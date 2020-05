KalPasta luopuneella Sami Kapasella virityksiä NHL:ään – ”Otettiin pieni aikalisä”

Sami Kapanen pohtii laajalla skaalalla uravaihtoehtojaan.

Ajatus oli kypsynyt jo pitkään. Sami Kapanen oli valmis kääntämään uuden sivun urallaan.

Kapanen lähti KalPan pelastustalkoisiin 2000-luvun alussa, kun hän maaliskuussa 2003 hankki 50,5 prosentin omistusosuuden KalPa Hockey Oy:stä. Tuohon aikaan vielä NHL:ssä pelanneesta Kapasesta tuli yhtiön pääomistaja.

Nyt 17 vuoden jälkeen Kapanen, 46, halusi luopua omasta tahdostaan KalPan pääomistajuudesta, kun hän viime viikolla myi omistuksensa joukolle maakunnallisia vaikuttajia.

Kapanen heitti ensimmäisen kerran ilmoille ajatuksen omistajavaihdoksesta jo vuonna 2018. Ajatus kypsyi viime syksynä, kun Kapanen valmensi Sveitsin pääsarjassa HC Luganoa, josta hän sai potkut 18. joulukuuta.

– Viime lokakuussa laitoin uuden kerran kyselyn, jolloin Markus Pohjonen alkoi kysellä ryhmää kasaan. Puolen vuoden projektilla saimme vietyä kaupan maaliin asti, ja nyt elämä etenee kummallakin taholla, Kapanen taustoitti Ilta-Sanomille.

Omistajuudesta luopumisen suurin motivaatio oli ”omien mahdollisuuksien maksimoiminen”.

Kapanen haluaa pitää mahdollisimman monta ovea auki.

– Alkuun luulin, että tämä (pääomistajuus) olisi loppuelämän juttu, mutta valmentajaksi hyppääminen ja siitä innostuminen olivat käänteentekeviä asioita. Olen sellainen persoona, joka haluaa olla asioissa kiinni ja tekemässä. En halua olla pelkässä silmäätekevässä roolissa.

– Seuran pääomistajana toimiminen ei ainakaan helpota kiekkorintamalla työskentelemistä KalPan ulkopuolella. Suomen se rajasi käytännössä kokonaan pois. Sitä aloin pohtia entistä enemmän, kun olin päävalmentajana (KalPassa 2017–19 ja Luganossa 2019). Pussi alkoi niin sanotusti sulkeutua, Kapanen perusteli.

Tässä vaiheessa valmentaminen polttelee eniten.

– Tykkään valmentamisesta. Se on luontevin ja läheisin työ tällä hetkellä. Koen, että valmentamisessa on kehittämistä ja oppimista, mutta minulla on myös jo nyt ihan hyvää annettavaa valmentajana, Kapanen näki.

– Osin pystyn sitä myös näyttämään toteen, mutta vielä ei ole sellaisia meriittejä, joilla pystyisi huutelemaan pitkin poikin. Nöyrästi olen vielä opettelevan valmentajan roolissa.

Sami Kapanen työskenteli kaksi kautta KalPan päävalmentajana ennen siirtymistä Luganoon.

Kapanen oli yksi monista suomalaisvalmentajista päättyneellä kaudella Sveitsin liigassa.

Kapasen lisäksi NLA:ssa päävalmentajan tehtävissä nähtiin Ville Peltonen, Antti Törmänen ja Kari Jalonen. Nelikosta ainoastaan Törmänen ei saanut kenkää kesken kauden.

Kapasen nuoren valmentajauran ensimmäinen pesti ulkomailla jäi odotettua lyhyemmäksi, mutta Kapanen ei kadu lähtöä KalPasta Luganoon kesken sopimusjakson.

– Halusin lähteä haastamaan itseäni. Jälkiviisaana voi sanoa, että Lugano ei ollut helpoimpia paikkoja. Se on ollut kohtuullisen myrskyinen paikka viime vuosikymmenet, mutta todella hieno kokemus. Lyhyt, mutta tietyllä tavalla merkittävä.

Yli kymmenen kautta NHL:ssä pelannut Kapanen kuuluu harvoihin 1970-luvulla syntyneisiin suomalaisiin huippupelaajiin, joka on peliuran jälkeen työllistynyt nopeassa ajassa päävalmentajana Euroopan pääsarjoissa.

Onko NHL:ssä valmentaminen haave tai tavoite?

– Se ei ole ollut mikään visio tai tavoite tässä kohtaa. Enemmän kiinnostaa kotimaa. Löytyykö SM-liigasta tai Jääkiekkoliitosta jotain valmennuksellista ja mielenkiintoista tai jostain päin Eurooppaa.

– Olen käynyt NHL-polun ja sen koulun kertaalleen läpi pelaajana. Se oli jo pelaajalle raadollinen, mutta valmentajalle se on vielä raadollisempi ja kivinen tie. Pitäisi olla erilainen uratausta ja meriitit. NHL:ään pääsy ei ole mikään itseisarvo minulle, Kapanen sanoi.

– Esimerkiksi Jukka Jalosella taas ei oikein ole urallaan enää muuta tavoiteltavaa kuin NHL. Hän on voittanut maailmanmestaruuksia, Suomen mestaruuden ja valmentanut KHL:ssä. Mitä isompaa tavoiteltavaa tällaisella valmentajalla voisi enää olla kuin NHL? Se olisi Jukalle looginen askel.

Valmentaminen on vain yksi uravaihtoehto, jota Kapanen tällä hetkellä puntaroi kotonaan Kuopiossa. Esimerkiksi mentorina työskentely NHL:ään varatuille pelaajille kiinnostaa.

– NHL:ssä on ollut laajenevissa määrin kehitysvalmentajan rekryjä Euroopan puolelle. Koen, että yksi vahvuuksistani on työskennellä nuorten, eteenpäin urallaan haluavien pelaajien kanssa. Sellaisen pestin hakeminen voisi olla yksi mahdollisuus, ja siihen kylkeen ehkä pelaajatarkkailutyötä, Kapanen pyöritteli.

IS:n tietojen mukaan Kapasella oli Luganosta saatujen potkujen jälkeen virityksiä NHL-seura Nashville Predatorsin suuntaan nimenomaan kehitysvalmentajajapuolelle, mutta koronapandemia ja NHL-kauden keskeytys panivat suunnitelmat jäihin.

– Muutamien tahojen kanssa tuli keskusteltua, mutta nyt otettiin pieni aikalisä. Tällä hetkellä NHL-organisaatioissa tehdään lomautuksia. Ensimmäinen asia ei ole uusien henkilöiden rekrytointi.

Kapanen ei poissulje myöskään urheilupuolen johtotehtäviä, johon hänellä omien sanojensa mukaan riittää kompetenssia.

– Pelaajarekrytoinnista on muodostunut kohtuullisen hyvä käsitys ja ymmärrys, miten kokonaisuutta rakennetaan. Sain olla siinä monia vuosia mukana KalPassa, vaikka en ollutkaan päättäjän roolissa.

– Olisin valmis koettamaan työskentelemistä urheilutoimenjohtajana, jos sellainen mahdollisuus tulisi vastaan. Olen kaikille mahdollisuuksille avoin. Aika laajalla skaalalla olen pohtinut eri juttuja. Tulevaisuus on auki, Kapanen sanoi.