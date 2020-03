Näin Hexi Riihiranta, 71, pitää kuntoaan yllä karanteenin aikana – soittaa päivittäin yksinäisille pelikavereilleen

Jääkiekkolegenda on jo pitkään tarkkaillut menemisiään ja tulemisiaan kun kuuli koronaviruksen levinneen Eurooppaan.

Kun presidentti ja muu valtiojohto puhuu, silloin kuunnellaan. Tämä on jääkiekkolegenda Heikki ”Hexi” Riihirannan viesti suomalaisille koronavirusepidemian keskellä. 71-vuotias kertoo olevansa hyvässä kunnossa. Hän asuu naisystävänsä kanssa Tapiolan alueella Espoossa.

Riihiranta kertoo heränneensä orastavaan kriisiin hyvissä ajoin, sillä hän seurasi uutisia tarkasti.

– Ei sitä ihan ensin ymmärtänyt kunnolla vakavoitua kun kuuli, että Kiinassa on joku virus. Kun se alkoi levitä Italiaan ja muualle Eurooppaan, niin tilanne oli otettava vakavasti. Suunnittelimme helmikuussa vielä matkaa Espanjaan, mutta ne suunnitelmat peruuntuivat nopeasti. Olisimme menneet pääsiäisen aikaan. Se kariutui heti, kotoaan tavoitettu Riihiranta kertoo.

– Olen aina kunnioittanut valtiovallan käskyjä. Se vakavuus, millä varoitukset ovat tulleet presidenttiä (Sauli Niinistö) myöten kertoo kaiken tilanteen vakavuudesta. Eivät ne ole mitään turhia käskyjä. Ei täällä tehdä kuten joku (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trump, joka sanoo, että ei tämä meihin amerikkalaisiin tartu. Nyt ne on ihan lirissä. Nämä käskyt meillä eivät tule tietämättömien suista. He ovat alansa huippua.

Vuoden 1995 maailmanmestarijoukkueen joukkueenjohtaja muistuttaa kaikille ikäihmisiä myöten, miten tärkeää on näinäkin aikoina pitää omasta kunnostaan huolta. Se onnistuu kotona ja pihallakin. Pitkään Etelä-Espoossa asunut HIFK-legenda kertoo käyvänsä ”ei ihan päivittäin” kävelylenkillä lähialueilla, mutta alueen hyvin tuntevana tietää, missä liikkua turvallisesti.

– En käy kaupoissa ollenkaan. Kun joku tulee vastaan, pidän monen metrin välin. Tiedän, missä päin suurin osa ihmisistä täällä liikkuu ja jätän ne paikat käymättä. On henkisesti todella tärkeää saada hieman liikuntaa, kun on koko ajan muuten sisällä. Tässä ”survivor gamessa” on henkisen puolen lisäksi myös fyysinen, joka pitää muistaa. Tämä on varmasti monelle hyvin ankeaa ja ahdistavaa aikaa. Kun tuttuja tulee vastaan, moikkaamme pitkältä etäisyydeltä. Saatamme sanan-pari vaihtaa, mutta emme jää juttelemaan.

Kävelylenkkien lisäksi Hexi pitää kunnostaan huolta kotonaan. Hänellä on pieni kuntoilutila autotallissaan, ja useimpina päivinä hän tekee puolen tunnin treenin. Autotallissa on mm. käsipainot, nyrkkeilysäkki ja muita jumppavälineitä.

– Joka päivä joko kävely tai puolen tunnin treeni. Joinain päivinä teen molemmat.

Ikävä lapsenlapsia

Riihirannan naisystävä hoitaa parin vähäiset kauppa-asiat. Hexi ei tunne lähipiiristään ketään, joka olisi sairastunut koronavirukseen.

Arki sujuu muuten joutuisasti, mutta konkaria riipaisee se, ettei hän voi tavata lapsiaan tai lapsenlapsiaan. Puhelinyhteys auttaa, mutta eritoten kuutta lastenlastaan hän kaipaa todella paljon.

– Yhdellä heistä oli jalkaleikkaus vähän aikaa sitten. En ole voinut muuta kuin puhelimessa hänen kanssaan jutella. Kaikki muu meillä toimii loistavasti, mutta tämä on raskasta.

Riihiranta viettää päivittäin paljon aikaa puhelimessa. Kun uloskaan ei auta mennä tai matkustaa saa, niin Riihiranta pitää laajaan ystäväpiiriinsä ahkerasti yhteyttä puhelimen avulla. Hän soittelee päivittäin mm. Veli-Pekka Ketolan ja Juha Rantasilan kanssa. Ketola asuu Porissa ja Rantasila Ranskassa. Hän juttelee taajan myös vanhan HIFK-pelikaverinsa Tommy Salmelaisen kanssa, joka asuu Saksassa.

Erityisen tärkeää se on niille vanhoille tutuille, jotka elävät yksin.

– Tompalla on kovempaa, kun Saksassa ei saa lähteä ulos ollenkaan. Siellä on tosi tiukat rajoitukset ja hän on yksin siellä. Juttelin myös juuri tuttavani kanssa, joka asuu Espanjassa. Hän lähti parin kaverinsa kanssa autoilemaan ja sai 300 euron sakot kun poliisi pysäytti heidät. Poliisit käskivät heidät kotiin.

Riihiranta pelasi vuodet 1967–83. Hän edusti koko uransa HIFK:ta poislukien kolme kautta Pohjois-Amerikan WHA-liigassa Winnipeg Jetsin paidassa. Hän voitti viisi Suomen mestaruutta ja WHA:n kertaalleen. HIFK on jäädyttänyt hänen pelinumeronsa. Leijonien paidassa Riihiranta pelasi neljät MM-kisat ja yhdet olympialaiset. 1993–2003 hän toimi maajoukkueen joukkueenjohtajana.