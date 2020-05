Ville Nieminen myy hulppeaa taloaan – hintapyyntö yli miljoonan

Ville Niemisen perheen talo Tampereella on myynnissä.

Stanley Cup -voittaja Ville Niemisen koti on myynnissä.

Entinen jääkiekkoilija, Tappara-ikoni ja NHL-konkari Ville Nieminen on laittanut perheensä 284-neliöisen omakotitalon myyntiin.

Nieminen vahvisti IS:lle talon olevan myynnissä, mutta ei halunnut muuten kommentoida asiaa.

Tampereen Hakametsässä sijaitsevassa talossa on myynti-ilmoituksen mukaan asuintilaa neljässä tasossa. Talon hintapyyntö on 1 095 000 euroa.

Kokonaispinta-alaa vuonna 2006 rakennetussa talossa on 370,5 ja tontilla 1 790 neliömetriä.

Myynnissä oleva talo sijaitsee Tampereen Hakametsässä.

Talossa on viisi huonetta sekä runsaasti harrastetilaa. Ylimmässä kerroksessa on kolme makuuhuonetta. Päämakuuhuoneen yhteydessä on oma kylpyhuone sekä parveke.

Lisäksi talossa on toinen kylpyhuone sekä kaksi erillistä wc:tä.

Keskikerroksesta löytyy iso saarekkeellinen keittiö ja iso olohuone. Alakerrasta löytyvät takkahuone, saunaosasto sekä kodinhoitotilat.

Alimmassa kerroksessa on lisäksi harrastehuone sekä kuntosali.

Talo lämpenee maalämmöllä.

Kuvia asunnosta:

Pelaajaurallaan Torinossa 2006 olympiahopeaa saavuttanut ja NHL:n Stanley Cupin Colorado Avalanchessa 2001 voittanut Nieminen, 42, on toiminut aktiiviuransa jälkeen valmentajana.

Pelaajaurallaan (1994–2015) Nieminen edusti Suomessa Tapparaa ja Lukkoa, jossa hän pelasi uransa viimeisen kauden. NHL:ssä hän pelasi Coloradon lisäksi Pittsburghissa, Chicagossa, Calgaryssä, NY Rangersissa, San Jose Sharksissa ja St. Louis Bluesissa.

Nieminen ehti piipahtaa myös Ruotsin Malmössä ja Örebrossa sekä KHL:n Sibirissä, Neftehimikissä ja Riian Dinamossa.

Leijonia hän edusti myös olympialaisissa 2002 sekä maailmancupissa 2004. Hän pelasi SM-liigassa 362 ottelua ja teki niissä 208 pistettä. NHL:ssä hänen tililleen kertyi 385 ottelua ja niissä 117 tehopistettä.

Nieminen aloitti valmentajanuransa Mestiksen KeuPassa heti pelaajauransa päätyttyä 2015. Sitten hän työskenteli kaksi kautta Risto Dufvan apurina Mikkelin Jukureissa ennen kuin sai päävalmentajapestin Pelicansista 2018.

Niemisen ensimmäinen kausi Pelicansissa oli menestys, mutta toisesta tuli vaikeampi. Tamperelainen sai potkut Pelicansista viime syksynä.

Ilta-Sanomat ja Oikotie kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.