Raimo Häyrisen ylistyssanat radiossa yllättivät Juhani Tammisen: ”Sanoin Raimolle, että näitä vaan lisää”

Entinen leijonakapteeni muistelee lämmöllä selostajalegendaa.

– Aikakautemme leijonaääni – The voice of the lion, kuvaili entinen maajoukkuekapteeni Juhani Tamminen, 69, keskiviikkona menehtynyttä Raimo Häyristä.

Tammisen ja Häyrisen polut kohtasivat 1960–70-luvun taitteessa, kun Suomen jääkiekkomaajoukkue alkoi saada jalansijaa kansainvälisillä kentillä.

Tamminen ja kumppanit taituroivat jäällä, ja Häyrinen tulkitsi näkemäänsä kansalle.

– Me nostimme lajin ja Leijonien populariteettia jäällä. Raimo oli kiinteä ja helvetin tärkeä osa sitä. Hotellit olivat turnausten aikana täynnä fanien palautetta ja faxeja, joissa Raimon legendaariset sutkautukset olivat isossa roolissa, kertoi Tamminen.

– Koska Yle radioi kisat siihen aikaan, olimme todella paljon tekemisissä Raimon kanssa. Tykkäsimme hänen tyylistään. Raimolla oli sopivaa värikynää.

– Muistan yhden ottelun Moskovassa, missä tinttasin Kanadaa vastaan 4–3-maalin. Raimo selosti sen niin, että se oli kovin laukaus, jonka hän oli koskaan nähnyt. Kun kuulin tästä jälkikäteen, sanoin Raimolle, että näitä vaan lisää.

Ja niitähän tuli.

Häyrinen oli aikansa suosituimpia radioääniä, joka tulkitsi lukuisia ikimuistoisia urheiluhetkiä.

Yksi näistä on Suomen jääkiekkomaajoukkueen ensimmäinen voitto Neuvostoliitosta 17. joulukuuta 1971 Izvestija-turnauksessa.

Neuvostoliiton piti olla lyömätön. Suomi oli ollut täydellinen vastaantulija edellisissä MM-kisoissa, joissa legendaarinen Punakone oli tyrmännyt Suomen murskalukemin.

Suomella oli sentään yksi rohkaiseva kokemus takana, kun joukkue venyi Neuvostoliiton kanssa tasapeliin harjoitusottelussa.

Vuoden 1971 Izvestija-turnauksessa Suomi jysäytti sensaation kaatamalla Neuvostoliiton 4–2. Tamminen kunnostautui Punakoneen kaadossa kahdella maalilla.

– Se oli yksi ikimuistoisista tulkinnoista muiden joukossa. Raimon aikana radion kuuntelukulttuuri räjähti. Osa katsoi pelejä televisiosta ilman ääntä ja kuunteli radiosta Raimon selostusta, koska se verbaliikka oli paitsi nopeaa myös värikästä, sanoi Tamminen.

Tammisen mukaan Häyrinen oli selostajana ja urheiluäänenä aikaansa edellä.

– Raimo tajusi sen, että kaiken ei aina tarvitse olla yksi yhteen. Värikynä oli tärkeää. Jos Lalli Partinen veti jonkun neuvostoliittolaisen pystyyn, Raimo kertoi, että se pelaaja kierii vieläkin jossain Tsheljabinskin torilla.

– Hän ymmärsi viihdepuolen paremmin kuin moni muu. Osaltaan sen takia varmaan ne ongelmat kasaantuivat sitten Ylessä. Kun joku saavuttaa noin valtavan populariteetin valtion yhtiössä, niin siitä tulee rasite. Sen takia Yleltä tuli lähtö turhan nopeasti ja tyylittömästi, Tamminen arveli.

Myös pelaajauransa jälkeen Tamminen teki yhteistyötä Häyrisen kanssa.

– Raimolla oli poikkeustalentti, josta moni ei ollut tietoinen. Hän oli myös aivan suvereeni huutokaupanpitäjä.

– Kun olin Ässissä kiekkoyhtiön toimitusjohtajana ja päävalmentajana, kehitin idean isosta huutokaupasta, missä myytiin vanhaa krääsää ja sitä sun tätä. Raimo johti sitä, ja siitä tuli täysosuma. Raimosta paljastui kokonaan uusi puoli, naurahti Tamminen.

Tamminen oli osaltaan myös vaikuttamassa, että Häyrisen työlle tuli tunnustusta myös lajiliiton puolelta.

– Olimme Veli-Pekka Ketolan kanssa aika isossa roolissa, kun luotiin hieno leijonakulttuuri ja alettiin nimetä jääkiekkoleijonia. Luojan kiitos Kalervo Kummola otti siitä kopin, ettei aateloida pelkästään pelaajia, vaan myös valmentajia ja mediaihmisiä. Raimo oli ihan niitä ensimmäisiä – ja hänelle se myös kuuluu, koska kun puhutaan sen aikakauden populariteetin rakentamisesta, Raimo oli mediapuolella kärkijätkiä.

– Hän oli poikkeuksellinen persoona, josta jää lämpimät muistot.