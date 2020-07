50 faktaa Teemu Selänteestä – lähimmät ystävät kertovat, millainen hän on

Teemu Selänne täyttää tänään 50 vuotta. IS keräsi entisen kiekkotähden lähipiiristä 50 faktaa Selänteestä.

Selänteen kaavailemat suuret juhlat jouduttiin siirtämään koronapandemian takia. Hän viettää juhlapäivän perheensä parissa Anaheimissa.

IS kokosi syntymäpäiväsankarista 50 kohdan tietopaketin, jonka rakentamiseen osallistuivat Selänteen tärkeimmät ja pitkäaikaisimmat ystävät Keijo Säilynoja, Waltteri Immonen, Markus Ketterer ja Ismo Syvähuoko.

1. Syntymä. Teemu Ilmari Selänne ja kaksoisveli Paavo täydensivät espoolaisten Liisan ja Ilmarin perheen kolmilapsiseksi 3.7.1970.

2. Ura alkoi. Selänne aloitti jääkiekon pelaamisen 10-vuotiaana Espoon Jääklubissa.

3. Hyppy Jokereihin tapahtui Ilmarin toiveesta 12-vuotiaana. Jokerien C-juniorijoukkueessa Selänne tutustui mm. Säilynojaan, josta tuli läheinen ystävä koko elämäksi.

4. Lapsuus Bruce Leenä.

– Teemu leikki usein ninjaa ja teki karatepotkuja Bruce Leen hengessä, joukkueen pelaaja Antti Törmänen sanoi IS:lle 2014.

5. Puoliso Sirpa astui Teemun elämään sattuman kautta. Hän tapasi äitinsä Liisan hyvän ystävän tyttären jo hyvin nuorena. He menivät naimisiin 19.7. 1996. Pariskunnalla on nyt neljä lasta: Eemil, Eetu, Leevi ja Veera.

– Siinä parisuhteessa on kaikki hyvän suhteen elementit, mutta ennen kaikkea Teemu ja Sirpa ovat hyviä kavereita keskenään, sanoo Säilynoja.

Syksyllä 1996 Selänteen perhe lähti Winnipegistä. Selänteen uusi työnantaja oli kolme vuotta aiemmin NHL-kartalle ilmestynyt Mighty Ducks of Anaheim. Kuvassa myös Eemil Selänne.

6. Fanien huomioiminen. Ystävät kuvailevat Selännettä avuliaaksi ja kiltiksi, joka aidosti välittää kiekkofaneista. Hän jaksaa ottaa selfieitä, vaihtaa pari sanaa ja kirjoittaa nimikirjoituksia. Ja missä hän liikkuukaan, hän on aina huomion keskipiste.

– Kukaan ei pystyisi feikkaamaan sitä noin kauan. Jos tilaisuus on sovittu tunnin mittaiseksi, niin se vie helposti kolme. Ja sitten vie, Teemulle on pääasia, että kukaan ei jää ilman nimmaria tai huomiota, Säilynoja sanoo.

– Sekin lähtee osaltaan kotoa ja kasvatuksesta, kun äiti Liisa jo aikoinaan piti huolen, että Teemulle tulleeseen fanipostiin vastataan. Tämä on ollut osa Teemua aina ja se on aitoa.

Selänne jakoi nimikirjoituksia lokakuussa 1989.

7. Myöhästely. Klassinen Selänteestä kerrottu pahe.

– Hän voi myöhästyä mistä vain, mutta vanhemmiten hän on kehittynyt asiassa paljon, Säilynoja sanoo.

– Odotimme kerran Teemua Helsingin keskustaan johonkin tilaisuuteen ja hän oli muutaman minuutin myöhässä. He olivat juuri muuttaneet Hilaan (Espoon perukoilla). Teemu sanoi, että hän on just tässä Länsiväylän päässä, josta tiesin, että hän on vasta lähtenyt matkaan, Säilynoja nauraa.

8. Salainen harrastus. Selänteestä on kirjoitettu kaikki mahdollinen, mutta harva tietää tätä:

– Hän on yrittänyt vähän soittaa kitaraa – mutta ei siitä mitään tule, Säilynoja kertoo.

Keijo Säilynoja ja Teemu Selänne Bermuda tennisturnauksessa Helsingin Kalastajatorpalla kesäkuussa 2007.

9. Määrääjä. Joidenkin tarinoiden mukaan Selänne haluaa aina päättää kaveriporukassa kaikesta.

– Joissakin kaveriporukoissa se on näin, mutta ei sitten kuitenkaan ihan aina. Tässäkin on taustalla hyvä kasvatus: Teemu on pohjimmiltaan kiltti ja ystävällisyys on ollut tärkeä osa häntä pikkulapsesta saakka.

10. Pettymykset. Selänteen peliuran ehkä pahin pettymys oli viimeisen NHL-kauden (2013–14) taistelu Anaheimin päävalmentajan Bruce Boudreaun kanssa.

– Ilman Sotshin olympialaisia ura ei olisi päättynyt Teemun arvoisella tavalla sen yhden puuhastelijan takia, Säilynoja sanoo.

11. Välirikot. Selänteen elämäkerran kirjoittaja, entinen ystävä Ari Mennader haastoi Selänteen taannoin oikeuteen. Muuten julkisuudessa ei ole paljon kerrottu Selänteen ihmissuhdepettymyksistä vaikka niitä tiedetään olevan.

– Teemu on aika hyvä elämään ikävien asioiden kanssa, tai siirtämään ne siitä hetkestä syrjään. Pettymykset liittyvät siihen, että joku on pettänyt hänen luottamuksensa, mutta ei Teemulla ole mitään syytä käydä niitä julkisuudessa läpi, Säilynoja sanoo.

12. Mustasukkaisuus. Selänne on ollut vuosikymmenet Suomen ykköstason supertähti ja unelmavävy. Voisi kuvitella, että suhteessa on mustasukkaisuutta.

– Teemu on enemmän mustasukkainen Sirpasta kuin päinvastoin. Sirpa taas on vuosien saatossa tottunut siihen, että Teemu saa paljon huomiota, Säilynoja sanoo.

13. Rakkaus. Lukemattomat ammattikiekkoilijat ovat päätyneet eroamaan uran päätyttyä, mutta Teemu ja Sirpa Selänteen rakkaus kukoistaa.

– Sirpa on mielestäni suurin yksittäinen tekijä siihen, että Teemu on pystynyt hallitsemaan elämänsä niin harmonisesti. Uran aikana Sirpa hoiti kodin käytännön asiat ja vastasi pääasiassa lasten kasvatuksesta. Kun kotona on ollut luotettava vaimo, se on tuonut mielettömästi turvaa Teemulle, Syvähuoko näkee.

– Teemu ja Sirpa ovat uskomaton ”mätsi” keskenään. Lisäksi lapset ovat yksi tärkeimmistä paria yhdistävistä tekijöistä, unohtamatta perheen koiria ja kissoja.

Veera, Teemu ja Sirpa Selänne Teemun paidan jäädytystilaisuudessa 2015 Helsingissä.

14. Jekut. Selänne on kuuluisa kavereilleen tekemistä piloista, ja sen on usein saanut tuta myös Syvähuoko. Kerran 1990-luvun taitteessa Teemu keksi heittää Syvähuokon tiiliskiven kokoisen Sony-matkapuhelimen järveen.

– Siellä se on edelleen, Syvähuoko nauraa.

– Teemua ilmeisesti risoi se, että aina kun puhelinta olisi tarvittu, niin sen näytöllä luki ”low battery” – ja niin luki silläkin kerralla. Se oli hyvin teemumaista huumoria.

15. Kilpailuvietti. Peli kuin peli, Selänne ei tunnetusti siedä häviämistä. Esimerkiksi kerran NHL-pelaajien yhteisillä, Jukka Jalosen vetämillä kesäjäillä treenien jälkeinen rankkarikisa piti uusia niin pitkään, kunnes Selänteen edustama ryhmä voitti ja sankari pääsi tuulettamaan hymyillen.

– Kilpailuvietti Teemulla on säilynyt viisikymppiseksi asti. Hänen voitontahtonsa on uskomatonta, Ketterer tietää.

Selänne (kolmas oikealta) pelasi ensimmäistä kertaa miesten MM-kisoissa 1991. Suomi jäi viidenneksi. Etualalla Raimo Summanen (25) ja Teppo Numminen (2). Takana Pekka Tirkkonen ja Jari Kurri.

16. Ego. Monet supertähdistä ajautuvat fanien palvonnan takia ylimielisyyteen, mikä voi tuoda mukanaan muuta oireilua. Selänne on pystynyt olemaan oma vilpitön itsensä ja välttänyt karikot.

– Teemu on aina halunnut olla huomion keskipisteenä, mutta hänen itsetuntonsa on kestänyt kaikenlaisissa tilanteissa. Teemun ego on aina ollut juuri oikean kokoinen, ei liian iso eikä liian pieni, Immonen kiteyttää.

– Jos Teemua lähestyy yrittämällä tehdä väkisin vaikutuksen, on väärässä paikassa. Jos taas Teemua lähestyy omana itsenään, hän on mitä helpoimmin lähestyttävä persoona, Syvähuoko korostaa.

17. Autot ja ralli. Autojen keräily on ollut yksi Selänteen intohimoista, yhtä lailla luksusluokan menopelien kuin vanhojen klassikoiden. Niitä hänen tallissaan on parhaimmillaan ollut 43, nykyään alle 30.

Iso intohimo hänellä oli aikoinaan myös ralliharrastukseen. Kesällä 1999 Selänteelle oli kuitenkin käydä köpelösti, kun hän ajoi SM-rallin suljetulla testipätkällä nokkakolarin Kalervo Kummolan kanssa. Selänne välttyi vammoilta, Kummola joutui istumaan kolme ja puoli kuukautta pyörätuolissa kantapäävamman vuoksi.

Selänne on innokas auto- ja rallimies. Jyväskylän suurajoissa 1998 Selänne oli 24:s.

18. Suuri suru. Liisa-äiti oli Selänteelle kaikki kaikessa. Kun Liisa-äiti nukkui yllättäen pois kesäkuussa 2018, kiekkolegendan maailma romahti.

– Äidin poismeno ottaa koville. Joka päivä asia häiritsee mieltäni, Selänne sanoi IS:lle 2018 parisen viikkoa kuolinuutisen jälkeen.

19. Erikoisin nimmari. Vuonna 2014 Selänne muisteli IS:lle yllättävimpiä nimikirjoituskokemuksiaan.

– Joku halusi nimmarin pyllyyn ja toinen rintojen väliin. Joku on halunnut niitä jalkoihin tai olkapäähän, jossa on ollut kuvani tatuoituna. Se kuulostaa hullulta, Selänne sanoi tuolloin.

20. Olympialaiset. Selänne pelasi peräti kuudet olympialaiset ja saavutti niissä yhden hopean (2006) ja kolme pronssia (1998, 2010, 2014). Uransa viimeisissä olympialaisissa 2014 hänet valittiin turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi, 43-vuotiaana.

Uran viimeisistä olympialaisista pronssia.

21. Stanley Cupin Selänne voitti Anaheimissa 2007. Hän oli lopettaa uransa siihen, mutta palasi reilun puolen vuoden tauon jälkeen ja pelasi vielä kuusi täyttä kautta NHL:ssä.

Uran kruunu, Stanley Cupin voitto keväällä 2007.

22. Paras maajoukkuemuisto. Torinon olympialaiset 2006, joissa Leijonat venyi hopealle. Selänteen mielestä Suomen joukkue olisi ansainnut kultaa turnauksesta.

23. Kirvelevin maajoukkuemuisto. MM-kotikisojen 2003 puolivälierätappio Ruotsille. Suomi johti peliä jo ratkaisevan tuntuisesti 5–1 Selänteen tehtyä hattutempun, mutta hävisi lopulta 5–6.

24. Pitkän uran salaisuus. Selänne lopetti vasta 43-vuotiaana. Hänen uransa huipulla kesti yli 20 vuotta.

– Isoin salaisuus siihen, että ylipäätään pystyy pelaamaan noin pitkään on, että Teemu on tehnyt fysiikkansa eteen hirveän määrän töitä, enemmän kuin kukaan edes tajuaa – jo lapsesta saakka. Helposti ajatellaan, että kyse oli vain lahjakkuudesta, mutta viime kädessä kaiken takana oli lukematon määrä treeniä, Säilynoja sanoo.

Selänne päätti NHL-uransa Anaheimissa.

25. Pukukoppi. Tuo jääkiekkojoukkueen pyhä paikka, mutta kaikkia kiinnostaa, millainen Selänne oli pukukopissa.

– Säätäjä. Kun muut halusivat keskittyä, Teemu saattoi katsella televisiosta Riitta Väisäsen vetämää Kymppitonnia lähes pelin alkuun asti. Jos esimerkiksi minulle ei saanut pelipäivänä edes puhua, Teemu usein vain haukotteli ja havahtui pelin alkuun vain muutamia minuutteja ennen h-hetkeä, Ketterer sanoo.

26. Muut harrastukset. Selänteen harrastuksista tiedetään paljon, mutta ei yleisesti sitä, että nuorena hän oli intohimoinen tv-sarja Dallasin fani.

– Kerrankin meidän olisi jo ollut aivan pakko lähteä liikkeelle, koska olimme myöhästyä pelistä, mutta Teemu vaan intti vastaan, että jakso on pakko nähdä loppuun, Immonen kertoo.

27. Raha-asiat kiinnostavat aina. NHL-urallaan mies tienasi yksistään peruspalkkana noin 57 miljoonaa euroa. Uran jälkeen hän on keskittynyt erilaisiin bisneksiin, kuten esimerkiksi ravintoloiden pyörittämiseen. Koronaepidemian myötä hän lähti sijoittajaksi myös käsidesimarkkinoille.

– Raha ei ole kuitenkaan koskaan saanut Teemua tekemään asioita, vaan ensisijaisesti nautinto ja intohimo, Immonen selvittää.

28. Supertähdet. Nelosella esitetty Supertähdet-ohjelma oli sitä isännöineelle Selänteelle erityisen tärkeä – ja sitä se oli myös Matti Nykäselle. Helmikuussa 2019 edesmennyt mäkihyppylegenda kertoi IS:n toimittajalle:

– Jumalauta, että se Teemu on oikeasti hieno mies! Mä en ymmärrä, että miten se on aidostikin ihan samanlainen kuin miehen julkisuuskuvakin. Ei meistä muista tähdistä taida siihen olla, Nykänen kertoi keväällä 2014.

Teemu Selänteen isännöimässä Supertähdet-ohjelmassa olivat mukana Matti Nykänen, Eva Wahlström, Sami Hyypiä, Toni Kohonen, Minea Blomqvist ja Peetu Piiroinen

29. Kiire. Selänteellä on monta rautaa tulessa eläkkeelläkin, ja laaja ystäväpiiri, joten häntä ei ole helppo saada kiinni.

– Mutta jos kyse on siitä, että joku tarvitsee apua tai fani- tai hyväntekeväisyydestä, Teemun saa aina kiinni, Säilynoja sanoo.

30. Pelinumero. Selänne käytti lähes läpi ammattilaisuransa numeroa 8, niin Jokereissa, NHL:ssä kuin Leijonissa.

– Ensimmäisen käteeni saaman pelipaidan numero oli 8. Lisäksi kotitalomme numero oli 8, ja myös ensimmäisen moottoripyöräni mallin numero oli 8, Selänne paljasti IS:lle 2014.

Maaginen tulokaskausi päättyi tulokkaiden piste-ennätykseen ja maalikuninkuuteen 76 osumalla.

31. Entä jos? Selänne on kertonut, että jos hänestä ei olisi tullut jääkiekkoilijaa, hän olisi todennäköisesti keskittynyt jalkapallon tai tenniksen pelaamiseen. Voi kuitenkin olla, että kiinnostus lääkärin ammattia kohtaan olisi vienyt voiton.

– Olen aina ollut kiinnostunut ihmisten erilaisista loukkaantumisista, Selänne sanoi IS:lle 2014.

32. Ensimmäinen hattutemppu. Selänne teki ensimmäisen kerran kolme maalia yksittäisessä NHL-ottelussa 14.10.1992.

33. Vähintään kahden tehopisteen illat. Selänne teki NHL:ssä peräti 350 ottelussa vähintään kaksi tehopistettä.

34. Huima raja. Maaliskuussa 2012 Selänne rikkoi Anaheimin paidassa 1 400 tehopisteen rajan Saku Koivun syötöstä.

Saku Koivu (oik.) pelasi Selänteen seurakaverina Anaheim Ducksissa.

35. Vanhin. Selänne on kaikkien aikojen vanhin pelaaja, joka on saalistanut vähintään neljä pistettä yhdessä ottelussa.

36 Maine. Selänteellä on tähdeksi harvinaisen puhtoinen maine, mutta ainakin kertaalleen myös hänestä on tehty rikosilmoitus, marraskuussa 1988 1. divisioonakamppailun Ketterä–Jokerit tapahtumien jälkeen.

Tappion jälkeen Selänne löi mailansa säpäleiksi ja viskasi sen katsomoon. Pahaksi onnekseen rikkinäinen maila osui katsomossa istunutta imatralaista kaupunginvaltuutettua päähän.

Tämä ei loukkaantunut, mutta teki kuitenkin rikosilmoituksen. Syyttäjä näki lievän pahoinpitelyn tapahtuneen, mutta jätti syytteen nostamatta.

37. Sharksien sauna. San Josessa NHL-joukkueen pukukopissa on sauna, jonka ovessa lukee ”Teemu Selänne rakensi tämän saunan”.

38. Jokeri-ilmiö. Vuosina 1991–1992 Selänne sytytti SM-liigassa ainutlaatuisen Jokeri-ilmiön. Sen on myöhemmin katsottu vaikuttaneen keskeisesti koko suomalaisen joukkueurheilun kaupallistumiseen 1990-luvulla.

Jokerit voitti Suomen mestaruuden kaudella 1991–1992. Selänne kannattelee Kanada-maljaa.

39. Kyltymätön. Jo nuorena pelaajana Selänne tunnettiin intohimoisena laukausten harjoittelijana. Silloinen joukkuetoveri Antti Törmänen katseli touhua läheltä.

– Teemu vain laukoi ja laukoi. Treenien jälkeenkin hän jäi lähes aina ampumaan yksin kiekkoja, Törmänen sanoi 2014.

40. Virhe. HIFK:n takavuosien seurapomo, legendaarinen Frank Moberg on useaan otteeseen kertonut, että hänen uransa pahin virhe oli Selänteen menettäminen.

Kesällä 1988 Moberg ja Selänne neuvottelivat, mutta HIFK:n tarjoama kokonaispaketti ei vakuuttanut ja niinpä hyökkääjän ura jatkui paikalliskilpailijassa.

– Mun olisi tietysti pitänyt tehdä kunnon tarjous Teemulle. Se oli mun moka, Moberg on sanonut.

41. Erikoisuus. Selänne käytti urallaan vasenkätisille tarkoitettuja mailoja, vaikka on oikeakätinen. Tämä selittyy sillä, että kun Selänteelle oltiin hankkimassa ensimmäistä kiekkomailaa, kaupassa ei ollut oikeakätisille tarkoitettuja mailoja.

42. Syntymäpaikka. Selänne ei vastoin yleistä mielikuvaa ole syntynyt Helsingissä vaan Turussa.

43. Veneet. Selänteellä on vuosikymmenten varrella nähty useampia luksusluokan veneitä. Esimerkiksi vuonna 2007 hän osti Sunseeker Manhattan 74 -mallisen ökypaatin, jolla on pituutta 22,60 ja leveyttä hieman yli viisi metriä. Potkua antavat kaksi 1 300 hevosvoiman moottoria, joilla saa nopeuden nousemaan enimmillään 32 solmuun.

44. Kotityöt. Selänne ei kertomansa mukaan tiskaa lainkaan.

– Kun olin pieni, meillä oli kotona tiskivuorot. Kaikki tiskattiin käsin. Sen jälkeen kun pääsin siitä irti, en ole laittanut edes astioita koneeseen. Imuroinut olen joskus, ja imuroin nytkin jos on pakko, Selänne kertoi IS:lle 2014.

45. Käytännön pila. Tapaus sattui Selänteen uran alkupuolella, ja asialla oli legendaarinen nyrkkisankari Tie Domi.

– Lisa Bowes -niminen naistoimittaja tuli haastattelemaan minua pukukoppikäytävällä. Mulla oli päällä vain alusasu. Tie Domi tuli takaa ja veti multa housut nilkkaan, Selänne kertoi 2014.

Selänne kosti tempun muutama viikko myöhemmin.

– Tulin myöhässä treeneihin ja tyhjensin kaikki hänen autonsa renkaat. Siellä Domi kiroili niitä 30 asteen pakkasessa. Eikä tiedä tänä päivänäkään, että se olin minä.

46. Penkkipunnerrusennätys. Kiekkouransa aikana punttisalit tulivat Selänteelle tutuiksi. Nuorena hän kiskaisi penkkiennätyksekseen 110 kiloa.

47. Hulppea kotitalo. Selänteen perheen kotitalo sijaitsee eteläisessä Kaliforniassa Orangen piirikunnassa Coto de Cazan alueella. Siitä löytyy muun muassa viisi makuuhuonetta ja seitsemän kylpyhuonetta.

Kun talo laitettiin myyntiin parisen vuotta sitten, sen hintapyyntö oli 6,9 miljoonaa dollaria eli noin 6,2 miljoonaa euroa. Se on myöhemmin vedetty myynnistä.

Selänteen perheen kotitalo sijaitsee eteläisessä Kaliforniassa Orangen piirikunnassa Coto de Cazan alueella.

48. Kiekkokoulut. Selänne on jo pitkään vetänyt erilaisia kiekkokouluja ja kesäleirejä suomalaisille junioripelaajille. Hän ei ole seissyt kentän reunalla, vaan osallistunut mahdollisuuksiensa mukaan aktiivisesti toimintaan.

49. Shekki. NHL:ssä maksettiin ennen vanhaan palkka shekkeinä kirjekuoressa, mutta sittemmin on siirrytty tilisiirtoihin. Selänne oli viimeinen Anaheimin pelaaja, joka sai palkkansa shekkinä.

50. Lahja. Moni miettii, mitä voisi antaa lahjaksi miehelle, jolla on jo kaikkea ja vähän yli. Säilynoja antaa varman vinkin:

– Plektran! Onneksi olkoon, hyvä ystävä, Säilynoja päättää.