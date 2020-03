Espanjassa on varauduttu viruskuolemien aaltoon – jäähallista tehtiin ruumishuone, ensimmäiset arkut jo tuotu

Madridiin on perustettu koronaviruksen takia kenttäsairaala. Nyt sen lähellä sijaitsevasta jäähallista tulee ruumishuone.

Espanjan pääkaupungissa Madridissa varaudutaan jo siihen, että kaupungin ruumishuoneet täyttyvät lähiaikoina menehtyneistä viruspotilaista.

Viranomaiset ovat päättäneet, että Hortalezan kaupunginosassa sijaitsevasta kaupungin jäähallista tehdään väliaikainen sijoituspaikka kuolleille. El Pais -lehden mukaan jäähalliin kuljetettiin jo maanantaina ensimmäiset ruumisarkut.

Madridissa on eniten virukseen sairastuneita Espanjassa Baskimaa-Riojan ja Aragonin alueiden lisäksi. Yhteensä maassa on 33 000 viruksen saanutta. Heistä 2 182 on kuollut maanantaisen tiedon mukaan.

El Paisin mukaan jäähalliin päädyttiin, koska se on luonnostaan viileänä paikkana sopiva väliaikaiseksi ruumishuoneeksi. Jään päälle on rakennettu väliaikainen taso, jolle nimikilvin varustetut arkut lasketaan.

Madridin jäähalli valmistui vuonna 2003 kauppakeskuksen yhteyteen. Se sijaitsee lähellä Ifaman messualuetta, jonne on perustettu kenttäsairaala hoitamaan taudin saaneita.

Kenttäsairaalaan otettiin ensimmäiset potilaat viikonloppuna. Sinne on määrä saada 1 300 sairasvuodetta tämän viikon aikana.