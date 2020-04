Koronakriisin keskeltä paennut Hannu Jortikka huolissaan Espanjassa olevista ystävistään – ”Pelottaa, kun suomalaisia on siellä edelleen tosi paljon”

Jääkiekkovalmentaja Hannu Jortikka palasi koronakriisin keskeltä Espanjasta vajaat pari viikkoa sitten.

Mestarivalmentaja Hannu Jortikka todisti koronavirusepidemian pahenemista Espanjassa maaliskuussa ja sen loppupuolella.

Tilanne äityi Jortikan Espanjan-kodin Torremolinoksen seuduilla lopulta sen verran vakavaksi, että hän päätti palata kotiin Turkuun. Jortikka lensi toissa viikon sunnuntaina Malagasta Suomeen.

– Kun ehti Espanjassa jo olla karanteenissa ja nyt täälläkin on ollut, niin olisi se kyllä piste i:n päälle, jos nyt vielä tulisi tartunta, kotoaan IS:lle kommentoinut Jortikka päivitteli.

– Mutta ei tässä oikein mitään muuta voi kuin kantaa itse vastuun.

Näihin päiviin terveenä pysyneen valmentajan päivät ovat kuluneet lenkkipoluilla, saunassa, tv:n ääressä tai kotihommissa, joita on myös riittänyt.

Jortikka kertoi viime viikolla IS:lle, että kotona vaimon Tuulan kanssa on vallinnut myös tarkka suhtautuminen hygieniaan: kotona on varauduttu käsidesein ja hanskoin, ja lisäksi pariskunta on nukkunut eri huoneissa.

– Olen käynyt vaatteita läpi keräykseen, järjestänyt kaiken näköistä, mitä täällä kotona on jäänyt kesken. Paljon ulkoilua ja saunomista, mitä siellä Espanjassa kaipaa, Jortikka kuvailee.

– Mutta turha sitä on kaunistella, on ollut myös turhauttavia ja pitkiä päiviä.

Karanteeniaika on ajanut monia ihmisiä ulkoilemaan ja liikkumaan, minkä Jortikkakin kertoo huomanneensa muutoin rauhallisilla lähiseuduillaan.

– Minusta se on erittäin hyvä asia kaiken kaikkiaan. Nyt kun on itse käynyt, ja kun on tuossa rannassa ja muutenkin kova viima mikä tulee naamalle, niin heti kun alkaa räkiä ja yskiä, niin miettii että nytkö se alkoi, valmentaja keventeli.

Kevennykset sikseen. Jortikka painottaa olevansa tilanteesta edelleen syvästi huolissaan.

Jortikka kertoi aiemmin IS:lle, että tunnelma Espanjassa ehti hänen siellä ollessaan muuttua uhkaavaksi. Jortikan tuttavat kuvailivat tilanteen tuntuneen diktatuurilta, jossa poliisit eivät epäilleet käyttää voimiaan.

Nyt kotioloissaan karanteenissa viime viikot viettänyt kiekkovalmentaja myöntää, että huoli läheisiä kohtaan on kotonakin kasvanut entisestään.

– Itsellä kun on kaikki kaikilla tavoin hyvin, mutta ystäväpiirissä tapauksia on. Osalla jopa niin, että on sairaalassa. Se on totta kai tosi huolestuttavaa.

Jortikka palasi Suomeen niin sanottuna superviikonloppuna, jolloin suomalaisia lennätettiin Espanjasta isoissa joukoissa takaisin kotimaahansa.

Jortikan mukaan tuon kahden viikon takaisen lennon jälkeen suomalaisia on kuljettanut ainakin yksi kone, johon mahtui 189 suomalaista.

– Tuo Espanjan tilanne on tosi katastrofaalinen. Pelottaa, oikein pelottaa, kun suomalaisia on siellä edelleen tosi paljon. Vajaa tuhat kuolee siellä päivittäin, ja enemmän ja enemmän se tilanne levittäytyy siellä rannikoille niiltä vakavimmilta alueilta, Jortikka kuvailee.

– Kyllä se tauti löytää kolot joka puolelta Eurooppaa ennen pitkään. Ei sitä karkuun pääse.

Jortikan Espanjan-koti sijaitsee Espanjan Malagan lähistöllä Torremolinoksessa. Kuva vuodelta 2015.

Kotiinpaluu oli entisen kiekkoilijan mukaan ainut ratkaisu, vaikka se pitikin tehdä kiireessä ja riskejä punniten.

– Kyllä oli oikea päätös tulla. Täällä on kuitenkin varma olo, ja luottaa suomalaiseen sairaanhoitojärjestelmään. Ja tähän myös vahvistuu usko koko ajan.

Suomessa tehdyt toimet koronaepidemian hillitsemiseksi ovat Espanjaan verrattuna eri skaalassa, mutta Jortikan silmiin tilanne on kotona parempi ja ainakin näillä hetkillä toimet riittäviä.

– Viisaita naisia, ja varmaan joku viisas mieskin, on meillä noissa päättävissä elimissä, ja tuntuu, että on (riittäviä), ja näin myös todella toivoo.

– Itse kun tätä tilannetta miettii ja kuuntelee, niin seuraava pelko tulee taloudessa. Mikä on talouden hinta, mikä on ihmisen hinta. Sitä toivoo, että nämä toimet, mitkä eivät ole kovin järeitä – toki Uudenmaan sulkeminen oli – riittää. Jotain olisi voinut tehdä aikaisemminkin, kuten sulkea ravintoloita, mutta se on nyt jälkiviisautta mikä ei johda mihinkään.

Jortikka on ollut yhteydessä ystäviinsä Espanjassa, ja heistä yksi, Torremolinoksen talossa asuva ystävä kertoi hänelle viime hetken tilanteesta tiukentuneen koronakurin alla.

– Hiljaista, todella hiljaista siellä on. Hänkään ei siis pääse liikkumaan, kun on tullut noita kiristyksiä, että saa vain jonkun sata metriä liikkua kotoa. Siellä on yritetty laittaa ihan kaikki luukut kiinni.

Jortikka vapautuu karanteenistaan sunnuntaina, mutta päivien kulkua se ei tule todennäköisesti nykyisistä poikkeusoloista muuttamaan.

– Tässä nyt eletään periaatteessa melkein päivä kerrallaan. Ei ole mitään, mihin pitäisi välttämättä mennä tai mitä tehdä. Meidän kuntosali on kuulemma auki, mutta jätän senkin väliin. En halua, kaiken tämän jälkeen, itseäni tartuttaa, ja teen kyllä kaikkeni siinä.

– En mieti, että ahaa, nyt pääsen vapauteen. Kyllä sitä miettii, että varmaan tässä toukokuu menee, ja mahdollisesti kesäkuukin. Jos kesäkuussa pääsisi normaaliin, niin hyvä olisi.