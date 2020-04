Curt Lindström, 79, ei päässyt Ruotsiin puolisonsa kanssa, lukittautui taloonsa Thaimaassa – ihmettelee erityisesti yhtä asiaa kotimaansa strategiassa

Curt Lindström on pitänyt yhtä avopuolisonsa Wannarotin kanssa jo yli kymmenen vuotta.

Curt Lindström yrittää pysyä turvassa Thaimassa. Hän seuraa uutisia Ruotsin koronatilanteesta huolestuneena.

Curt Lindström, 79, viettää karanteeninomaisia päiviä 38 vuotta nuoremman thaimaalaisen rakkaansa Wannarotin kanssa Thaimaan Hua Hinissä, josssa hän omistaa talon.

Ilman koronaepidemiaa Lindström olisi matkustanut keväällä ainakin käymään Ruotsiin, mutta maa pysäytti EU-alueen ulkopuolelta tulevat matkat. Rajoitukset ovat voimassa ainakin toukokuun puoliväliin saakka.

Lindström olisi toki saanut palata kotimaahansa, mutta avopuoliso Wannarot ei. Pariskunta aikoo yrittää uudelleen ennen juhannusta, jos epidemia on helpottanut.

Koronavirus on rokottanut Ruotsia rankasti. Maassa on lähes 20 000 todettua tartuntaa ja yli 2 355 kuolonuhria. Lindström kertoo seuraavansa Ruotsin tilannetta uutisista päivittäin – huolestuneena.

– En ole virusten asiantuntija. Sen verran haluan kuitenkin sanoa, että ehkä päättäjät olisivat voineet sulkea baarit ja ravintolat, joissa ihmiset tapaavat paljon toisiaan. Miksi ne on pidetty auki? Monet ihmiset ovat huolissaan, Lindström sanoo.

– He ilmeisesti ajattelevat sen olevan parempi, että ihmiset tulevat immuuneiksi, ja epidemia on nopeammin ohi. Sen he ovat myöntäneet, että vanhojen ihmisten liikkumista ja tapaamista ei rajoitettu riittävästi. Se oli virhe.

Lindström kuuluu ikänsä (79) puolesta koronaviruksen riskiryhmään ja kertoo myös kärsivänsä korkeasta verenpaineesta. Siksi hän on viettänyt hiljaiseloa asunnollaan eikä ole pelannut edes yhtä lempilajiaan golfia.

– Toivon myös, että tyttäreni ja heidän lapsensa ovat turvassa Ruotsissa.

Thaimaassa on tietojen mukaan hieman alle 3 000 tartuntaa ja 54 kuolintapausta. Julkiset tilat ovat kiinni. Lindströmin mukaan moni hänen iäkkäämmistä ystävistään on jäänyt Thaimaahan, osa on palannut Ruotsiin.

– Kaikki ystäväni tietävät riskit ja ovat todella varovaisia. Kaikki ovat tietenkin peloissaan.

Suomi on turvautunut koronavirusepidemian kaitsemisessa paljon tiukempiin rajoituksiin kuin Ruotsi, jossa koulutkin ovat olleet koko ajan auki. Suomessa tartuntamäärät ovatkin pysyneet aisoissa.

– Suomen taktiikka on nähdäkseni toiminut hyvin ainakin tähän saakka. Mutta olen kuullut joidenkin suomalaisten pelkäävän mitä käy sitten, kun paikat taas avataan? Kukaan ei tiedä, ja siksi on vaikeaa sanoa, mikä strategia on oikea, Lindström pohdiskelee.

Curt Lindströmin avopuoliso Wannarot. Kuva vuodelta 2019.

Lindströmin mukaan Ruotsin räjähdysmäisesti kasvaneeseen koronakurimukseen ja kuolonuhrien määrään voi olla muutama muukin selittävä tekijä kuin rajoitustoimien löysyys.

– Siitä ei ole paljon puhuttu ainakaan ulkomailla, mutta Ruotsissakin on paljon vanhoja ihmisiä. Kuten tiedämme, korkea ikä on riskitekijä.

Ruotsissa on suhteellisen tasainen ikäjakauma, mutta esimerkiksi 1940-luvulla syntyneiden ikäluokka on suuri.

– Lisäksi Tukholmassa ja sen lähettyvillä asuu tiiviisti todella paljon ihmisiä. Siellä asuu myös paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, joilla on erilaiset elintavat kuin ruotsalaisilla, Lindström muistuttaa.

Lindström harmittelee, että koronaviruksen takia lähes kaikki urheilu on pysähtynyt. Jääkiekon MM-kisojakaan ei pelata.

– Ensi viikolla on kulunut 25 vuotta Globenin maailmanmestaruudesta. Silloin oli suuret juhlat. Nyt kukaan ei juhli.

– Haluan toivottaa kaikille suomalaisille jaksamista ja terveyttä. Suomi on minun toinen kotimaani, Lindstöm päättää.