Mitä Juhani Tamminen katuu – ja mitä Tami on oppinut elämänsä naisilta?

Tiistaina 70 vuotta täyttävä kiekkovaikuttaja Juhani Tamminen on tehnyt pitkän uran mutta ei ole valmis hidastamaan tahtia.

Olipa kiekkovaikuttaja Juhani ”Tami” Tammisesta mitä mieltä tahansa, kylmäksi hän ei jätä. Itsensä kansallisaarteeksikin julistanut ”Aurinkokuningas” on joko silitellyt tai vetänyt vastakarvaan veljien turkkeja tasan 70 vuoden ajan.

”Veli Korona” antoi pienen poikittaisen ja muutti synttäreiden pelikirjaa niin, että 120 lähimmän ystävän isot kemut siirtyvät eteenpäin. Juhlapäivä kuitenkin sujuu jommassa kummassa Tamin lempipaikoista: golfkentällä tai perheen kesken mökillä Airistolla.

Ilta-Sanomat selvitti juhlapäivän koittaessa, onko Leijona 79:n tahti hellittänyt tai luonne pehmennyt uuden kymmenluvun alkaessa.

Tuntuuko 70 erilaiselta kuin 60?

– Ei mielestäni. Teen duunia samalla lailla kuin silloin. Ihmistä mittaa kolme kuntoa, fyysinen, henkinen ja moraalinen. Silläkään puolella ei ole tapahtunut muutosta. Kunto on vähän rapistunut, kun on ollut niin paljon keikkaa ja autossa istumista. Kesällä on enemmän aikaa, ja 6–8 viikossa olen taas kondiksessa. Mutta ei siinäkään ole järkeä, että on kovassa fyysisessä kunnossa mutta banaani otsassa joka aamu.

Urheilu-urasi alussa olit poikien maajoukkueessa myös futiksessa. Miksi valitsit jääkiekon?

– Siitä on kiittäminen edesmennyttä oppi-isääni Juuso Wahlstenia. Pääsin 16-vuotiaana TPS:n ykkösketjuun hänen ja Pertti Kuismasen kanssa. Muistan, kun kävin Juuson luona kaffella. Hänellä oli iso Euroopan kartta olohuoneessa, ja hän sanoi: ”Katopa Tami tuota karttaa. Mitä luulet, kumpi peli täällä kylmässä pohjolassa kehittyy?” Siitä oli aika helppo vetää johtopäätös.

Mitä sinulla on eniten ikävä jääkiekosta?

– Sitä kuuluisaa pukukoppifiilistä harjoitusten ja pelien jälkeen. Huumoria ja yhteisöllisyyttä, kun riisutaan vehkeet ja mennään voiton jälkeen juomaan pari olutta. Toinen asia on treenaaminen. Siitä tykkäsin aina.

Mikä on urasi paras muisto?

– Ensimmäisenä tulee mieleen se, kun pääsin TPS:n edustusjoukkueeseen ja heti ykkösketjuun oikeaan laitaan. Muistan vielä kauden tehonikin, 8+4.

Millainen ihminen Juhani Tamminen olisi ilman jääkiekkoa?

– Vaikea kuvitella. Isä oli aikakautensa parhaita 10-ottelijoita, joten draivi ja geenit olisivat suuntautuneet varmasti urheiluun. Pelasin jo lapsena aamusta iltaan. Talvisin pelit siirtyivät Parkin kentälle, jota kutsun nimellä ”My Colosseum”. Kun koulu päättyi klo 14, olin Parkilla 14.15. Jos oli isompi neuvottelu äidin kanssa, se oli 14.20.

Mistä saavutuksestasi olet kaikkein ylpein?

– Olen ylpeä kokonaisuudesta. Jos puhutaan koko kiekkourasta pelaajana, valmentajana, ja seurajohtajana, en löydä toista, jonka ura olisi ollut niin pitkä. Se kertoo intohimosta, rakkaudesta sekä fyysisestä ja henkisestä kestävyydestä. Joku arvostelee aamusta iltaan, ja moni ei kestä kritiikkiä. Totesin, että se on tuon veljen näkemys, so fucking what. Heitin kolme kertaa laatan ylänurkkaan ja sanoin hiirelle, että katso tulostaulua.

Mitä kadut?

– En kadu mitään. En ole sitä tyyppiä. Minulla on suorittamisessa metodi: Pysähdy, analysoi, tee johtopäätös ja jatka matkaa. Olen opettanut sen pelaajillekin. Joskus kausi päättyi mestaruuteen, joskus tappioon. Sen jälkeen vedettiin viikkoa happea, jonka jälkeen analysoitiin. Ilman kriittisyyttä ei voi tulla huipuksi millään elämänalueella.

Jäikö jotain saavuttamatta uralla?

– En mieti asiaa niin. Kun lyöt kaiken peliin, on todettava, että tämä riitti nyt näin pitkälle. Enemmän noista asioista on parkunut joku media tai vastajännärit. Voin sanoa, että tehkää perässä.

Miten rentoudut?

– Golfkentällä ja mökillä, joka on Tammisen perheen paratiisi. Siellä on rauha ja kalastusmahdollisuudet. Jos olisi mökki mantereella, ei olisi sellaista viikonloppua, etteikö joku veli tulisi Bemarin kanssa ja lähtisi viikon päästä. On siunaus, että on paljon ystäviä, mutta kyllä ihminen kaipaa myös rauhaa.

Sinulla on vaimo ja kolme tytärtä. Mitä elämäsi naiset ovat sinulle opettaneet?

– Isoin oppi on molemminpuolinen kunnioitus ja inhimillinen lämpö. Siitä kaikki lähtee. Alettiin Marin kanssa seurustella jo 14-vuotiaana, ja se on täysin uniikki tarina. Elämän perusyksikkö on perhe, ja kaikki menestys lähtee perusasioista. Meidän perheen kiinteyteen on vaikuttanut myös se, että olimme paljon ulkomailla. Siinä hitsautuu yhteen.

Mikä saa sinut surulliseksi?

– Paskanpuhuminen selän takana ja kaksinaamaisuus. Julkisessa duunissa sen kohteeksi joutuu tämän tästä. Somessa on paljon hyvää, mutta se on myös luuserien väline. Siellä voi vittuilla kaikille nimettömänä. Tule ennemmin tuohon kertomaan päin naamaa tai ota puhelin käteen ja soita. Jollei ole rohkeutta kohdata ihmistä, niin pidä naamasi kiinni. Rene Fasel erotti minut aikanaan niin, että luin siitä lehdestä. Sanoin hänelle suoraan, millainen Mikki Hiiri hän on, ja hän juoksee yhä tänäkin päivänä karkuun. Olen itsekin joutunut erottamaan valmentajia, mutta se tapahtui pelimiesten lailla kasvotusten keskustellen. No hard feelings ja kunnioitus säilyi.

Mitä pelkäät?

– Olen opetellut elämään niin, että kategoriassa ei ole pelkoa. Aamulla kun heräät, kiitä mieluummin mahdollisuudesta. On vaimo vieressä, kuumaa kaffea ja aamun lehti. Mieluummin lasi puoliksi täynnä kuin puoliksi tyhjä. Voisihan täällä kitistä aamusta iltaan, mutta jos jotain haluaa, täytyy tehdä duunia.

Sanonnoistasi on kokonainen Wikipedian artikkeli. Mikä on oma suosikkisi?

– Hiiret vinkuu, karavaani kulkee.

Olet ollut mukana monissa viihdeohjelmissa. Mihin voisit vielä osallistua?

– Tuttu juttu -show.

Kenet ottaisit mukaan autiolle saarelle mukaan ja ketä ehdottomasti et?

– Ottaisin mukaan Mari Tammisen ja kaikki vastajännärit jättäisin vastarannalle.

Mitä haluaisit vielä saavuttaa?

– Teen parhaillaan kirjaa, joka on urani yhteenveto. Toivon, että se saisi ansaitsemansa vastaanoton ja myisi hyvin. Jos se myy, Eurotamin liikevaihto kasvaa, jos se menee päin helvettiä, sitten taas: pysähdy, analysoi, tee johtopäätös ja jatka matkaa. Tavoitteet inspiroivat minua ja peli jatkuu.

Juhani Tamminen (keskellä) pelasi urallaan maajoukkueessa. Vuoden 1975 MM-kisoissa otetussa kuvassa myös Lasse Oksanen (vas.) ja Matti Hagman.

Juhani ja Mari Tamminen ovat olleet yhdessä 14-vuotiaasta asti. Kuva on vuodelta 2017.