Tampereella kahvilayrittäjänä toimiva ex-kiekkoilija on huolissaan myös asiakkaista: ”On vaara pudota turvaverkon ulkopuolelle”

Koronasäännöt pakottivat Pasi Petriläistä muuttamaan herkkupuotikahvilan toimintaa Tampereella. Pienyrittäjä tarjoaa myös takeaway-tuotteita, vaikka muoviroskan kertyminen ei miellytä.

– Korven Rane sanoi mulle aikanaan, että kysy Passo joka aamu itseltäsi, oletko negatiivinen myrkyttäjä vai positiivinen tsemppari. Vaikka valinta voi kuulostaa selvältä, kieltämättä näinä aikoina on joutunut välillä kysymään, kun on pieniä lapsia ja yritys hoidettavana, Pasi Petriläinen huokaa puhelimeen.

41-vuotias Petriläinen on entinen ammattijääkiekkoilija, joka päätti pitkän ja mestaruuksia tuoneen uransa keväällä 2012. Pikkuleijonien vuoden 1998 kultajoukkueen sekä Tapparan ja Ilveksen entinen kapteeni on pyörittänyt herkkupuotikahvilaa Tampereella noin neljä vuotta. Pyynikintorin liha ja kahvi työllistää Petriläisen ja hänen vaimonsa lisäksi yhden osa-aikaisen työntekijän.

Petriläinen on siis pienyrittäjä, ja pienyrittäjien taloudellisesta selviämisestä moni on ollut huolissaan koronakriisin keskellä. Pienellä yrityksellä on pieni tulovirta, jonka katkeaminen voi koitua kohtalokkaaksi ikävän äkkiä.

– Totta kai tilanne näkyy meilläkin asiakasvirroissa huomattavasti. Mutta olemme ajatelleet niin, että haluamme edelleen palvella lähialueen ja lähitalojen ihmisiä.

– Meillä on esimerkiksi asiakkaita, joilla on vaara pudota turvaverkon ulkopuolelle, kuten iäkkäitä henkilöitä jotka eivät ole kotihoidon piirissä ja joiden liikkuminen pidemmäs kaupoille voi olla hankalaa. He löytävät meiltä peruselintarvikkeita.

Hallitus esitti tiistaina, että maan ravintolat suljetaan määräajaksi toukokuun loppuun saakka. Petriläisen yrityksessä tämä tarkoittaa kahvilatoiminnan keskeytymistä. Sen korvaamiseksi puoti on laajentanut valikoimaa ja lisännyt noudettavien tuotteiden määrää.

– Takeaway on kamala juttu roskan kertymisen kannalta, meillä ei juuri olisi sitä normaalioloissa. Mutta nyt kun tilanne on mikä on, se muoviboksikin halutaan tarjota.

”Ollaan onnellisia että saadaan olla töissä”

Petriläinen luottaa, että hänen yrityksensä selviää kriisin yli. Siinä auttavat mukavat asiakkaat, jotka ovat suhtautuneet tuttuun pienyrittäjään erityisellä lämmöllä vakavina aikoina.

Selviytymisen hintalappu on vielä kysymysmerkki. Jo nyt on tiedossa, että henkilökohtaisia taloudellisia järjestelyjä on tehtävä, koska velkaa riittää niin yrityksestä kuin perheen asunnosta. Työntekijänsä Petriläiset yrittävät silti pitää palkkalistoilla niin pitkään kuin suinkin mahdollista.

– Vaimon kanssa ollaan puhuttu, että seuraavat kesälomat ja syyslomat ollaan töissä. Mutta ollaan kuitenkin onnellisia että saadaan olla töissä. Monella sitä mahdollisuutta ei tule olemaan.

Pasi Petriläinen (vas.) sai juhlia peliurallaan muun muassa nuorten maailmanmestaruutta.

Yritystään enemmän Petriläinen on huolestunut kokonaisuudesta koronan tummentamassa yhteiskunnassa. Vaikka on ymmärrettävää, että monet ovat peloissaan, lietsonnalle ei pitäisi olla sijaa. Petriläinen luottaa päättäjiltä tuleviin ohjeisiin sekä terveydenhuollon osaamiseen.

– En pysty käsittämään, että jotkut jääkiekkoilijat antavat ohjeita hallitukselle. En peliurallakaan tykännyt yhtään niistä valmentajista, jotka istuivat katsomossa ja antoivat ohjeita, vaikka eivät tienneet lajista mitään.

Koulutukselle käyttöä?

Petriläinen on varautunut myös siihen, että koronatilanne muokkaa hänen yrityksensä ja perheensä arkea vielä radikaalimmin kuin nyt. Hänellä on sairaanhoitajan koulutus, mikä voi osoittautua käyttökelpoiseksi.

– Kävin ottamassa rokotukset, että saan tehdä sairaanhoitajan hommia, jos joudutaan pistämään ovet kiinni tai muuten tilanne näyttää siltä, että kaikkia sairaanhoitajia tarvitaan. Olen siihenkin työhön valmis.

Yhteydenottoja asiasta ei ole vielä kuulunut.

– En ole sillä lailla tunnettu nimi sairaanhoitajapiireissä. Varmaankin vähän sama tilanne kuin peliaikojen loppuvuosina, joutuu edelleen soittelemaan ennemmin itse.