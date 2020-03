Muut ryntäsivät Suomeen, kiekkolegenda Juha Rantasila, 74, palasi lähes tyhjällä lennolla Ranskaan – kentällä odotti yllätys

Juha Rantasilaa odotti Nizzassa tyhjä lentoasema, josta ei ollut saatavilla mitään viranomaistietoa tai varotoimenpiteitä koronavirusepidemian varalle.

Ranskan karu koronavirusarki näkyy Rivieraa myöten. Tähän saa totutella myös Vencen kaupungissa asuva Juha Rantasila, 74.

HIFK-ikoni on asunut Ranskassa kymmenisen vuotta ja seuraa nyt kotoaan epidemian etenemistä maassa, jossa hallitus on asettanut erittäin tiukkoja kieltoja ihmisten liikkumiseen ja liikkeiden aukioloon.

Rantasilalle itselleen tilanne on vielä verraten uusi, sillä hän palasi maahan vasta viime viikon torstaina. Sitä ennen hän vietti puolisentoista viikkoa Suomessa.

Kun Rantasila lähti Ranskasta Suomeen maaliskuun alussa, levisi virus jo Euroopassa. Tilanne on eskaloitunut merkittävästi sen jälkeen.

Ex-kiekkoilija oli yksi vain kourallisesta matkustajia, jotka lensivät Helsingistä Nizzaan Finnairin kotiutuslennolla viime torstaina.

Kone lensi Ranskaan hakemaan maassa lomailleita ja asuneita suomalaisia, Rantasila muutaman muun kanssa meni ”väärään” suuntaan. Paluulento Helsinkiin oli luonnollisesti tupaten täynnä.

Rantasilan mukaan aivan muutamaa lukuun ottamatta kaikki hänen suomalaistuttavansa palasivat Suomeen viimeistään sillä koneella, jolla hän itse tuli Suomesta Ranskaan. Rantasila halusi takaisin kotiinsa.

Juha Rantasila kertoo, miltä arki näyttää Ranskassa koronaviruspandemian aikana. Kuvassa hän on Helsingissä lokakuussa 2019.

Nelinkertainen Suomen mestari odotti Nizzan kentällä kovaa vastaanottoa, koska koronatilanne oli pahentunut hänen Suomen-vierailunsa aikana niin paljon. Totuus oli täysin toisenlainen.

– Lentoasemalla ei ollut ketään. Kukaan ei tullut vastaan, maahantuloon ei ollut mitään esteitä. Ajattelin, että viranomaiset ovat kentällä vähintäänkin antamassa ihmisille ohjeita, määräämässä kotikaranteeniin tai jotain muuta. Siellä ei ollut kerta kaikkiaan mitään. Kukaan ei tarkastanut mitään, puhelimitse kotoaan tavoitettu Rantasila kertoo.

Ranskassa on tuoreimman tiedon mukaan kuollut 1 100 ihmistä koronaviruksen vuoksi ja tapauksia on yli 22 000. Etelä-Ranskassa kuolonuhreja on tuoreimman tiedon mukaan 26.

Rantasilan kotikaupunki Vence sijaitsee noin puolen tunnin päässä Nizzasta. Nizzan ja sen lähialueiden kadut ovat tyhjillään, samoin kaupat ja ostoskeskukset.

Ranskassa vain ruokakaupat ja apteekit saavat olla auki.

Ulkona liikkumiseen pitää olla lupalappu, joka tulostetaan netistä ja täytetään. Rantasilan lentoasemalta hakenut ystävä oli varustautunut lupalapulla.

– Kun lähdin Suomesta niin ihmettelin, että pääsenkö tänne edes vai joudunko suoraan johonkin karanteeniin. Kaveri tuli vastaan. Toin hänen äidilleen lääkkeitä tullessani. Menin leipäkauppaan, hain pain de chocolatin ja tulin himaan.

Vanhat pelikaverit Juhani Tamminen ja Juha Rantasila kuvattuna Heikki Riihirannan 70-vuotispäivillä 2018. Rantasila kertoo, että on vanhemmiten alkanut pitää jälleen entistä enemmän yhteyttä vanhoihin pelikavereihinsa. Se ilahduttaa 74-vuotiasta konkaria.

Yleisillä alueilla valvonta on kuitenkin kovaa.

Dronet valvovat Nizzan katuja ja sakot ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta ovat kovat. Ensimmäisen rikkeen sakko on 135 euroa, mutta sen jälkeen sanktio kovenee tuntuvasti.

Toinen rike keventää rahapussia 1 500 eurolla ja kolmas 3 700 eurolla.

Lisäksi jopa puolen vuoden vankeus voi uhata. Puistot, metsät, joenvarret ja mm. maineikas Nizzan rantakatu ovat kaikki suljettuina.

– Kilometrin saa enimmillään käydä kävelemässä. Onneksi en asu kerrostalossa, niin voi vähän myös pihalla liikkua. En ole lähtenyt juuri ollenkaan talosta liikkeelle sen jälkeen kun tultiin kotiin. Avovaimo on käynyt kaupassa. Loppujen lopuksi täällä on nyt aika rauhallista. Luen paljon ja seuraan tarkasti Suomen tapahtumia.

Rantasila kertoo, että vanha jääkiekkoyhteisö on tullut viime vuosina hänelle jälleen läheisemmäksi.

Rantasila voitti HIFK:ssa neljä SM-kultaa.

Hän puuhaa yhdessä Veli-Pekka Ketolan ja Hexi Riihirannan kanssa SM-liigan alumnin asioita ja pitää tiiviisti yhteyttä vanhoihin pelikavereihin, joiden kanssa oli pidempään harvemmin yhteydessä.

– Eihän kiekosta koskaan pääse irti. Yhteisö on voimakas. Olen jopa yllättynyt, miten suuri merkitys urheilulla on elämässä, kun jäin työelämästä pois. Yllättävän suuri ja hyvin antoisa. Pikkuisen vanhetessa pehmenee ja tuo lähemmäksi vanhoja pelikavereita. Olin nuorena vähän erilainen kentän ulkopuolella, oli muutakin tekemistä.

Porilaislähtöinen Rantasila aloitti kiekkouransa Porin Karhuissa ja siirtyi lakiopintojensa myötä Helsinkiin ja HIFK:hon.

Siellä hän voitti neljä SM-kultaa. Maalipörssin Rantasila voitti 1971.