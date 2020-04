Juhani Tamminen paljasti tunnettujen lempinimiensä taustat: ”Aiheuttihan se kohinaa...”

"Jääkiekkonimistä tunnetaan Hankoniemeltä Kittilään Vellu, Hexi, Mölli, Lalli ja allekirjoittanut".

Lempinimi on meistä monella, jollei peräti useimmilla. Ainakin urheilijoilla, jotka nousevat kansakunnan lemmikeiksi. Ja monelle urheiluihmiselle jo lapsuudesta asti tuttu lisänimitys avaa myös ovia yhteen nykyajan trendiin eli brändin luomiseen.

Juhani Tamminen on Suomen kuuluisimpia urheilupersoonia, ja harvassa ovat ne häneen liittyvät jutut, joissa ei Tami-lempinimeä esiintyisi. Ja niin kuuluu ollakin, Tami kun on kiertänyt 69-vuotiaan kiekkolegendan mukana jo niin pitkään.

– Se tuli jo pihapeleissä ja pelatessani TPS:n junioreissa, sukunimestä tietenkin ja siitä, että peleissä ei ollut aikaa huutaa koko nimellä. Ja kun breikkasin 16-vuotiaana TPS:n edustusjoukkueen ykköskenttään, se tarttui mediaankin, Tamminen kertoo.

Tamin alkuperä noudattelee siis aikalailla yleistä lempinimikehitystä. Urheilussa oma lukunsa ovat sitten median luomat lempinimet, joita tietysti Tammiseltakin löytyy. Don Tami sekä Aurinkokuningas ovat tätä lajia.

– Don Tami tuli, kun siirryin Yleltä Maikkarille (MTV) kommentaattoriksi. Tuottaja Ari Mennander innovatiivisesti brändäsi, tuli värikästä paitaa ja bleisereitä. Brändättiin studioasiantuntijuutta, se oli uutta Suomessa. Ja aiheuttihan se kohinaa, kun kerroin studiossa miten asiat on. Don Tamista tuli brändi.

Juhani Tamminen on tehnyt itsestään brändin.

Aurinkokuningas kääntyi voimavaraksi

Aurinkokuningas puolestaan syntyi keväällä 1995, Suomelle ensimmäisen MM-kullan tuoneessa MM-turnauksessa. Tamminen valmensi kisoissa Ranskaa, jota se alkuperäinen Aurinkokuningas eli Ludvig XIV hallitsi muinoin.

– Coachasin Ranskaa, ja meillä kulki helvetin hyvin noissa kuuluisissa kisoissa. Helsingin Sanomien tunnustettu urheilukolumnisti Juhani Syvänen toi Aurinkokuninkaan, kun olin sanonut että me saatetaan Ranskan kanssa olla kisoissa mitaleilla. Ja kun kohtasimme puolivälierässä Suomen, pelipäivän lehdessä oli: Näin julistaa Aurinkokuningas.

Ja niin iskeytyivät eri Tammiset lopullisesti kansakunnan urheilutajuntaan. Ja Juhani Tamminen tarttui, kuten aina, tilaisuuteen.

– Aurinkokuninkaasta tykkäsin niin paljon, että käänsin sen voimavaraksi. Jos jotain meinaat myydä ja breikata, sun täytyy erottua. Olen rakentanut Tami-brändin, jonka ytimessä minulla on koulutusbisnestä. Ja olisi suoraan sanoen typeryyden huipentuma, jos et bisneksessä hyödyntäisi brändiä.

– Jos sinut tunnetaan lempinimellä, silloin sinun on täytynyt tehdä jotain poikkeuksellista. Jääkiekkonimistä tunnetaan Hankoniemeltä Kittilään Vellu, Hexi, Mölli, Lalli ja allekirjoittanut. Ja olen siitä aivan hemmetin ylpeä.

Lelusta vaatetta

Lentopallotähti Olli-Pekka "Lelu" Ojansivukin sai lempinimensä jo varhain, viiden vuoden iässä. Sen jälkeen mies on mennyt Leluna.

– Yläasteella joku kysyi, että missä Olli-Pekka on. Kaverini kysyi, että kuka, Ojansivu nauraa Lelun muuntumista jo aikalailla etunimeksi.

Lentopalloilija Olli-Pekka Ojansivu tunnetaan Lelu-lempinimestään.

Ojansivu on kiertänyt ulkomaan sarjoja kuudessa maassa, joissa nimi oli niin Liliä, Lulua, Loloa kuin "kaikkea muutakin". Lelu kuitenkin on ja pysyy, myös Ojansivun yrityksessä.

– Olen aina halunnut oman vaatemerkin. Se on harrastus, ei bisnes. Ja (tuotemerkki) Lelu4U on jo sellainen, että nykyään ei kaikki edes tiedä, että meikäläinen on siinä taustalla. Olen aina tykännyt tuosta nimestä, se on jotenkin hieno, Ojansivu miettii brändäystä omalta osaltaan.