Timo Tuomi katosi julkisuudesta yli 10 vuotta sitten – MM-kultaa voittanut boheemi päätyi erikoisiin pesteihin pitkin maailmaa

Timo Tuomella on muisteltavaa kiikkustuolissa. Hän on nähnyt Japanin, Espanjan ja Unkarin jääkiekkokulttuurin. Hänellä on myös laaja kokemus musiikista.

Jääkiekkovalmentaja Timo Tuomi on kulkenut pitkän tien.

Moni saattaa yhä muistaa Timo Tuomen, räväkän ja värikkään jääkiekkovalmentajan. Tuomi valmensi vuosituhannen vaihteessa kaksi kautta Lukkoa ja kaksi Bluesia – ja luotsasi siinä välissä Suomen alle 18-vuotiaat MM-kultaan keväällä 2000.

Kun muut valmentajat käyttivät suorien housujen kanssa kävelykenkiä, Tuomi asteli vaihtoaitiossa näyttävästi bootsit jalassa. Lisäksi Tuomi lauloi ja soitti bassoa jo liigavalmentaja-aikanaan rokkibändissä.

Kun pesti Bluesissa päättyi potkuihin syyskuun lopussa 2001, Tuomi otti seuraavalla kaudella valmennettavakseen Japanin maajoukkueen. Projekti huipentui keväällä 2003 Suomessa pelattuihin MM-kisoihin, joihin Japani pääsi Aasian kiintiöpaikalla.

Kuudesta MM-ottelusta Japani ei voittanut ensimmäistäkään mutta venyi sentään Slovenian kanssa 3–3-tasapeliin, yhteen harvoista pisteistä maan MM-kisahistoriassa A-sarjassa.

Sen jälkeen Tuomi valmensi Suomessa vielä kolme vuotta, kaksi niistä Forssan Palloseuraa Mestiksessä ja yhden Ilveksen A-nuoria.

Kevään 2007 jälkeen Tuomi ei ole valmentanut Suomessa. Eikä ole ollut isosti julkisuudessa yli 10 vuoteen.

Mitä hänelle kuuluu nyt?

Timo Tuomi on jo kymmenen vuoden ajan valmentanut Espanjan juniorimaajoukkueita. Kuvassa Tuomi istumassa eturivivissä keskellä Espanjan alle 20-vuotiaiden joukkuekuvassa. Tuomen valmentama Espanja sijoittui tammikuussa Liettuassa pelatussa II divisioonan A-ryhmän MM-kisoissa viidenneksi ja säilytti tavoitteiden mukaisesti sarjapaikkansa.

Jääkiekkoa Tuomi ei ole kaikkien näiden vuosien aikanakaan jättänyt. Tuomi on jo lähes 10 vuotta toiminut Espanjan juniorimaajoukkueiden parissa, alle 18- ja 20-vuotiaiden maajoukkueiden apu- ja päävalmentajina.

Välissä Tuomi on ollut ruotsalaisseura Moran juniorikonsulttina ja A-juniori- sekä akatemiavalmentajana, toisinaan taas kotiseudullaan Forssassa ja vetänyt koulutusluentoja sekä ollut forssalaisen kulttuurikeskuksen projektipäällikkönä.

Parin viime vuoden ajan hän on ollut myös Unkarin jääkiekkoliiton palveluksessa henkisenä valmentajana ja juniorimaajoukkueiden konsulttina. Tuomi myös vetää budapestilaisen MAC Ujbudan kiekkoakatemiaa.

– Aika paljon ja kaikennäköisiä paikkoja on tullut nähtyä. Jos ei elämässä mitään lähde kokeilemaan, kodin neljä seinää käyvät äkkiä aika ahtaiksi, tammikuussa 60 vuotta täyttänyt Tuomi sanoi puhelimitse kotoaan Jokioisista.

– Olen nähnyt ainakin sen, että joka puolella pelataan ja urheillaan. Toisaalla keskitytään huippukiekkoon, toisaalla lajin tunnetuksi tekemiseen ja jossakin otetaan vasta ihan ensiaskelia.

Kesäleiri venyi 10 vuoteen

Espanjaan Tuomi päätyi Frank Gonzalezin, Espanjan jääkiekkoliiton puheenjohtajan ja Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n varapuheenjohtajan myötävaikutuksella. Tuomi oli oppinut tuntemaan Gonzalezin oltuaan Kansainvälisen jääkiekkoliiton kouluttajana.

– Ensimmäinen kontakti oli se, kun Frank kysyi, lähdenkö katsomaan heidän kesäleiriään. Valmentamisesta ei puhuttu mitään. Lähdin ennakkoluulottomasti katsomaan, mikä meininki Espanjassa oli, sillä olin jo nähnyt muutaman yksilön Mongoliasta tai Meksikosta jääkiekon parissa, Tuomi hörähtää.

Kesäleirin katsominen eteni lopulta siihen pisteeseen, että Tuomelta kysyttiin, miten olisi, olisiko kiinnostusta...

– Siitä se sitten lähti. Tykkäsin siitä, ettei ollut juuri odotuksia eikä ylimaailmallisia tavoitteita. Espanjassa olivat jalat maassa ihan täysin. Se oli sellaista ”kaikki mikä tulee, on plussaa” -henkeä, Tuomi kuvailee.

Timo Tuomi valmensi Japanin maajoukkuetta Suomessa keväällä 2003 pidetyissä MM-kisoissa.

Nyt ensimmäisestä kesäleiristä on kohta kymmenen vuotta, ja Tuomi on yhä mukana nuorisomaajoukkueiden peräsimessä. Sinä aikana Tuomi on ollut luomassa tietä myös Espanjan aikuisten maajoukkueelle.

– Ryhmä on loistava. Kun näkee, että juttu menee hiljalleen eteenpäin, se toimii vähän kuin interaktiivisena eli ruokkii suuntaan ja toiseen.

– Tasoerot joukkueen sisällä ovat kuitenkin ihan huikeita! Olen usein sanonut, että lähes joka maasta löytyy jokaisesta ikäluokasta viisi pelaajaa, jotka voisivat pelata Suomessakin ylimmällä tasolla. Niin Espanjassakin, huippujätkät olivat tosi hyviä, mutta sen jälkeen pudotus oli iso. Kun kolmos- tai neloskenttä meni jäälle, ajatus oli lähinnä, että tehkää, mitä pystytte ja yrittäkää pysyä pystyssä, Tuomi naurahtaa.

Espanjan juniorimaajoukkueet ovat pelanneet lähinnä MM-kisojen kakkosdivisioonan B-ryhmässä, siis maailman viidenneksi korkeimmalla tasolla sijan noin 30 tuntumassa.

Jääkiekkopatsas liikenneympyrässä

Tuomi sanoo, että Espanjassa tiedetään hyvin, että jääkiekko pysyy maassa aina pienenä lajina. Jääkiekosta ei tule koskaan jalkapallon, koripallon, käsipallon tai lentopallon kaltaista suurta menestyslajia.

Silti maan pieni kiekkoyhteisö on hyvin ylpeä omasta lajistaan.

– Jääkiekkoa harrastavilla on tietty ylpeys hommaan. Jos kysyy heiltä, miksi et pelaa jalkapalloa, saa vastauksen, että ”en tietenkään, jääkiekko on paljon mielenkiintoisempaa”. Vaikka kyllä jalkapallokin heitä tottelee, kun heille heittää jalkapallon alkulämmittelyä varten, Tuomi kuvaa.

Espanjan jääkiekon sydän on keskittynyt maan pohjoisosaan lähelle Ranskan rajaa. Sieltä tulee suurin osa seuroista: Puigcerda, Jaca, Txuri Urdin...

– Ne ovat pieniä paikkoja, ihan pikkukaupunkeja. Joka paikassa jalkapallo on ykköslaji, mutta esimerkiksi Puigcerdaan tullessa kohtaa ison jääkiekkopatsaan. Toisaalta, enpä tiedä yhtään suomalaista kaupunkia, jonka sisääntuloväylällä on teräksestä tehty iso jääkiekkoilijapatsas liikenneympyrässä.

Timo Tuomi valmensi Bluesia syksystä 2000 syyskuun loppuun 2001.

Tuomi ei ole Espanjassa koko kautta, lähinnä vain kesä-, syys- ja ennen MM-kisoja pidettävän valmistautumisleirin ajan sekä hoitamassa maajoukkueen valintatilaisuudet.

Se ei ole kuitenkaan ongelma. Palomiehenä työskentelevä apuvalmentaja on otteluissa paikan päällä silmäparina ja toinen apuvalmentaja toisena.

– Se määrä, josta valitaan 18- ja 20-vuotiaiden maajoukkueet, on minimaalinen esimerkiksi Suomeen verrattuna. Jääkiekko ei ole Espanjassa niin iso laji, että täytyisi tarkkailla satoja pelaajia. Kutsumme kesä- ja syysleirille noin 50 pelaajaa, jotta mahdollisimman moni saa tuntumaa maajoukkuetouhuun. Se määrä on riittänyt ihan hyvin.

Espanjan oheen tupsahti työskentely Unkarissa niin ikään tuttujen kautta.

– Kaikki on tapahtunut aina siten, ettei minulla ole ollut tavoitetta tai pyrkyä mihinkään. On vain tultu kysymään, kiinnostaako. Kun on kiertänyt siellä ja täällä, jossain aina törmää samalla tavalla ajatteleviin ihmisiin ja luo ystävyyssuhteita. Sitä kautta se Unkarikin tuli.

”Olenko jo tosiaan 60!”

Tänä keväänä Tuomella olisi ollut edessä vielä alle 18-vuotiaiden II-divisioonan MM-kisat Kiinassa. Ne peruttiin koronaviruspandemian takia.

– Ymmärrettävistä syistä pelaajien vanhemmatkin alkoivat jo kiinnostua, ovatko pojat tosiaan lähdössä Kiinaan. No, eivät lopulta olleet, Tuomi sanoi.

Entä musiikki? On se säilynyt mukana matkan varrella maailmallakin?

– Kyllä se on säilynyt koko ajan rakkaana harrastuksena. Tykkään seurata ja aina silloin tällöin tulee soiteltuakin.

Tuomi on laulava basisti rokki- ja rhythm and blues -henkisessä bändissä, joka esiintyy säännöllisen epäsäännöllisesti.

– Meillä on Eagles-setti ja sitten Eric Clapton -setti. Niitä sitten soitamme.

– Oikein ihmettelen, olenko jo tosiaan täyttänyt 60! Kaikkihan me olemme ikuisia pikkupoikia, ja itsekin koen itselläni olevan lapsenomainen virne silmäkulmassa. Niin kauan kuin mieli pysyy virkeänä, pystyy joka päivä löytämään jotakin uutta.

Timo Tuomi esiintyi Juice-kirkkokonsertissa Forssan kirkossa marraskuussa 2017. Tuomi lauloi konsertissa kolme kappaletta, kaksi Eric Claptonilta ja yhden Hectorilta. –Se oli ihan huikea konsertti. Kirkko oli ihan täynnä, ja osa jäi vielä ulkopuolellekin, Tuomi muistelee.

Mikä on kokeneen kosmopoliitin mieleenpainuvin saavutus?

– Toivottavasti sellainen on vielä tulossa!

– Tähän päivään mennessä se alle 18-vuotiaiden MM-kulta on kyllä aika kova. Neljän vuoden aikana joukkueessa kävi vähän yli 100 kaveria, ja kun seisoi MM-finaalin jälkeen kultamitali kaulassa ja näki, kuinka paljon pelaajat nauttivat, niin se on jotakin unohtumatonta.

– Seurajoukkueissa mahtavinta on ollut, kun on saanut kaikki puhaltamaan samaan hiileen. Kun esimerkiksi FPS:ssä A-junnut nousivat monen vuoden jälkeen vihdoin nuorten SM-liigaan ja joukkueesta esimerkiksi Antti Laaksonen teki vielä hyvän kansainvälisen uran, niin ne ovat sellaisia asioita, jotka muistaa kyllä!

Espanjan ja Unkarin jääkiekkoilussa odotukset ovat maltillisempia.

– Unkarissa on joitakin erittäin lahjakkaita pelaajia. Haluaisin nähdä muutaman heistä todella lähtevän tavoittelemaan kansainvälistä kärkeä. Joukkuetasolla haluaisin nähdä sen, että pienen ja maltillisen tappion hakemisen sijasta lähdettäisiin pelaamaan voitosta.

– Espanjasta en uskalla sanoa yhtään mitään. Jääkiekko on siellä niin paljon jalka-, kori-, käsi- ja lentopallon alapuolella. Harrastajamäärät ovat kovin minimaalisia ja harjoitusolot vaatimattomia, että II divisioonan taso on tällä hetkellä ihan maksimi.

Suomeen nipin napin ajoissa

Kevään kestopuheenaihe – maailmalla riehuva koronaviruspandemia – vaikutti myös Tuomen elämään. Työt Budapestissa loppuivat äkisti, ja Tuomi palasi Suomeen juuri ennen kuin rajat eri puolella Eurooppaa menivät kiinni.

– Unkariinkin tuli yli viiden hengen kokoontumiskielto, eli ei siinä tilanteessa voinut harjoitella. He sanoivat suoraan, että ”lähde meneen, perheesi Suomessa tarvitsee sinua enemmän kuin me täällä”, Tuomi virnisti.

Tuomi pääsi Suomeen lähes viime tingassa – ja vähän onnekkaastikin mutkan kautta.

– Suorat lennot Budapestistä Helsinkiin olivat jo finito. Alkoi jo vähän hermostuttaa, että täältä ei kohta pääse mihinkään. MAC Ujbudan yksi akatemiavalmentajista oli ollut matkatoimistoalalla, ja hän sitten sanoi, että eiköhän järjestetä mulle reissu.

Melkoinen reissu siitä tulikin. Tuomi lensi ensin Budapestista Skavstan lentokentälle 100 kilometriä Tukholmasta etelään, jatkoi bussilla Tukholmaan, sieltä edelleen bussilla Arlandan lentokentälle kunnes pääsi viimein lentämään Helsinkiin.

Musiikki oli Timo Tuomea lähellä jo liigavalmentaja-aikoina. Kuvassa Tuomi testaa bassoa raumalaisessa musiikkiliikkeessä tammikuussa 1998.

Se oli vielä sitä aikaa, kun Helsinki-Vantaalla ei tarvinnut täyttää terveyskyselyä ja sieltä sai poistua vapaasti julkisilla kulkuneuvoilla.

– Minultakin kyllä kysyttiin, mistä olen tulossa. Kun sanoin, että lähtöpiste oli Budapest, he vain kuittasivat, että asia selvä. Kahden viikon kotikaranteenikin oli siinä vaiheessa vielä vain vahva suositus, ei ehdoton pakko.

– En kokenut oloani Budapestissa mitenkään pelottavaksi. Huolestuneempi olin siitä, onko kaikki hyvin läheisillä Suomessa. Asuin Budapestissa sellaisella alueella, jossa ei ollut ruuhkia, enkä pyörinyt ihmisjoukoissa.

– En käynyt isoissa marketeissa, vain lähimyymälässä, ja olin muutenkin lähinnä asunnollani, jäähallissa tai toimistossa. Lähiympäristössä ei ollut ketään, jolla olisi ollut oireita, joten en itsekään kokenut sellaista oloa, että voi kauheata!

– Tilanteen vakavuus alkoi hahmottua vasta siinä vaiheessa, kun ihmiset alkoivat pukeutua zorro-naamioihin.