Missikaunotar Alina Voronkovan kihlattu huomasi dramaattisen muutoksen ihmisten käytöksessä – on yhä jumissa Valko-Venäjällä

Entinen Miss Suomi Alina Voronkova ja Joonas Hurri ovat eläneet etäsuhteessa, kun Joonas on kiekkoillut Valko-Venäjällä.

Joonas Hurrin joukkueen harjoitukset ovat jatkuneet koronaviruspandemiasta huolimatta, vaikka pelit loppuivat jo aiemmin.

Joonas Hurrin, 29, kausi Valko-Venäjällä on viimein päättymässä ja suomalaiskiekkoilijan on tarkoitus lentää Suomeen maanantaina.

Valko-Venäjän pääsarjaa tahkottiin koronaviruksesta huolimatta täydellä höyryllä loppuun saakka.

Hurrin joukkueen Neman Grodnon pelit päättyivät jo yli kaksi viikkoa sitten välieriin, mutta joukkue jatkoi yhteisharjoittelua senkin jälkeen.

– Valko-Venäjällä on tapana jatkaa treenaamista niin kauan kunnes joukkue toisin päättää, jos sopimus on vielä voimassa, puhelimitse Valko-Venäjältä tavoitettu Hurri kertoo.

– Onhan se tässä tilanteessa erikoista.

Hurri olisi mielellään lähtenyt kotiin jo aiemmin. Suomessa odottaa hänen kihlattunsa Alina Voronkova.

Hurri sai kuitenkin huomata, että Valko-Venäjällä kaikki asiat eivät aina suju yhtä jouhevasti kuin Suomessa.

– Mitenhän sen sanoisi... Joissain asioissa voi välillä kestää aika pitkään. Sen takia kotiinpaluu on hieman viivästynyt, Hurri sanoo kesken pakkailupuuhien.

Valko-Venäjällä koronavirukseen suhtauduttiin aluksi huolettomasti, jopa huumorilla. Maan presidentti sanoi, että virus taittuu vodkalla ja saunalla.

Neman Grodnossa pelasi Joonas Hurrin lisäksi myös kolme muuta suomalaista: Sami Jekunen, Timo Hiltunen ja Valtteri Hietanen.

Pikkuhiljaa Valko-Venäjälläkin on alettu huomata, ettei presidentti kenties ollut tässä asiassa oikeassa.

Vaikka maan jalkapallosarjakin starttasi normaalisti eikä Valko-Venäjälle ole säädetty rajoituksia, Hurri on huomannut dramaattisen muutoksen ihmisten käyttäytymisessä.

– Ravintoloissa on jo selvästi paljon vähemmän porukkaa, ja joitain on ehkä suljettukin. Ihmiset ovat myös alkaneet käyttää hengityssuojaimia. Televisiossa pyörivät koronauutiset. Muutos on selvästi näkyvissä, Hurri kertoo.

– Jotkut asiat pyörivät kuitenkin ihan normaalisti. Tässä maassa halutaan ilmeisesti pitää talous pyörimässä keinolla millä hyvänsä.

Hurri ei ole seurannut tarkasti maan uutisia mutta kuuli joukkuetoveriltaan, että osa kansalaisista on kyllästynyt maan hallinnon toimenpiteisiin.

– Ilmeisesti ihmiset keräävät nimiä vetoomukseen presidentille tai hallinnolle, jossa toivotaan rajoituksia, Hurri kertoo ja lisää kuulleensa, että vetoomuksessa oli jo vähän aikaa sitten noin 150 000 nimeä.

Valko-Venäjän ilmoittamien tietojen mukaan maassa on 1 066 tartuntaa ja 13 kuolemantapausta, mutta tiedot eivät välttämättä ole luotettavia.

Alina Voronkovan kihlattu Joonas Hurri on viimein tulossa Suomeen.

Myös Hurrin joukkuetovereiden suhtautuminen koronavirukseen on muuttunut.

– Osa naureskeli aiemmin, että tämä on pikkujuttu. Heidänkin mielensä on muuttunut. Toiset olivat alusta alkaen huolestuneempia ja kyselivät esimerkiksi, mikä tilanne on Suomessa.

Hurri on pysynyt terveenä, eikä hänen joukkueeseenkaan ole tiettävästi osunut koronatartuntoja.

– Se on mietityttänyt, mitä tapahtuisi jos tulisin kipeäksi. Pääsisinkö lähtemään Suomeen?

– Eihän täällä ole samanlaista turvaa kuin Suomessa, vaikka joukkueen lääkäri varmasti auttaisi. Olen kuitenkin yrittänyt olla pohtimatta liikaa, ettei mieti päätään puhki.

Hurri oli aiemmin huolissaan siitä, pääseekö hän Suomeen enää kauden päätyttyä. Ainakin tuoreimpien tietojen mukaan Minskistä pääsee suoralla lennolla Helsinkiin.

Ensi kaudella Joonas Hurri toivoisi kiekkoilevansa Suomessa, mutta sopimustilanne on vielä täysin auki.

Suomessa Hurri suuntaa Lahteen, jossa kihlattu jo odottaa. Edessä on 14 vuorokauden karanteeni.

– Videopuhelut ovat tulleet todella tutuiksi. Onhan tästä tullut yksi huolenaihe lisää, vaikka minun ulkomailla olemiseen on jo totuttu, neljä edellistä kautta ulkomailla pelannut Hurri sanoo.