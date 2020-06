Petteri Lehto kirjoitti koskettavia sanoja pelikaverinsa Teppo Virran muistoksi: ”Suorin, rehellisin, aidoin tapaamani ihminen”

Petteri Lehto muisteli kirjoituksessaan Virran uraa, elämää ja syöpätaistelua.

Turkuläislähtöinen ex-jääkiekkoilija Teppo Virta menehtyi 18. toukokuuta 57 vuoden iässä.

Laitahyökkääjänä pelannut Virta edusti SM-liigassa Turun Palloseuraa neljä kautta 1981–1984 ja 1985–1986. Seuralegendaksi Virta nousi Kajaanin Hokissa, jossa hän pelasi silloista 1-divisioona liigauransa jälkeen.

Nykyisin pelaaja-agenttina toimiva Petteri Lehto kirjoitti TPS:n verkkosivuilla julkaistun koskettavan muistokirjoituksen Virran urasta ja elämästä.

Lehto pelasi SM-liigaa TPS:n riveissä samaan aikaan Virran kanssa.

– Teppo oli suorin, rehellisin, aidoin tapaamani ihminen. Ei mitään turhaa draamaa, ei tarpeetonta hieromista asioiden kanssa.

Lehto kuvailee Virtaa todella lahjakkaaksi ja taitavaksi urheilijaksi, joka juniorina harrasti kaikkea mahdollista urheilua.

Lehdon mielestä Virta olisi voinut nousta maajoukkuetasolle monessa lajissa.

– Mutta jääkiekko oli Tepon laji. Luonne sopi täydellisesti lajiin. Ja niin tavoitteisiin kuin tähtiin oli kirjoitettu sekä liigamestaruuksia, A-maajoukkueen arvokisoja että NHL. Ennen kuin kerrotaan syitä tavoitteiden toteutumatta jäämisistä, niin kerrotaan pelaajasta, jonka me ikätoverit näimme jäällä harjoituksissa ja otteluissa, Lehto kirjoittaa.

Virta oli kovassa fyysisessä kunnossa. Lehdon mielestä hän oli pelitaidoiltaan 60-luvulla syntyneistä turkulaisista lupauksista lahjakkain Hannu Virran jälkeen.

Loukkaantumiset kuitenkin astuivat peliin varhain. Ensin meni kyynärpää, kaudella 1983–1984 polvi.

– Fysiikan lait eivät katoa kovalla tahdolla. Mutta kolikon toinen puoli on se, että pelaaja on kokonaisuus, missä perusluonne on osa pakettia. Moni fyysisesti pelaamalla menestynyt pelaaja on jättänyt fyysisyyden pois ja vaipunut varjoksi itsestään. Se oli teoriassa Tepollekin vaihtoehto, mutta ei oikeasti. Tämä ehdottomuus on Teppoa aidoimmillaan, Lehto muistelee.

Virran pelit pääsarjatasolla jäivät 103 otteluun.

Jääkiekkouransa jälkeen Virta työskenteli lennonjohtajana, jonka myötä perhe asui ensin Omanin Muscatissa ja sitten Dubaissa, Arabiemiraateissa.

Lehto kirjoittaa, että Virta kertoi vuosien aikana satoja kertoja, miten paljon hän rakasti vaimoaan Soilea sekä poikiaan Villeä ja Viliä.

– Kun pojat saivat työpaikat jääkiekon parista – Ville NHL-kykyjenetsijänä ja Vili amerikkalaisesta agentuurista – niin Teppo oli onnellinen poikien puolesta, mutta muistutti isällisesti, että hommia pitää tehdä.

Lopullinen taistelu alkoi vuonna 2015, kun Virta työskenteli vielä Dubaissa. Lääkäri diagnosoi ex-jääkiekkoilijalla parantumattoman sappitiehytsyövän.

– En aio kertoa Tepon sairauden kaikkia vaiheita siitä yksinkertaisesta syystä, että hän ei itse ikinä valittanut. Teppo puhui syövästään ”nuhana”, sytostattihoidot oli ”öljynvaihto”. Hän ei halunnut kenenkään sääliä, Lehto kirjoittaa.

Vaikka sairaus alkoi vaikuttamaan kuntoon vuosien kuluessa yhä rajummin, Virta valmensi koronapandemian alkuun asti Kangasalan Kisa-Eaglesia.

– Kun Tepolle toukokuun 14. päivä kerrottiin, että hoidot lopetetaan ja saattohoito alkaa, niin Teppo sanoi haluavansa kotiin perheensä luokse. Hän vietti viimeiset päivänsä rakkaittensa vierellä. Isä ja äiti tulivat Turusta Kangasalle jättämään jäähyväiset. En pysty mitenkään kuvittelemaan heidän kokemaa tuskaa ja surua. Isoveli Pasi perheineen oli Covid-karanteenissa 7 403 kilometrin päässä Bellinghamissa. Sydäntä raastavaa, Lehto herkistelee.

TPS:n verkkosivujen mukaan Teppo Virta saatetaan haudan lepoon lauantaina 13. kesäkuuta.