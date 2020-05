Muistatko tämän Suomen-tappajan? Anders ”Masken” Carlsson kävi läpi hurjan kuntokuurin ja pudotti painoaan lähes 24 kiloa

Kiekkolegenda Anders ”Masken” Carlsson pudotti painoaan lähes 24 kiloa alle neljässä kuukaudessa.

Anders ”Masken” Carlsson, 59, havahtui viime syksynä pahaan yleiseen olotilaansa ja päätti alkaa panna asioita kuntoon.

Entinen huippujääkiekkoilija kävi läpi kovan kuntokuurin, jonka aikana painoa lähti yhteensä noin 24 kiloa ja rasvaprosenttikin pieneni huomattavasti.

Suomessa Carlsson muistetaan ennen kaikkea pahan olon aiheuttajana.

Leijonien painajaisiin on jäänyt ainakin MM-kisat 1986 Moskovassa.

Historiansa ensimmäistä MM-mitaliaan jahdannut Suomi johti Ruotsia vastaan vajaa minuutti ennen ottelun loppua maalein 4–2, mutta sitten iski ”Masken” Carlsson – kahdesti: 4–4. Maalit syntyivät sutjakasti yhdeksässä sekunnissa.

Suomi jäi lopulta ilman mitalia, Ruotsi ylsi kisoissa hopealle.

Carlsson saavutti Ruotsin paidassa yhteensä kaksi maailmanmestaruutta ja kolme MM-hopeaa.

2001 päättyneen pelaajauran jälkeen kunto rapistui pikku hiljaa, ja olo muuttui viime vuosina lopulta pahaksi.

Ruokavalio oli sitä sun tätä, eikä ex-hyökkääjä enää viime syksynä sietänyt sitä, mitä peilistä näkyi.

Painoa oli 105 kiloa, koko ajan väsytti ja tuntui tympeältä.

– En ollut tyytyväinen siihen, miltä näytin. Kroppani on kolhiintunut urani jäljiltä, selässä ja polvissa särki. Tuntui, että minun täytyy tehdä jotakin terveydelleni, Carlsson kertoi Sportbladetin haastattelussa.

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä Carlsson päätti tarttua kuntoguru Tony Anderssonin kehittämään ”16 viikon helvetti”-kunto-ohjelmaan. Tämä pitää sisällään hyvin yksityiskohtaiset ruokavalio- ja harjoitteluohjeet.

– Aikataulu on hyvin tarkka, ja suunnittelu on kaiken avain. Ruoka on punnittava oikeita energiamääriä varten. Laiminlöin asiaa aikaisemmin, mutta nyt olen oppinut mitä tasapainoinen ruokavalio tarkoittaa, Carlsson kertoi.

Huikeita pudotuksia

Koville otti, mutta kannatti. Carlsson pudotti ruotsalaislehden mukaan painoaan 16 viikossa lähes 24 kiloa. Rasvaprosentti putosi 39:stä 10:een. Vyötärönmitta vaihtui 117 sentistä 92 senttiin. Samalla vaatekaapin sisältö on mennyt ainakin osittain uusiksi.

Nyt tuntuu hyvältä.

– Uudessa kehossani on valtavasti hyvää. Nukun paremmin, heilautan golfmailaa nopeammin ja olen entistä keskittyneempi, Carlsson sanoi.

Carlsson pääsi kiloistaan. Hän kertoi juhlivansa 16 viikon ”helvetin” läpäisyä syömällä perunoita ja kotitekoisia lihapullia sekä juomalla maitoa.

Leijonat puolestaan pääsi myöhemmin Carlssonin (ja monen muun) aiheuttamista painajaisista. Se saavutti ensimmäisen arvokisamitalinsa, olympiahopean, Calgarystä 1988. Vuonna 1995 Suomi saavutti ensimmäisen maailmanmestaruutensa voittamalla MM-finaalissa Ruotsin Tukholmassa.

Sitä kultaa ei juhlittu lihapullilla ja maidolla.