”Mörkö” Anttila lytättiin tylysti Kanadassa – Jukka Jalonen pöyristyi MM-kultakapteenin kohtelusta

Leijonien päävalmentajan Jukka Jalosen mielestä Marko Anttila mahtuisi tällä hetkellä jokaiseen NHL-joukkueeseen. Kultakapteeni on vahvasti tyrkyllä myös Pekingin olympiajoukkueeseen.

Kanadasta kuului maanantaina kummia, kun maineikkaan urheilujulkaisun The Athleticin toimittaja Scott Wheeler kaatoi sosiaalisessa mediassa sankokaupalla kuraa Leijonien MM-kultakapteenin Marko Anttilan niskaan.

Jokerien pelejä nauhalta katsellut kanadalaistoimittaja vuodatti, kuinka Anttila ei hänen mielestään osaa pelata vähääkään ja pyörii vain hyödyttömänä niska kyyryssä ympäri kaukaloa.

Kärkevät kommentit kantautuivat myös Jukka Jalosen korviin. Leijonien päävalmentaja ei niitä purematta niellyt.

– Oikein nauratti, että mikäköhän kaveri tällaisia on heittänyt. Ei mennyt ihan nappiin, Jalonen naureskelee.

– Vähän tuntuu, että tämä toimittaja ei ymmärrä kovin paljon jääkiekosta. Tai ei ainakaan ole hirveästi Anttilaa nähnyt.

Jalonen tuntee Anttilan erinomaisesti. Hän on valmentanut tätä paitsi Jokerien KHL-joukkueessa myös pariinkin otteeseen MM-kisoissa.

– Lähtökohta on tietenkin, että Anttila osaa pelata ja auttaa pelaajana joukkuetta. Se mikä tähän Kanadan-analyysiin on johtanut on varmasti Anttilan hahmo. Hän on pitkä poika: vähän honkkelin ja kömpelön oloinen.

– Mutta sen sanon, että ihan NHL:stä asti saa lähteä hakemaan pelaajia, jotka olisivat yhtä hyviä ja nopeita luistelemaan kuin Anttila. Ja nyt puhutaan täydestä nopeudesta etelä–pohjois-suunnassa.

Jalonen nimeää Anttilan yhdeksi koko pitkän valmennusuransa luotettavimmista pelaajista.

– Tiedän, mitä hänestä saa. Aina kun Marko on kentällä, minulla on luottavainen olo. En tietenkään lähtökohtaisesti odota häneltä tehopisteitä tai maaleja, vaan muita asioita. Anttila tietää myös itse omat vahvuutensa.

Ulottuvuus on Anttilan suurimpia vahvuuksia.

– Juuri tuossa roolissa, jossa hän on ollut maajoukkueessa ja Jokereissa, niin voin sanoa, että on aika todella vaikea löytää siihen ruutuun edes yhtä hyvä pelaaja.

– Ja nyt en vielä edes puhu miehen luonteesta. Arvostan todella paljon Anttilaa kiekkoilijana, joukkuepelaajana ja myös ihmisenä, Jalonen suitsuttaa.

Mestariluotsi muistuttaa, kuinka korvaamaton pelaaja Anttila oli esimerkiksi viime kevään MM-kisoissa.

Tuolloin kolossi paitsi hoiti oman ruutunsa puolustusspesialistina myös nousi maaleillaan MM-kullan ratkaisijaksi.

34-vuotias Anttila on pelannut koko uransa Euroopassa. Hänet varattiin NHL:ään isolla numerolla jo vuonna 2004, mutta Pohjois-Amerikan kapeat kaukalot ovat jääneet toistaiseksi Anttilalta näkemättä.

Jalonen kuitenkin näkee, että Lempäälän jätille olisi käyttöä myös maailman ykkösliigassa.

– Sen mitä olen NHL-pelejä nähnyt, niin mielestäni Anttilalla ei olisi mitään ongelmia mahtua minkä tahansa NHL-joukkueen nelosketjun toiseen laitaan.

Jalonen ylistää Anttilaa arvokkaaksi joukkueen jäseneksi myös kaukalon ulkopuolella.

Anttila sai aikoinaan NHL-varauksensa täysin poikkeuksellisten ominaisuuksiensa ansiosta. Jalosenkin mielestä olisi mielenkiintoista nähdä, miten yli kaksimetrinen ja reilu satakiloinen jätti istuisi 26-metrisen NHL-kaukalon sähinään.

– Pitkä maila, pystyy kamppailemaan ja painimaan. Ja Anttila on isoksi mieheksi poikkeuksellisen nopea. Hän on pakeille todella yllättävä pelaaja. Luulen, etteivät NHL-pakit kovin paljon tykkäisi, kun Anttila heittäisi kiekon päätyyn ja lähtisi perään.

– Anttila on alivoimalla maailman parhaita hyökkääjiä. Hän katkoo syöttöjä ulottuvuudellaan, pystyy tekemään myös maaleja alivoimalla ja on fyysisesti huippukunnossa.

NHL:n suhteen Anttilalla voi kuitenkin tulla ikä vastaan. 34-vuotias ikänsä Euroopassa tahkonnut pelaaja ei ole aivan jonon kärkipäässä, kun Pohjois-Amerikkaan suuntaavia lentokoneita täytetään.

– Jos Anttila olisi 25-vuotias ja pelaisi, kuten on pelannut pari viime kautta, niin hänet otettaisiin aivan varmasti NHL:ään. Mutta ne epäilevät siellä, että hän on vähän iäkäs jo.

Anttilan pitkä maila on yllättänyt yhden jos toisenkin varomattoman vastustajan.

– Siitä huolimatta, jos minä olisin nyt jossakin valmennustiimissä NHL:ssä, niin antaisin Anttilalle mahdollisuuden, jos hän haluaisi. Katsottaisiin, mitä tapahtuu, kun Anttila tulee pieneen kaukaloon.

– NHL:ssä on paljon erittäin hyviä pelaajia, mutta eivät ne kaikki ihan niin hyviä oikeasti ole, Jalonen sanoo.

Jos Jalonen ei saa havittelemaansa NHL-pestiä, hän valmentaa Leijonia vajaan kahden vuoden kuluttua Pekingin olympiaturnauksessa.

Mikäli NHL-pelaajat ovat mukana turnauksessa, Suomi saa kasaan heittämällä kaikkien aikojen nimekkäimmän maajoukkueensa.

Jalonen kuitenkin paljastaa, että NHL-tähtien seasta voi hyvinkin löytyä myös Anttilan nimi.

– Jos tässä olympiajoukkuetta rakennellaan, niin Marko Anttilan nimi kuuluu sille listalle, josta lopullinen joukkue kasataan – vaikka kaikki parhaat pelaajat olisivat NHL:ää myöten käytettävissä.