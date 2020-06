HIFK:n entisen huippupakin Axl-pojalta, 1, löytyi aivokasvain

Yli 600 NHL-ottelun puolustaja ja tämän vaimo Rachel kertoivat perhettä kohdanneesta taistelusta.

Jääkiekon SM-liigassa Helsingin IFK:n paidassa kauden 2018–2019 kiekkoilleen kanadalaisen Kyle Quinceyn 14-kuukautinen Axl-poika taistelee hengestään.

Axl syntyi Yhdysvalloissa Kyle-isän pelatessa Suomessa. Quincey kertoo The Athletic -sivuston haastattelussa, että hän näki videopuhelun välityksellä poikansa syntymän.

– Olin poissa kaksi kuukautta ja tapasin pojan ensimmäisen kerran, kun hän oli kolme viikkoa vanha. Se oli kamalaa, Quincey muisteli The Athleticille.

Kyle Quincey pelasi Helsingin IFK:ssa keväällä 2019, jolloin Axl-poika syntyi.

Nyt perhe viettää aikaa yhdessä, Denverin kaupungissa, mutta vaikeat ajat ovat kaikkea muuta kuin takana päin. Kyle-isän, Rachel-äidin ja Axl-pojan lisäksi perheeseen kuuluu 2-vuotias Stone-poika.

Kyle ja Rachel kertovat haastattelussa, että Axl oli tavallinen ja iloinen lapsi, kunnes tämän vuoden helmikuussa alkoivat ongelmat. Axl alkoi olla ärtynyt, voida pahoin ja oksentaa.

Aluksi pojalla epäiltiin koronavirusta ja myöhemmin myös vatsavaivaa sekä korvatulehdusta. Lopulta maaliskuun viimeisenä päivänä Axl pääsi CT-kuvaukseen eli tietokonetomografiaan.

– CT-kuvauksissa löydettiin aivomassaa, joka osoittautui ependymoomaksi, Rachel Quincey kertoo.

Ependymooma on yksi mahdollisista aivokasvaintyypeistä. Lääkärit kertoivat vanhemmille, että kyse on nopeasti kasvavasta kasvaimesta.

Axl vietti ensimmäistä syntymäpäiväänsä sairaalassa. Päivä tämän jälkeen, 2. huhtikuuta, hänet leikattiin ensimmäisen kerran.

10. kesäkuuta edessä oli toinen, isompi operaatio.

– Niin kauheaa kuin onkin kuulla lapsensa aivokasvaimesta, täytyy pysyä toiveikkaana, koska hoitovaihtoehtoja on. Kaikki lapset eivät ole yhtä onnekkaita kuin Axl. Joka tapauksessa tämä on vaikea kasvain poistettavaksi. Kaikki solut täytyy saada pois, jottei se kasva takaisin. Meillä on pitkä tie edessä, Rachel kuvaili.

– Olemme erittäin kiitollisia ja onnekkaita, että lääkärit Coloradossa tekivät tämän suunnitelman, Kyle lisäsi.

Quincey edusti Detroit Red Wingsia NHL:ssä kahdeksalla kaudella.

34-vuotias Quincey pelasi NHL:ssä runkosarjat ja pudotuspelit yhteenlaskettuna 642 ottelua. Suurin osa NHL-otteluista kertyi Detroit Red Wingsin ja Colorado Avalanchen paidoissa.

Suomen liigassa 2018–2019 järkälemäinen puolustaja edusti HIFK:ta 35 runkosarjaottelussa ja 12 playoff-ottelussa. Sen jälkeen Quincey ei ole pelannut virallisia otteluita.