14-vuotiaiden juniorien taival päättyi itkuun hallin käytävillä – hylkiöiden hädästä, surusta ja hämmennyksestä syntyi jotakin hienoa

Joukko nuoria junioripelaajia sai Vantaalla pysäyttävän ilmoituksen elokuussa 2018. Suru ja hämmennys vaihtuivat myöhemmin uudeksi elämäksi urheilun parissa.

Juttu on julkaistu alun perin 27.5.2020 ilmestyneessä Urheilulehdessä.

– Löysin hallin käytäviltä harhailemassa 12 itkuista poikaa, joille oli kerrottu, että tämä oli tässä, vantaalaisia jääkiekkojunioreita valmentava Juha Kvist muistelee elokuuta 2018.

Vantaan Myyrmäen jäähallin kolkot betonikuoret tuntuivat normaaliakin harmaammilta ja jykevämmiltä. Tähänkö kaikki päättyi, kuin seinään? Tuohon seinään, tuon kaukalon vierelle, näihin hienhajuisiin koppeihin ja viileyttä hohkaaville käytäville, jotka olivat tulleet vuosien aikana niin tutuiksi?

Etelä-Vantaan Urheilijoiden 2004 syntyneiden ikäluokan juniorijoukkueessa oli tehty karsinta, jossa suurin osa D-junioreista pääsi siirtymään C-juniorien kilpatoimintaan, mutta osalle kerrottiin, ettei paikkaa löydy.

Kvist oli ollut EVUssa mukana jo vuodesta 2009 poikansa jääkiekkoharrastuksen innoittamana. Hänen poikansa oli yksi ilman paikkaa jääneistä.

Osa rannalle jätetyistä junioreista tuli melko vaikeista olosuhteista. Yksi pelaaja oli menettänyt isänsä. Oli vanhempien avioeroja ja taloudellisia murheita.

Uhka rakkaan harrastuksen loppumisesta kolahti joihinkin nuoriin normaaliakin kovempaa. 13–14-vuotiaiden pelaajien hämmennys, hätä ja suru koskettivat niin syvältä, ettei Kvist voinut olla toimimatta.

Hän päätti pyytää seuralta lupaa uuden C2-juniorijoukkueen perustamiselle. Lupa heltisi. Syntyi eräänlainen ”hylkiöjoukko”, 11+1 pelaajaa eli täysi tusina kenttäpelaajat ja maalivahti yhteenlaskettuina.

Osa tuosta porukasta pelaa tulevana syksynä ikäluokkansa liigapaikasta. Tämä ei silti ole tarina tulevista SM-liiga- tai NHL-tähdistä vaan siitä, mitä lajirakkaus voi olla ja merkitä.

Ei ”tarpeeksi hyviä”

Hylätyksi tulemisen ja arvottomuuden tunne iskevät rajusti, kun kuulee enemmän tai vähemmän suoraan, ettei ole tarpeeksi hyvä. Sitähän raaka pelaajakarsinta tarkoittaa. Karsinta on kipeä mutta samalla luonnollinen osa pelaajatietä. Kilpailullinen pelaaminen ja harrastaminen eivät kulje aina käsi kädessä.

EVU ei ole tilanteessa yksin. Joka vuosi eri puolilla Suomea löytyy porukoita, joissa pelaajat jaetaan tietyssä juniorivaiheessa arvioidun tai oletetun tason mukaan. Rannalle jäävät saattavat lopettaa lajin.

Unohdetaan julkisuuslätkä; SM-liigassa puhuttavat päähän kohdistuneet taklaukset tai leijonapolku MM-kisojen kautta NHL:n tähtimaailmaan.

Jääkiekolla on valtava merkitys jo pelkkänä harrasteena. Se on merkittävä liikuttaja. Maassa oli kaudella 2018–19 noin 70 000 lisenssipelaajaa ja Jääkiekkoliiton mukaan noin 190 000 aktiiviharrastajaa.

Liitolla on 349 jäsenseuraa ja 3 061 joukkuetta. Vuosittain Suomessa pelataan SM-liiga pois lukien noin 26 000 tilastoitua ottelua ja tilastoimattomiakin 8 500.

Komeita lukuja, mutta silti jotkut jäävät niistäkin ulos.

”Resujengi”

Kvistin kokoamaa hylkiöjoukkoa katsottiin syksyllä 2018 pitkin nenänvartta, vähintään kummastellen. Normaalisti jäällä nähtiin 20–30 pelaajan joukkueita, nyt kaukalossa pyöri harjoituksissa maksimissaan 12 pelaajan sekalaisesti pukeutunut epämääräinen jengi.

Siihen vähän flunssaa tai perhemenoja päälle, niin harjoitukset saattoivat mennä kuudellakin pelaajalla.

Se, mikä ei heti näkynyt päällepäin, oli sisällä kytenyt sisu.

Se ei kuitenkaan tee tilisiirtoja. Jäämaksut olivat samat pienellekin ryhmälle, ja Kvist kertoo kiertäneensä hattu kourassa keräämässä rahaa joukkueelleen.

Uuden »hylkiöistä» kootun joukkueen ensimmäinen kotipeli syyskuussa 2018.

Maksuja saatiin kevennettyä, mille oli tarve muutenkin kalliissa harrastuksessa. Silti ei tietenkään kuljettu hallille ja hallilta prameissa verkkareissa Guccin toilettilaukut kainalossa.

– Meillä oli sellainen resujengi, valmentaja muistelee.

Tähän asiaan tuli parannusta, kun joukkueelle järjestyivät erään julkkiksen avulla sponsorihupparit, jotka liimasivat joukkuetta entistäkin tiiviimmin yhteen.

– Sillä oli iso merkitys, että pojat tunnistautuivat entistäkin yhtenäisemmäksi joukkueeksi, valmentaja kertoo.

Joukkue sai myös lisää pelaajia ja alkoi yllättäen pärjätä. Lättyä ladottiin verkkoon, ja irtosi voittoja, joista yksi lienee koko tarinan käännekohtana merkittävin.

Mörkö ja ”möröt”

Merkkipaaluksi muodostui eräs viikonloppu melko tarkalleen vuosi sitten. EVUn ”tarkkailuluokaksikin” kutsuttu joukkue päätettiin heittää niin sanotusti syvään päähän.

Toukokuun 2019 lopulla muuan Leijonat pelasi MM-kullasta Slovakiassa, EVU kohtasi oman seutunsa eliittiä.

Kvist lähetti joukkueensa Kiekko-Vantaata ja HaKia vastaan – hylkiöt siis kohtasivat joukkueen, johon eivät olleet kelvanneet.

– Ajattelin, että kymmenenkin maalin tappio olisi ollut okei. Viikon ajan vastustajat jakoivat, kuka tekee kuinka monta maalia meitä vastaan. Kun voitimme pelimme, se oli suorastaan hämmästyttävää, Kvist kertoo äänellä, josta voi aistia sekä ylpeyttä että ripauksen liikuttuneisuutta.

Slovakiassa Leijonien kapteeni Marko ”Mörkö” Anttila pääsi nostamaan MM-pokaalia, Suomessa nämä vantaalaisjuniorit pääsivät eroon omista ”möröistään”.

– Moni pelaajistamme pääsi puhaltamaan ulos sen möykyn, joka oli tullut aikaisemmin siitä hylkäämisestä, Kvist sanoo.

Edessä puolustajat Veeti Tanskanen (vas.) ja Arttu Huiko, ylhäällä hyökkääjät Aapo Kuparinen (vas.), Rasmus Niemistö ja Tommi Vesterinen.

Pelaajatkin muistavat nuo ottelut hyvin.

– Oli erittäin hauskaa voittaa Kiekko-Vantaa, laitahyökkääjä Aapo Kuparinen aloittaa.

– Heidän pelaajansa olivat laittaneet etukäteen someen, että tulkaa katsomaan teurastusta. Voitto hitsasi meidät tosi hyvin yhteen. Aloimme uskoa, että voimme voittaa kenet tahansa, hyökkääjä muistelee.

Hyökkääjä Tommi Vesterinen oli siirtynyt EVUn uuteen joukkueeseen IFK:sta. Hän ei voinut olla huomaamatta K-Vantaa-otteluun kertynyttä ylimääräistä latausta.

– Kaikista, jotka pelasivat, aisti ihan selvästi näyttämisen halun, hän kertoo.

Puolustaja Veeti Tanskanen summaa eväät, joilla on päästy pitkälle.

– Tahto ennen taitoa. Meillä on ollut kova halu kehittyä, hän sanoo.

”Katseita riitti!”

Voitto vahvisti joukkuetta, mutta valtakunnallista uskottavuutta se ei taannut. Yhä riitti tutuksi tulleita ylenkatseita ja satunnaisia vähätteleviä kommentteja, kun tämä outo joukko kävi pelaamassa turnauksissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

– No niitä katseita ainakin riitti vieraspeleissä! Vesterinen muistaa.

– Kyllä meitä välillä ihmeteltiin, ja saattoi tulla kuittailua. Otettiin se ihan huumorilla, puolustaja Arttu Huiko kertoo.

Joukkue sai valtavasti lisäpuhtia. Viime talvikin meni hyvin, kunnes koronavirus puuttui peliin. Taas kaikki loppui kuin seinään, mutta tällä kerralla edessä odottaa varmuudella uusi peli – joskus, jossain.

EVUn C2-joukkue saavutti pronssia Salossa järjestetyssä turnauksessa.

Uudessa kaudessa on paljon odoteltavaa. Kvistin ”alkuperäinen tusina” on kasvanut puolessatoista vuodessa yhteensä 43 pelaajan joukoksi. Myöhemmin joukkue jaetaan kahdeksi: U17 ylempään ja U17 alempaan tasoon. Ylempi pelaa syksyllä paikasta liigaan ja alempi paikasta Suomi-sarjaan.

– Haluan silti korostaa, ettei menestys ole se tärkein juttu tai tavoite. Haluamme luoda seurasta nuorille paikan, jolla on arvot, Kvist sanoo.

”Älkää sitten murahdelko”

Joukkue kokoontui tulevaa kautta varten ensimmäistä kertaa yhteisharjoituksiin perjantaina 15. toukokuuta Myyrmäen urheilukentälle. Sitä ennen pelaajat olivat harjoitelleet omissa oloissaan etäopein.

Puhe ei pulpunnut valtoimenaan, mutta jälleennäkemisessä oli sellaista persoonallista lämpöä kuin noin 16-vuotiailla pojilla nyt yleensä on.

– Älkää sitten pelkästään murahdelko vastauksiksi, kuului valmentajan hyväntahtoinen heitto pojille ohjeeksi haastatteluihin.

Osoittivat poikien lakkien lipat harjoitteissa sitten eteen tai taakse, oli asuna lyhyet tai pitkät housut, taisteluilmeenä irvistys tai virnistys, vauhtia riitti.

Kevyttä alkulämpöä kevään ensimmäisellä ratakierroksella ennen kuin päästiin kunnolla vauhtiin.

Haastatelluksi otetut viisi pelaajaa muistuttivat – ehkä vähän huomaamattaankin – siitä, mikä nuorten joukkueurheilussa lopulta on tärkeää.

Kuparinen, Vesterinen, Tanskanen, Huiko ja sentteri Rasmus Niemistö ovat pelanneet jääkiekkoa käytännössä koko ikänsä.

Kuparinen muistelee menneensä luistelukouluun jo neljävuotiaana. IFK:sta tullutta Vesteristä lukuun ottamatta tämä viisikko on edustanut EVUa pikkupojista lähtien.

– Kaikki tulevat tosi hyvin juttuun toistensa kanssa ja ovat kavereita. Aina on kiva nähdä, Kuparinen sanoo.

– Pääsee treenaamaan hyvin porukassa ja saa olla oma itsensä, joukkueen kaukomatkalainen, Sipoossa asuva Vesterinen kertoo.

– Täällä pääsee pelaamaan ja saa kavereita. Täällä ei kiusata vaan tsempataan toisia, Tanskanen sanoo.

Tärkeitä asioita, jotka huippu-urheilua seuratessa saattaa unohtaa.

Mitä jää muistoksi?

Tämän EVUn joukkueen on tarkoitus pelata syksyllä uusista voitoista, mutta lopulta jokapäiväinen tekeminen luo arvokkaamman pohjan kuin maalilukemat 6–5 tai tehot 1+1. Mitä kukin muistaa joskus vanhana äijänä peliajoistaan? Kivan lättysyötön kaverille Keravalla vai sen kokonaisvaltaisen fiiliksen, joka jatkuvista jälleennäkemisistä ja yhteisestä ajasta on jäänyt?

Kvistin joukkueilla kulkee nyt hyvin, mutta menestys ei ole itseisarvo. Etelä-Vantaan Urheilijat tunnetaan paremmin kasvattajaseurana kuin menestyksen tavoittelijana. Seurassa on tällä hetkellä kaikkiaan noin 600 pelaajaa.

EVUssa on pelannut omina juniorivuosinaan esimerkiksi sellaisia pelaajia kuin Ruudun veljekset Jarkko, Tuomo ja Mikko, Filppulan veljekset Valtteri ja Ilari, Ville Peltonen, Antti Pihlström ja Teemu Pulkkinen.

He saivat jääkiekosta itselleen myöhemmin ammatin, eivätkä juuret ole unohtuneet.

EVU-taustainen Valtteri Filppula esitteli voittamaansa Stanley Cupin pokaalia Vantaalla elokuussa 2008.

V. Filppula jopa kävi esittelemässä voittamaansa Stanley Cupia Vantaalla huhtikuussa 2008 lukuisten juniorien suureksi riemuksi.

”Kunhan vaan pääsee pelaamaan”

Jääkiekon iloa ei mitata vain lehtiotsikoiden koolla. Tämä EVUn nykyinen esimerkiksi nostettu nuorisoviisikko tuntuu nauttivan yksinkertaisista asioista.

– Kiva, että on harrastus ja pääsee pelaamaan. Aion jatkaa niin pitkään kuin löytyy joukkue, hyökkääjä Kuparinen sanoo.

– Aion pelata tulevaisuudessakin, tämä jatkuu loppuelämäni. En tiedä missä seurassa ja millä tasolla, mutta haluan pelata, jo pihapeleissä älyttömän rannelaukauksen opetellut hyökkääjä Vesterinen sanoo.

– Toivon pystyväni jatkamaan mahdollisimman pitkälle. Kunhan pääsee vaan pelaamaan, Tanskanen kommentoi.

– En ota mitään stressiä, Huiko puolestaan kertoo.

– Hauska pelata hyvässä porukassa. Sillä mennään, mitä tulee eteen, Niemistö sanoo.

Arttu Huiko (edessä) sanoo joukkueensa olevan kaveriporukka, jossa on aina kiva nähdä toisia.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihu julkaisi viime vuoden alussa seurantatutkimuksen nuorista, vuonna 2000 syntyneistä pelaajista. Raportin psykologisten tekijöiden analyysi osoitti, että poikapelaajien kokemat motivaatio, pätevyys, pitkäjänteisyys ja viihtyminen olivat merkittäviä tekijöitä harrastuksen jatkumiselle.

Niilo Konttisen raportissa todettiin myös, että mitä aikaisemmin jääkiekkoharrastus oli aloitettu, sitä suuremmalla todennäköisyydellä pelaaminen seurassa oli jatkunut vähintään 18-vuotiaaksi asti.

EVUssa tulee rasteja ruutuihin.

Oma vauhdikas video

Jääkiekkoharrastus olisi lopulta perin helppoa, jos ainoa haaste olisi löytää jäällä liike- ja syöttöväylät sekä lyödä kiekkoa verkkoon. Raha, tai pikemmin pula siitä, puhuttelee lukuisia jääkiekkoperheitä ja joukkueitakin.

Tässä joukkueessa palkatta toimivilla taustavoimilla työ jatkuu myös harjoitusten ulkopuolella. Valmentaja Kvist pohtii kuumeisesti, mistä saisi tukijoita.

Hänen joukkueensa on käynnistänyt Facebookissa kampanjan, jolla joukkue yrittää kerätä tykkäyksiä. Joukkue on tehnyt kampanjaansa varten videon, joka on saanut jo paljon katsojia.

Vastuuvalmentaja Juha Kvist on ylpeä pojistaan.

Oikeat valinnat ja sitoutuminen auttavat eteenpäin kuten tämä joukko tai sittemmin joukkue on näyttänyt.

Kevään ensimmäisissä yhteisharjoituksissa valmentaja huutaa aika ajoin muistuttaen koronavirusajan turvaväleistä. Pelaajien posket punoittavat perjantai-illan auringonpaisteessa.

– Kaikilla on oikea asenne, ja meillä on taitaviakin jätkiä. Olemme saaneet omat vahvuutemme esille, Niemistö sanoo.

Valmentajan pilli on unohtunut kotiin. Ei hätää. Kohta kuuluu kimakka vislaus, ja taas mennään.