Hannu Jortikka palasi illalla Espanjasta Suomeen – hämmästeli Helsinki-Vantaalla kahta asiaa: ”Olisiko hirveän vaikea...”

Mestarivalmentaja Hannu Jortikka palasi Suomeen Espanjasta sunnuntai-iltana.

Hannu Jortikka palasi sunnuntai-iltana Suomeen Finnairin lennolla Malagasta vietettyään talvea Espanjan Aurinkorannikolla. Kokenut kiekkovaikuttaja kuvaili matkan tunnelmia olosuhteisiin nähden yllättävän rauhallisiksi.

– Espanjan päässä viranomaiset vahtivat, että ihmiset pitivät turvavälit toisiinsa. Täytyy sanoa, että nyt meni tiptop. Sieltä lähti tunnin välein Finnairin lentoja, Jortikka kertoi sunnuntaina puhelimitse autostaan matkalla Helsinki-Vantaalta kohti Turkua.

Lentoasemalla ja koneessa riitti väkeä, kun suomalaiset palasivat kotimaahansa koronaviruksen koettelemasta Espanjasta.

– Kylmä tosiasia oli se, että matkassa oli paljon vanhoja ihmisiä, joilla oli paljon matkalaukkuja. Joillakin oli kolme tai neljäkin laukkua. Kaikilla on huoli siitä, että milloin pääsee takaisin (Espanjaan). Todellisuudessa asiasta ei ole tässä vaiheessa minkäänlaista tietoa, Jortikka kertoi.

Hän kertoi tunnelman lentokoneessa olleen melko rauhallinen mutta selvästi erikoinen normaaliin verrattuna.

– Kyllä tunnelma oli jäykkä. Moni on elänyt pitkään epätietoisuudessa. Koneessa osa ihmisistä nukkui, osa katseli uutisia koneiltaan. Perusjumppaa ja venyttelyä käytävillä ei nyt juuri näkynyt.

”Tiivistäkää”

Suomen päässä tunnelma tiivistyi kirjaimellisesti.

– Kone tietysti pysähtyi sinne kentän kauimpaan nurkkaan, ja sieltä sitten kuljetettiin terminaaliin lentokenttäbusseilla, joissa kehotettiin ”tiivistämään”. Olisiko hirveän vaikea saada lisää niitä busseja? Ei pitäisi olla henkilökunnan määrästä kiinni. Ihmiset varmasti haluaisivat tehdä töitä, Jortikka sanoi.

Myös matkatavarahalli tuntui nykytilanteessa normaaliakin ahtaammalta.

– Tila on pieni ja hikinen.

Jortikka itse ehti olla Espanjan-kodissaan Torremolinosissa viikon karanteenissa ennen paluutaan koti-Suomeen. Nyt Suomessa häntä odottaa uusi kahden viikon karanteeni. 63-vuotias konkari ei aio heittäytyä uhmakkaaksi.

– Eläväiselle ihmiselle se on aika kovaa, mutta mitään vaihtoehtoa ei ole. Minullakin on kaveripiirissä muutama tuttu, jotka ovat saaneet tartunnan. Ja onhan se selvää, että jos sieltä (Espanjasta) tulee 3 500–4 000 ihmistä Suomeen, niin joku varmasti tuo taudin, Jortikka sanoi jämäkästi.

Hannu Jortikka viettää alkaneen uuden karanteenin kiltisti kotonaan.

Hänen mielestään Espanjassa asuviin suomalaisiin on suhtauduttu Suomessa yleisesti melko vähätellen tai ylimielisesti. Hän samalla oikoi puheita siitä, että yhteiskunta maksaisi suomalaisten kotiinpaluut.

– Ei näitä mikään yhteiskunta maksa. Itsekin maksoin tästä yhdensuuntaisesta lennosta 507 euroa, Jortikka huomautti.

Jotkut ovat joutuneet maksamaan lentolipustaan tiettävästi yli 1 000 euroa.

– Sellaiset ovat todella kovia summia eläkeläisille, Jortikka muistutti.

Hannu Jortikka palasi Suomeen sunnuntai-iltana.

Hän on erittäin epävarma siitä, ymmärretäänkö Suomessa täysin sitä, mihin koronaviruksen leviäminen voi vielä johtaa. Esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa tilanne on ajatunut jo äärimmäisen vakavaksi. Ihmisten liikkumista on rajoitettu merkittävästi mm. ulkonaliikkumiskielloilla.

Koiran paperit näytettävä

Espanjassa oli sunnuntain iltapäivän tiedon mukaan 28 572 koronaviruksen saanutta, kuolleiden määräksi ilmoitettiin 1 720. Euroopan maista koronavirus on koetellut vain Italiaa rajummin kuin Espanjaa.

– Tilanne Espanjassa on kauhea, eikä Aurinkorannikko ole vielä edes pahinta aluetta. Jossakin Madridissa, jossa on enemmän ihmisiä kuin koko Suomessa, tilanne on täysi painajainen. Sairaanhoito maassa on ihan loukku, se ei kestä. Urheiluhalleihin ja parkkihalleihin on jo tehty väliaikaisia hoitotiloja.

Poliiseja valvomassa katuja Malagassa viime perjantaina.

Poliisi valvoo Espanjassa näkyvästi sitä, että ihmiset noudattavat liikkumisrajoituksia.

– Koiranulkoiluttajiakin pyydetään näyttämään koiraan liittyvät paperit. Ja ulkona saa liikkua kerralla vain yksi ihminen: kauppaan ei saa mennä pariskuntia, eikä koiran kanssa ulos. Ja jos autolla liikkuu, niin vain yksi ihminen saa olla autossa. Olen kuullut, että Espanjassa on jaettu ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta hirveitä sakkoja: kuudesta sadasta eurosta kolmeen tonniin!

Terassit ja kapakat kiinni!

Jortikka ei ole voinut kuin ihmetellä sitä kuinka leväperäisesti jotkut suomalaiset ovat suhtautuneet koronavirusuhkaan.

– En ole terassien tai kapakoiden vastainen ihminen, mutta kyllä ne täytyisi laittaa heti kiinni! Ensiksi vaikka muutamaksi viikoksi, ja katsotaan sitten mikä on tilanne, Jortikka sanoi.

Kuusi jääkiekon Suomen mestaruutta valmentajana voittanut Jortikka tunnetaan vahvana ja joskus räiskyvänä persoonana, mutta nöyryys, maltti ja järki ovat nyt alati läsnä.

– Ei tässä voi kuin toivoa, luottaa ja elää. Kannattaa kuunnella ohjeita. Kyllä ne ihmiset, jotka päättävät, varmasti tekevät parhaansa, Jortikka sanoi rauhallisena.

Hän kertoi viettävänsä karanteenia kotonaan mm. harjoittelemalla ja uutisia edelleen seuraten.

– Täytyy pitää fyysisestä kunnosta huolta, että jaksaa myös henkisesti.