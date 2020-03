Teemu Selänne vaatii Niinistöltä ja Marinilta toimia – ”Linjaukset, kehotukset ja varoitukset eivät näköjään kaikille tehoa”

Kiekkolegenda vaatii toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Entinen jääkiekkoilija Teemu Selänne, 49, vaatii tasavallan presidentiltä Sauli Niinistöltä ja pääministeri Sanna Marinilta (sd) kovempia toimenpiteitä koronaviruksen estämisen leviämiseksi.

– Teidän linjaukset, kehoitukset ja varoitukset tätä kauheaa virusta kohtaan eivät näköjään kaikille tehoa, nyt on VIIMEISTÄÄN aika laittaa STOP tähän hulluuteen. Ollaan jo nyt myöhässä, apteekit ja ruokakaupat auki, muut kiinni (peukku alas), Selänne kirjoittaa Twitterissä.

– Lockdown please.

Suomessa on viime päivinä ollut tapetilla kysymys siitä, miksi kaikki kansalaiset eivät ota vakavasti hallituksen ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Vastaava tilanne, missä ihmiset eivät noudattaneet hallituksen kehotuksia välttää sosiaalisia kontakteja, oli aiemmin myös Italiassa ja Espanjassa.

Nyt molemmissa on määrätty ulkonaliikkumiskielto, jotta nopeasti lisääntyvät tartunnat eivät kuormittaisi maan terveydenhuoltoa liikaa. Sallittua on käydä ainoastaan ostoksilla kaupassa ja apteekissa tai lyhyellä lenkillä koiran kanssa. Italiassa koronavirukseen on kuollut liki 5 500 ihmistä, enemmän kuin missään muualla.

Pääministeri Marin sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että hallitus on koronatilanteen pahentuessa varautunut rajoittamaan liikkumista Uudeltamaalta pois Suomeen. Marin kertoi toivovansa, että ulkonaliikkumiskieltoon ei tarvitsisi mennä, vaan että ihmiset noudattaisivat nyt voimassa olevia rajoituksia.

Leijonaikoni, kuusissa olympialaisissa Suomea edustanut Teemu Selänne asuu Kaliforniassa.