Podcast: SM-liigan omituisin kausi päättyi suureen tyhjyyteen – se paljasti, miten ohuella narulla miljoonabisnes taiteilee

Total Hockey Foreverin kauden päätösjaksossa ihmetellään, että mitä kiekkokaudesta jäi käteen.

Jääkiekkohistorian omituisin kausi on takana päin (paitsi ehkä NHL:ssä, jossa sitkeästi jaksetaan vielä toivoa). Koronaviruksen mullistama maailma on pääsyt jo hiukan jaloilleen ja löytänyt tasapainoa, joten on mahdollista varovaisesti kysyä:

Mitä Suomi-kiekossa tarkkaan ottaen tapahtui?

Ja ennen kaikkea:

Mitä syksyllä on edessä?

Total Hockey Foreverin yksinäiset viivelähettiläät Tuomas Nyholm ja Vesa Rantanen sanoittavat kauden viimeisessä Erikoislähetyksessä parhaansa mukaan kevättä, jonka kaikkia kerrannaisvaikutuksia emme välttämättä edes havaitse vielä pitkään aikaan.

Kuuntele kauden kaikki jaksot Suplasta.