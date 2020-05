Teemu Ramstedtin perheeseen syntyi keskoslapsi, joka painoi vain 1,7 kiloa – kiekkotähti kertoo isän roolista uudenlaisessa arjessa

Jääkiekkoilija Teemu Ramstedt on vuoden ja neljän kuukauden ikäisen tyttölapsen isä.

Teemu Ramstedtin esikoistytär syntyi viime vuoden alussa vain 1,7 kilon painoisena.

Urallaan muun muassa SM-liigan pudotuspelien pistepörssin voittanut ja KHL:n sekä leijonapaidan nähnyt Teemu Ramstedt piti kaudella 2018–19 yllättäen välivuoden jääkiekosta.

Myöhemmin hän kertoi päätöksen takana olleen perhesyyn. Ramstedtin ja hänen puolisonsa esikoistytär syntyi tammikuussa 2019 paljon ennen laskettua aikaa sektiolla vain 1,7 kilon painoisena.

Nyt lapsi on ehtinyt jo vuoden ja neljän kuukauden ikään, ja isäkin palasi viime kaudeksi leipätyönsä pariin SaiPan ja myöhemmin myös Kiekko-Espoon riveissä.

– Ihan hyvin on mennyt. Perhe oli Lappeenrannassa mukana, ja arki on rullannut ihan hyvin, Ramstedt, 32, kertoo.

– Lapsi on isossa kuvassa terve ja kävelee jo kovaa vauhtia. Kasvu on ainoa, mikä jätättää ikäisiinsä nähden, nyt painoa taitaa olla reilut seitsemän kiloa. Muuten hän kehittyy hyvin. Se on ollut tosi hieno juttu.

Kiekkotähti kertoo nauttineensa isyydestä.

– Nyt kun lapsi on vähän kasvanut, niin olen päässyt paljon leikkimään hänen kanssaan. Tässä vaiheessa varmasti isän rooli korostuu vielä enemmän, kun pääsee touhuamaan, eikä ole vain sylissä pitämistä.

Ramstedt siirtyi kevätkaudella SaiPasta lainalle kaksi sarjaporrasta alemmas Suomi-sarjaan Kiekko-Espooseen. Sarjan kärkijoukkueessa pelit jäivät lopulta koronakeskeytyksen takia vähiin.

Nousua havitelleelle Kiekko-Espoolle myönnettiin kuitenkin hiljattain paikka ensi kaudeksi Mestikseen.

Pääkaupunkiseudulla asuvan Ramstedtin suunnitelmat ovat vielä auki.

– Ei ole mitään sopimusta vielä. Samassa tilanteessa kuin varmaan aika moni muukin kiekkoilija tällä hetkellä eli odotellaan, mitä tapahtuu.

– Olen ihan normaalisti treenannut. Samalla tavalla kuin aiemminkin. Eihän tämä minulle toki ole ensimmäinen kerta ole, kun ei ole sopimusta.

Ramstedt pelasi menneellä kaudella SaiPassa 45 liigaottelua tehoin 4+27=31.

Tällä hetkellä sopimusmarkkinat ovat vallitsevan epävarmuuden takia jäissä. Urallaan SM-liigassa yli 500 runkosarjaottelua pelanneen keskushyökkääjän vaihtoehdot ensi kauden sarjan tai maan suhteen ovat vielä levällään.

– Olen oikeastaan aika avoin kaikelle. Tässä tilanteessa on tosi hankala sanoa. En ainakaan tiedä, että juuri kukaan tekisi nyt sopimuksia.

– Varmaan niitä nyt julkaistuja diilejä on tehty aiemmin kauden aikana.

IBD Cycling -pyöräilyseuraa pyörittävän Ramstedtin kevään ja kesän talkootyöt menivät uusiksi, kun Vantaalle suunnittelut maantiepyöräilyn SM-kisat siirrettiin kesäkuulta seuraavaan vuoteen. Ramstedtin oli tarkoitus toimia kisojen tapahtumajohtajana.

Talkootyötä on kuitenkin korona-aikana riittänyt, sillä Ramstedt kuuluu jääkiekon pelaajayhdistyksen hallitukseen.

– Kevään aikana olen ollut tosi monessa neuvottelussa mukana. Ensin olin SaiPan yt-neuvotteluissa työsopimuksen alaisena pelaajana ja neuvottelijana. Sen lisäksi olen ollut pelaajayhdistyksen puolesta monessa palaverissa mukana.

– Tällä hetkellä neuvotellaan Liigan yleis- ja pelaajasopimuksesta ja Mestiksen kanssa olemme käyneet tiettyjä keskusteluja ensi kauden suhteen. Sillä saralla on hommia aika paljon riittänyt, Ramstedt kertoo.