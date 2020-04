Kaukalosoturi lopetti vaivihkaa – lataa nyt painavan näkemyksen SM-liigan sulkemisesta ja päätaklauksista: ”Onhan se naurettavaa”

Tapio Laakso kertoi Urheilulehdelle olevansa varma siitä, että SM-liigan avaaminen olisi hyväksi koko suomalaiselle jääkiekolle.

Kun jääkiekon SM-liigakausi päättyi yllättäen perjantaina 13. päivä maaliskuuta, päättyi myös eräs pitkä pelaajaura.

Yhteensä 675 runkosarja- ja 53 pudotuspeliottelua pääsarjassa pelannut Tapio Laakso, 34, ilmoitti heti seuraavana päivänä Instagram-tilillään jättävänsä jääkiekkoilijan elämän taakseen: hänestä oli puristettu irti se, mitä kropasta ja sielusta voi lähteä.

Päätös ei syntynyt hetken mielijohteesta eikä koronavirusepidemian siivittämänä. Kauden päättymispäivää seuranneena lauantaina hän sai viettää aikaa viimeistä kertaa joukkuetoveriensa seurassa ennen kuin kaikki lähtivät omille teilleen.

Lukon kapteeni sai siten hyvästellä ja kiitellä kanssapelaajat tästä ja aiemmista vuosista.

Urakka, joka olisi hyvinkin voinut johtaa tänä keväänä mitalipeleihin asti, oli lopullisesti ohi.

– Pitkään ja tarkkaan olin lopettamista miettinyt, mutta lopulta päätös syntyi nopeammin kuin olin odottanut. Vähän epätodellinen ja hölmistynyt olo tässä on. Asialle ei kuitenkaan voi mitään, tässä on isommat asiat kyseessä: oma ja läheisten terveys sekä ihmisten toimeentulo, Laakso toteaa.

SM-liigasta lähti todellinen herrasmiespelaaja: Laakso oli pidetty ja kunnioitettu hahmo kotimaan kaukaloissa. Yhteydenottoja vanhoilta pelikavereilta ja ystäviltä on tullut lopettamispäätöksen jälkeen paljon.

– Peliuran aikana yritin ihan tietoisesti olla reagoimatta liikaa kehuihin. Jos perjantaina pelasi hyvin, lauantaina kaikki piti olla jo nollattuna. Nyt on ollut mukava fiilistellä viestejä rauhassa, kun ei ole tarvinnut pitää jalkoja maassa, Laakso sanoo.

Olo oli kuin omissa hautajaisissa – ilman vainajaa toki.

– Isäni sanoi hyvin, että ihan kuin olisin tosiaan päässyt kokemaan omat hautajaiseni. Kaikki sanovat lopettaneesta pelkkää hyvää. Olen tehnyt moniin ihmisiin selvästi vaikutuksen, mikä on ollut hieno nähdä.

Laaksosta on tuskin yhdelläkään nykyisellä tai entisellä SM-liigapelaajalla pahaa sanottavaa. Ei, vaikka kapteenin roolissa on tullut sanottua joskus vähän rajumminkin.

– Se on jännä, kun oma ajatukseni on aina ollut, etten ole keräilemässä kavereita itselleni jääkiekosta. Silti niitä on tullut vuosien varrella paljonkin. Hauska on ollut huomata myös se, että jos joku on ottanut itseensä joskus aikanaan, sitä suorapuheisuuttani on alettu myöhemmin arvostamaan.

Kymmenen viimeistä kauttaan Laakso kuului kapteenistoon joka joukkueessa, missä hän pelasi. Se kertoo siitä luottamuksen tasosta, mitä hän nautti pukukopissa sekä pelaajien että valmentajien suuntaan.

Kaukalossa Laakso ei koskaan ollut taitavimpia kikkailijoita tai kovimpia maalitykkejä, vaan hänen johtajuutensa pohjautui henkiseen vahvuuteen ja kurinalaisuuteen.

Molemmat ovat tärkeitä ominaisuuksia jääkiekkoilijalle, mutta myös erittäin kuluttavia – empaattisena tiimipelurina Laakso kantoi vuosien ajan harteillaan vastuuta paitsi omasta myös joukkueensa menestyksestä, vaikka niin suurta taakkaa hänelle ei kukaan varsinaisesti antanutkaan.

– En ole koskaan osannut keskittyä vain itseeni, vaan olen kantanut murheita joukkueesta ja joukkuekavereista. Heinäkuussa oli helppoa hokea itselle, että nyt en murehdi muiden asioista, mutta kun alettiin pelaamaan pisteistä, olin taas samassa tilanteessa.

Vaikka asenne oli kunnioitettava, Laakso maksoi siitä hintaa.

– Halusin aina asettua uuteen seuraan täysillä, ettei kukaan pääse ajattelemaan, että nyt se Laakso vain pelaa tämänvärisessä paidassa tämän kauden. On ollut hemmetin siistiä hypätä uuteen joukkueeseen ja kauteen aina mukaan, mutta samalla se on ollut tosi kuluttavaa. Nyt kynttilä paloi loppuun.

Ilveksen riveissä keväällä 2017 Laakso pelasi mielestään uransa parasta lätkää.

Kausia pääsarjassa kertyi lopulta kolmetoista. Naantalilaisen VG-62:n kasvatti edusti liigassa KalPaa, TPS:ää, Ilvestä ja viimeksi Lukkoa. Hän on nähnyt ja kokenut muutokset pelissä läheltä.

Tänä keväänä kaksi hänen joukkuetoveriaan, Roni Sevänen ja David Nemecek, sai pitkät pelikiellot päähän kohdistuneista taklauksista. Laakso ei diplomaattisena kaverina halua lähteä syyttelemään ketään, vaan nostaa sen sijaan esiin ylätason näkökulman.

– Vaikka tässä taklauskeskustelussa on kyse vain yksittäisestä pelin osa-alueesta, olen tosi huolissani. Kun miettii, mikä ero on NHL:n ja SM-liigan välillä pelillisesti ja fyysisesti tällä hetkellä, uskaltaako NHL:ään lähettää täältä enää yhtään pelaajaa?

Laakso toteaa, että taklaukset ovat käytännössä kadonneet liigakaukaloista viime vuosina. Kun sitten taklataan, se voi tulla pelaajalle yllätyksenä, jolloin myös jälki voi olla karua.

– Kymmenen vuotta sitten joku tuli aina taklaamaan, kun syötit kiekon. Nykyään voi pelata koko pelinkin ilman, että kukaan taklaa sinua. Jos ei ole tottunut siihen, että joka kerta sinua tullaan taklaamaan, voi käydä huonosti.

Laakso toivoo, että päähän kohdistuneet taklaukset ja niistä aiheutuvat loukkaantumiset saataisiin kitkettyä kokonaan pois, mutta nykyisellä kurinpitomenettelyllä se ei hänen mukaansa onnistu.

Hän oli itse marraskuun puolivälistä helmikuun alkuun sivussa Lukon kokoonpanosta aivotärähdyksen vuoksi, joten Laakso osaa suhtautua päävammoihin vakavasti.

– Tuo automaattinen viiden pelin pelikielto on lähinnä politiikkaa. Sillä saadaan näyttämään, että SM-liiga reagoi tilanteisiin. Onhan se naurettavaa, jos tässä keskitytään kelaamaan ainoastaan hidastuksista sitä, missä vaiheessa kontakti osuu päähän jos ylipäätään osuu ja sen perusteella määrätään pelaaja sitten pelikieltoon riippumatta teon tahallisuudesta ja muista pelitilanteen olosuhteista.»

Laakso kaipaa videoiden ääreen nykyistä osaavampia ammattilaisia.

– Vauhdit liigakaukaloissa kasvavat koko ajan. Siksi kurinpitäjien pitäisi olla täysammattilaisia, jotka ymmärtävät lajia ja näkevät asiat molemmilta kanteilta. Samalla on selvää, että jos sama pelaaja syyllistyy kerta toisensa jälkeen päähän kohdistuneisiin taklauksiin, rangaistusten pitää olla kovempia.

Kokenut sentteri ei koe, että pelaajien ikä tai kokemus olisi ratkaisevassa asemassa pään alueen taklausten ennaltaehkäisemisessä. Vaikka tilastollisesti loukkaantunut pelaaja onkin useimmiten taklaajaa huomattavasti nuorempi, Laakso muistuttaa, että yhtä lailla joukkueissa on nuoria pelaajia, jotka ottavat ilta toisensa jälkeen vastaan ja antavat kovia taklauksia ilman haavereita.

Sen sijaan liigan joukkuemäärää Laakso karsisi reippaalla kädellä. Se ei suoranaisesti olisi ratkaisu taklausongelmaan, mutta vaatimustasoa peleissä se nostaisi väistämättä.

– Tällä hetkellä liigajoukkueita on ehdottomasti liikaa. En sano, että sarjassa olisi yhtään helppoa peliä, mutta 15 joukkueen sarja on tappanut Mestiksen. Siellä ei ole enää suurseuroja. Kun itse pelasin Mestiksessä, Sport, KooKoo ja TuTo olivat kaikki todella ammattimaisia organisaatioita.

Tapio Laakso (toinen vs.) tositoimissa SM-liigan ottelussa JYPiä vastaan.

Kun liigaa supistettaisiin, myös kilpailu pelipaikoista kasvaisi, Laakso muistuttaa.

– Tämä nykytilanne ei ole myöskään pelaajille ihanteellinen. Jos työpaikkoja olisikin kymmenen tai kaksitoista nykyisen 15 sijaan, jokaisen olisi tehtävä nykyistä enemmän työtä pelipaikan eteen. Jos nyt tulee vastoinkäymisiä omassa seurassa, voi soittaa aina agentille että haluaa muualle ja uusi pelipaikka löytyy helposti.

Vaikka Laakso kertoo ymmärtävänsä seurajohtajien talousargumentit suljetun sarjan puolesta, hän liputtaa urheilun puolesta.

– Olen pelannut kerran Mestiksen seurassa karsintoja Suomi-sarjaan putoamisesta, eikä se tärinä ennen pelejä unohdu. Vastaavasti olen pelannut SM-liigassa kausia, joissa viimeisessä kymmenessä pelissä ei ole ollut mitään panosta ja silti on saanut täyden palkan. Se on puuduttavaa katsojillekin. Sarjan avaaminen toisi liigan kiinnostavuuden kannalta merkittävää lisäarvoa.

Laakso on kuullut myös joukkuetovereiltaan vuosien varrella väkeviä näkemyksiä merkityksellisten pelien suhteen.

– Moni on sanonut, että sarjanousu tai karsinnan välttäminen on ollut uralla suurempi asia kuin mestaruudet. Se on urheilua suurimmillaan ja siitä kannattajatkin nauttivat. Jos esimerkiksi Hokki tai KeuPa pelaisi vain kaudenkin SM-liigaa, toisi se suurta lisäväriä sarjaan ja huikeita kokemuksia pikkukaupunkeihin, Laakso toteaa.

Korkealla toistomäärällä voi hankkia räjähtävää potkua luisteluun, näyttäviä harhautuksia voittomaalikisaa varten tai kovan siniviivalaukauksen, mutta johtajan ominaisuuksia on vaikeampi kehittää. Laakso oli urallaan havainnoija, mikä eittämättä näkyi myös hänen peli- ja johtamistyylissään.

Hänen kaltaisensa inhimilliset johtajat ovat alati tuntosarvet pystyssä ja pyrkivät koko ajan lukemaan ympärillä olevien henkilöiden tunnetiloja ja reaktioita.

– Voin rehellisesti sanoa, että olen ollut kiekkourallani aina oma itseni. Yksi selittävä tekijä voittamalleni luottamukselle on varmaan ollut se, että mitä olen itseltäni vaatinut, olen vaatinut myös muilta – oli kyseessä sitten kesä- tai jääharjoitus tai peli, Laakso avaa ja jatkaa.

– Monet ovat sanoneet, että minulle oli normaalia tehdä asiat viimeisen päälle. Nautin ammattiurheilijana olemisesta: tykkäsin syödä, nukkua, treenata ja tehdä kaiken muunkin niin kuin ammattiurheilija. Toivon, että esimerkkini on tarttunut moneen junioriin.

Tapio Laakson haastattelu julkaistiin maaliskuun lopussa Urheilulehdessä.

Hän uskoo, että varsinkin ensimmäinen vuosi peliuran jälkeen on haastava, kun on elänyt pitkään tietyn kaavan ja vuosikellon mukaan. Tämä urheilijan arki olisi ollut miltei mahdotonta ilman luotettavaa tukiverkkoa. Jos Laakso oli noja joka joukkueessa, kotona hänen vaimonsa rooli oli pelivuosien aikana vähintäänkin yhtä merkittävä.

– Keväällä 2017 Ilveksessä olimme jo luovuttamisen partaalla, kunnes saimme yhtäkkiä lennon päälle ja pelasimme lopulta Tapparan kanssa seitsemän pelin sarjan. Silloin pelasin omasta mielestäni elämäni parasta lätkää. Oli niin hieno kokemus päästä sellaiseen flow-tilaan, missä mikään ei voinut vaikuttaa fiilikseen, hän muistelee ja jatkaa siitä perhe-elämään.

– Meillä oli silloin kotona puoli- ja vajaa kaksivuotias lapsi. Kävin pudotuspelien aikana nukkumassa hotellissa. Peukalonikin murtui kesken sarjan eikä se vaikuttanut peliin millään lailla. Vaimo vain oli saada burnoutin, kun kävi ilmi, että käsi joudutaan leikkaamaan eikä minusta ole apua lastenhoidossa kauden jälkeenkään.

Kaukalosta leikkipuistoon: Tapio Laakso Anna-vaimon sekä Helmin ja Maunon kanssa tuulettumassa.

Laakso on vaimolleen äärimmäisen kiitollinen, sillä ilman häntä pitkän peliuran ja isyyden yhdistäminen olisi ollut vaikeaa. Nyt hän viettää aikaa mielellään lastensa kanssa, kun arki ei ole enää täynnä bussireissuja ja viikonloppupelejä.

Rauman kaupungin koronavirusohjeistuksen mukaisesti Laakson lapset ovat nyt kotihoidossa päiväkodin sijaan. Vielä pari viikkoa sitten Laakso oli täysipäiväinen ammattiurheilija, mutta nyt rooli on vaihtunut koti-isäksi. Se kelpaa myös jälkikasvulle.

– Tytär oli lopettamispäätöksestä takuulla iloinen, poika taas on sen verran pieni, että hän tuskin ymmärtää vielä kauhean hyvin. Tyttöhän oli jo viime kauden päättyessä ainoa iloinen ihminen koko Äijänsuolla – ei kuulemma millään saanut hymyään pois naamalta, Laakso naurahtaa.

Erityisesti viikonloput ovat nyt erilaisia kuin pelivuosina.

– Suurin perhe-elämään vaikuttanut asia olivat juuri nuo viikonloput. Sitä kun pelasi pari peliä viikolla ja lauantaina kolmannen, niin sunnuntaisin, ainoana vapaapäivänä, oli aika lailla kaikkensa antanut olo. Kyllähän pelaajien puolisot tekevät siinä aika ison uhrauksen omassa elämässään.

Laakson lopettamispäätös oli ollut julkinen salaisuus Lukon kopissa jo pidemmän aikaa. Hän ei kailottanut asiasta, mutta vastasi rehellisesti, jos joku sattui siitä kysymään. Samalla hän on kypsytellyt jo pidempään ajatusta opiskeluista. Minne ja minkä alan kouluun, sitä hän ei suostu paljastamaan.

– Alkujaan piti vasta kesällä miettiä enemmän vaihtoehtoja, mutta nyt täytyy pohtia, haenko jo tänä keväänä opiskelemaan. Pari vaihtoehtoa on, mutta minulla on muutama tapaaminen nyt sovittuna, jotka saattavat vaikuttaa siihen, mitä kautta lähden kehittämään työuraani.

Pitkän kiekkouran jälkeen Laaksolla on rahan puolesta mahdollisuus pohtia hetki jatkoa.

– Taloudellisesti minulla on mahdollisuus valmistautua työuraan. Olen innoissani, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Jos joku kysyisi, mikä minusta tulee isona, en osaisi vielä vastata. Voisin nähdä itseni kyllä jossain johtamistehtävissä tai tiiminvetäjänä: osaan olla ihmisten kanssa tekemisissä ja saan puristettua vieruskaverista paljon irti.

Yksi asia on varmaa: kesällä Laaksot muuttavat Tapion ja hänen vaimonsa kotikaupunkiin Naantaliin, jossa yhä molempien isovanhemmat ja suurin osa ystävistä asuu. Jääkiekkoa hän ei aio silti hylätä.

– On ollut jo pidemmän aikaa selvää, että kun kausi loppuu, muutamme Naantaliin. Jääkiekko tulee väkisinkin olemaan osa elämääni, pidän lajista ja moni kaveri on lajin parista. Enkä halua sulkea pois sitäkään mahdollisuutta, että työskentelisin vielä joskus lajin parissa.

Tämä juttu on alun perin julkaistu Urheilulehdessä 27. maaliskuuta. Lehden tilausohjeet löydät täältä.