysin voittaminen, puheenjohtaja Toni Leiponen kirjoittaa kirjoittaa seuran historiikissa Indiansin nimen taustasta.

Paremman kansainvälisen näkyvyyden vuoksi F-liigaksi muutetun salibandysarjan markkinointipäällikkö Toni Nikunen sanoo, että tilannetta on seurattu, mutta viime kädessä kyse on seuran asiasta.

– Liigan brändiuudistuksen myötä osa seuroista on muutenkin päivittämässä nimeä ja logoa. Tässä yhteydessä Westend Indiansin kanssa on ollut asiasta puhetta. Liiga vastaa sarjan pyörittämisestä, mutta nimimuutokset ovat esisijaisesti seuran asia. Haluamme olla asiassa kartalla ja tarvittaessa myös proaktiivisia, Nikunen kommentoi.

NFL-seura Washington Redskins on yhdysvaltalaislähteiden mukaan sponsorien, liigan ja yhteisön painostuksen myötä todella lähellä nimenvaihtoa. Kuvassa Adam Hayward polvistuneena kotiareenallaan vuonna 2014.

Yhdysvalloissa NFL-seura Washington Redkins ja MLB-organisaatio Cleveland Indians ovat tiedottaneet käyvänsä keskustelua nimiensä vaihtamisesta. Keskustelu on kiihtynyt myös suomalaisille tutun NHL-joukkue Chicago Blackhawksin ympärillä.

Washington Postin saamien sisäpiiritietojen mukaan erityisesti Washingtonissa prosessi tulisi johtamaan uuteen nimeen.

”Intiaanilogosta on tullut nuorten fanien himoitsema keräilytavara”, sanottiin Ilta-Sanomien kuvatekstissä vuonna 1996.

Ruotsin jääkiekon pääsarja SHL:ssä pelaa vuonna 1938 perustettu Frölunda Indians. Frölundan seurapomo Christian Lechtaler kertoi SVT:lle, että joukkue seuraa tilannetta tarkalla korvalla.

– Kuuntelemme huolellisesti erityisesti Pohjois-Amerikan tilannetta. Emme ole saaneet tietoomme, että meidän brändiä tai nimeämme olisi kritisoitu. Työstämme ja kehitämme kuitenkin brändiämme jatkuvasti eteenpäin. Olemme tehneet pari vuotta brändiyhteistyötä Chicago Blackhawksin kanssa ja käymme tiivistä keskustelua asiasta, Lechtaler kommentoi.