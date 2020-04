Jääkiekkoliitto istuu ison pääoman päällä – sieltäkö pelastus kriisiin? Liiton pomolta kylmää kättä: ”Sellaisia summia ei ole”

Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen kertoo koronaviruskriisin vaikutuksista.

Koronaviruspandemia aiheuttaa taloudellisia ongelmia lähestulkoon alalla kuin alalla.

Jääkiekkopiireissä on spekuloitu, voisiko Jääkiekkosäätiön varoista olla apua jääkiekkoyhteisön ongelmiin. Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Matti Nurminen kuitenkin toteaa, että säätiön varoihin turvautumisella ei voitaisi ratkaista laajamittaisia talousongelmia.

– Kiekkokentän ja median piireissä vaikuttaa olevan kuva, että se on kyltymätön saavi, mutta Jääkiekkosäätiö on vuodesta 1997 lähtien toiminut niin, että toisin kuin monissa muissa liitoissa joilla on säätiöitä, pääomaa on käytetty MM-kisaperiodilla eli 8–10 vuoden jaksolla, Nurminen kertoo.

– Rahaa käytetään kehittämishankkeisiin ja esimerkiksi kahdeksan viime vuoden ajan päätoimisten seurojen taitovalmentajien palkkauksiin on käytetty 750 000 euroa vuodessa. Mitä lähemmäs tullaan MM-kisoja (seuraavat Suomessa 2022), sitä vähemmän siellä on rahaa. Valitettavasti sellaisia summia ei ole, että voisi aivan koko Suomen jääkiekon pelastaa.

Jääkiekkosäätiön puheenjohtaja Kalervo Kummola on samoilla linjoilla.

Kummola mainitsee, että vuoden 2022 MM-kotikisat voivat siirtyä vuodella eteenpäin – tämän kevään kisat Sveitsissä jouduttiin perumaan.

– Säätiön varat on laskettu aika lailla seuraaviin kotikisoihin asti, ja sen päätehtävä on liiton avustaminen. Kysymys on vaikea, mutta suuria summia siellä ei kuitenkaan ole, Kummola sanoo.

Hän pitää ”jotain hätäapua” mahdollisena, muttei määrittele asiaa tarkemmin, kun tässä vaiheessa on paha edes sanoa, mistä avustuksesta olisi kyse. Koronatilanteesta säätiössä ei ole keskusteltu erikseen. Mahdollisuudet esimerkiksi liigaseurojen avustamiseksi ovat vähäisiä.

Nurminen sanoo, että Jääkiekkoliitto varautuu, kuten jokainen vastuullinen organisaatio, erilaisiin vaihtoehtoihin ja suunnittelee asioita paperilla valmiiksi.

– Jos kausi alkaa elo-syyskuussa, vaikutukset kiekkokenttään jäävät rajallisiksi joskin ne ovat merkittäviä.

– Ajoitus oli seurakentän kannalta tilanteeseen nähden ihan ok. Ammattikiekon puolella se oli huomattava isku, että kauden tärkeimmät pelit jäivät pelaamatta. Junioritoiminnassa kausi oli pääsääntöisesti pulkassa. Nyt toimintaa on ajettu alas ja odotellaan, sanoo Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen.

– Vaikutukset ovat hyvin erilaisia eri päihin. SM-liigassa ja Mestiksessä tilanne on hyvin vaikea, kun tulonmuodostuksesta jäi saamatta merkittäviä summia. Vanhempien rahoittaman osuuden eli juniorikiekon tai harrastajien maksaman harrastekiekon osalta ajoitus oli helpompi.

Onko liittoon tullut jo paljon hätähuutoja kentältä?

– Huippukiekon puolelle se kohdistuu, kun tulovirrat lähtivät pois. Suurimmat vaikeudet ovat selkeästi siellä.

Minkälainen tilanne on itse Jääkiekkoliiton sisällä?

– Samantyyppinen kuin junnuseuroilla, joskin tietysti merkittäviä tulonmenetyksiä tuli, kun kevään maaotteluita tai MM-kisoja ei pelata. Toisaalta kun toiminta ajetaan alas, kulusäästöt ovat myös merkittäviä. Ennen kesää tilanne ei liiton taloudessa ole kriittinen, jos hommat jatkuvat syksyllä suhteellisen normaalilla aikataululla.