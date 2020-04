Jukka Jalonen ottaa kantaa suomalaisen urheilun koronakriisiin – yksi virhe voi vaarantaa jääkiekon tulevaisuuden

Jukka Jalonen on huolissaan ammattivalmentajien puolesta.

Leijonien kultavalmentajan Jukka Jalosen kiireinen kiekkokevät pysähtyi alkuunsa, kun MM-kisat peruttiin eikä tuttua valmistautumisjaksoa kohti kevään maajoukkuehuipennusta tarvinnut tällä kertaa toteuttaa.

Sen jälkeen Jalonen on alkanut tarkkailla suomalaisessa urheilukentässä tapahtuneita muutoksia. Päällä on kriisi, joka on ajanut suomalaiset seurat junioritasolta ammattilaisseuroihin ennennäkemättömän haastavaan taloudelliseen tilanteeseen.

IS:n haastattelussa Jalonen pohtii ongelmaa suomalaisen huippujääkiekon näkökulmasta. Menestysvalmentaja on jo pitkään korostanut, kuinka tärkeä rooli junioriseuroilla ja asiantuntevilla juniorivalmentajilla on ollut suomalaisen pelaajatuotannon puhjetessa kukoistukseensa.

Nyt Suomi-kiekon betonisen kivijalan rakentaneiden valmentajien työpaikat ovat liipaisimella.

– Se on pahin skenaario, että seuroja menee konkurssiin tai valmentajia joudutaan irtisanomaan. Siitä seuraa pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia pelaajakehitykseen.

Siksi Jalonen toivoo, että esimerkiksi valtionjohdolta liikenevät mahdolliset tukieurot ja avustuspaketit suunnataan urheiluseuroille.

Samaan hengenvetoon hän peräänkuuluttaa joustoa valmentajilta.

– Seurat joutuvat jatkossa pyörittämään toimintaansa pienemmillä kuluilla. Se tarkoittaa, että valmentajat joutuvat hetken aikaa pärjäämään pienemmillä korvauksilla. Se ei ole kivaa tai helppoa, mutta kaikkien on pantava kortensa kekoon.

Suomi on niittänyt menestystä juniorikiekossa viime vuosina. Se on pitkälti ammattitaitoisen juniorivalmentajienkin ansiota.

Toki Jalonen on huolissaan myös pelaajista.

– Tämän seurauksena tapahtuu varmasti harventumista. Motivoituneimmat pärjäävät ja jatkavat, mutta ne, jotka tarvitsisivat koko ajan ohjausta, saattavat heittää hanskat tiskiin.

Vaaravyökkeellä liikkuvat myös SM-liigan seurat, jotka toinen toisensa perään ovat ilmoittaneet yt-neuvotteluista ja Pelicans ensimmäisenä myös pelaajiensa lomautuksista.

– Toivoisin liigapelaajien ymmärtävän, että heidän kannattaa tulla nyt palkoissa vastaan. Se on pelaajienkin etu, että seurat ovat jaloillaan kaiken tämän jälkeenkin. Muuten pelaaja voi jäädä kokonaan ilman työpaikkaa.

– Pelaajien keskipalkat ovat kuitenkin hyvällä tasolla. Jos keskipalkkainen liigapelaaja vähentäisi palkastaan esimerkiksi 15 tai jopa 20 prosenttia, hän pärjäisi vielä hyvin.

Siitä Jalonen on iloinen, että niin moni liigaseura on päässyt palkanalennuksista sopuun pelaajiensa kanssa ja välttänyt lomautukset toistaiseksi.