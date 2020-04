Päivittäin toistuva arkinen asia saa Suomeen muuttaneen Carolinen, 25, veren kiehumaan – ”Näin ei ole Yhdysvalloissa”

Jääkiekkoilija Caroline Shaunessya harmittaa se, miten vaikeaa ovien avaaminen on Suomessa.

Suomeen muuttanut jääkiekkoilija Caroline Shaunessy kertoi tammikuussa, että hän ärsyyntyy toistuvasti yhdestä arkisesta asiasta uudessa kotimaassaan.

Alla oleva juttu on julkaistu ensi kerran IS:n nettisivuilla 18. tammikuuta 2020.

Jääkiekkoilija Caroline Shaunessy muutti Suomeen elokuussa.

Jääkiekko toi yhdysvaltalaisen Shaunessyn, 25, Helsinkiin. Hän pelaa Naisten liigaa HIFK:n joukkueessa.

Shaunessyn seura julkaisi tällä viikolla Twitter-tilillään lyhyen videohaastattelun. Suomessa viitisen kuukautta asuneelta yhdysvaltalaiselta kysyttiin videolla, onko hän kokenut muuttonsa jälkeen kulttuurishokkia.

– Yksi asia tekee minut hulluksi. Kun avaan ovia, niin joudun käyttämään aina molempia käsiäni. Näin ei ole Yhdysvalloissa.

– Täällä lukko täytyy ensin avata ja sitten ovea täytyy työntää, Shaunessy sanoo ja elehtii työntämistä samalla molemmilla käsillään.

Shaunessy kertoo videolla mainion esimerkin.

– Huoneesta ei pysty myöskään lähtemään yhtä kättä käyttäen. Jos esimerkiksi pidät jotakin sylissä, se on pakko ensin laskea maahan ja avata sitten ovi. Se tekee minut hulluksi, Shaunessy selittää.

Isä kannusti ammattilaiseksi

Shaunessy siirtyi HIFK:hon Dartmouth Collegesta, New Hampshiresta. Hän on kasvanut kiekkoperheessä. Carolinen isä Scott Shaunessy on entinen ammattilaispelaaja, joka pelasi urallaan muiden muassa seitsemän NHL-ottelua Quebec Nordiquesin joukkueessa.

Caroline Shaunessy kertoi syksyllä HIFK:n nettisivuilla, että hänen isänsä kannusti puolustajana pelaavaa tytärtään lähtemään pelaamaan ulkomaille.

– En ole katunut päivääkään valintaani pelata ammattilaislätkää. Isäni sai minut ymmärtämään, että ammattilaisjääkiekkoilijana minulla on ainutlaatuinen mahdollisuus matkustaa ja saan olla osa joukkuetta. Hän kertoi, että jos en tarttuisi tähän mahdollisuuteen, katuisin sitä hänen iässään.