Entinen Miss Suomi joutuu jännittämään Valko-Venäjällä pelaamaan käsketyn kihlattunsa puolesta: ”Onko hänellä se virus?”

Suomalaiskiekkoilijat jatkavat kauttaan Valko-Venäjällä, missä presidentin lääke koronavirukseen on vodka ja sauna.

Urheilumaailma on säpissä lähes kokonaan koronaviruspandemian takia, mutta Valko-Venäjällä kuuma kiekkokevät jatkuu.

Valko-Venäjän jääkiekkoliigassa pelataan parhaillaan pudotuspelejä.

Vuonna 1993 perustettu Extraliga on tällä hetkellä kiekkoentusiastien ainoa vaihtoehto tyydyttää pudotuspelinälkäänsä, sillä muissa maissa kausi on keskeytetty tai lopetettu.

– Erikoinen fiilis kieltämättä, että täällä kausi jatkuu. Aluksi sitä piti prosessoida, koska pelejä peruttiin muualla ja terveys edellä pitää mennä, Neman Grodnon suomalaispuolustaja Joonas Hurri kertoi puhelimitse Ilta-Sanomille.

Hurri, 28, myöntää, että kauden jatkaminen arvelutti aluksi.

– Erityislaatuinen tilanne, joka on tuonut stressiä. Omat haasteensa tässä on, mutta en koe olevani riskiryhmässä. Käsien pesuun ja desinfiointiin pitää kiinnittää huomiota, vaikka ohjeistukset täällä hieman vaihtelevat. Välillä sitä miettii, että joutuuko tänne jäämään kauden jälkeen ylimääräiseksi ajaksi.

Hurrin kausi Neman Grodnossa jatkuu.

– Olen koettanut olla mahdollisimman paljon poissa julkisilta paikoilta. Taksilla kun olen kulkenut hallille, niin osa kuskeista ojentaa käsidesiä. Aina kun näkee jonkun yskivän ja flunssaoireita, se herättää varovaisuutta. Silti täällä kätellään ihan normaalisti eikä osa kiinnitä mitään huomiota, Hurri kertoi.

Tilannetta ei helpota se, että Hurrin kihlattu, vuoden 2018 Miss Suomi Alina Voronkova joutuu tällä hetkellä jännittämään koti-Suomessa.

Alina Voronkova kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2018.

Voronkovan oli tarkoitus matkustaa miehensä tueksi seuraamaan pudotuspelejä, mutta koronaviruksen takia rajoja on lyöty kiinni ja lentoja on peruttu.

– Olin suunnitellut työrytmini sen mukaan, että olisin siellä paikan päällä kannustamassa. Nyt pakka meni ihan sekaisin. Tässä eletään epätietoisuudessa ja koetan tsempata miestäni parhaan mukaan, Voronkova kertoi IS:lle.

Voronkova kuuluu joukkueen pelaajien puolisoille perustettuun viestiryhmään, jossa koronavirukseen suhtautuminen on sanalla sanoen ollut kepeää.

– Mimmit jakavat siellä eri meemejä, ja oikein korostetusti kätellään ja jaetaan poskipusuja. Ihmetyttää, miten välinpitämättömästi tähän suhtaudutaan.

Joonas Hurri ja Alina Voronkova kävivät saunomassa Tuusulassa keväällä 2019.

Voronkova on kysellyt konsulaatista lisätietoja, miten hänen miehensä paluun kanssa Suomeen menetellään, mutta varmoja vastauksia ei ole kuulunut.

– Epätietoisuus tässä on pahinta. Kyllä se laittaa ajatuksen väkisin rullaamaan. Onko hänellä jo se virus tai missä vaiheessa hän pääsee takaisin Suomeen? Emme ole nähneet yli kuukauteen. Nyt olisi pitkän kauden jälkeen vihdoin aikaa parisuhteelle, mutta ei auta kuin odottaa ja pysyä positiivisena.

Valko-Venäjän kiekkoliigan jatkamiselle ei ole annettu mitään virallista perustelua.

– En ole kuullut mitään. Valtiojohdon ja presidentin (Aljaksandr Lukasenka) mukaan täällä ei kuulemma ole tartuntoja juurikaan, joten siksi se ei vaikuta. Taloudellisesta puolesta täällä ollaan enemmän huolissaan kuin tästä taudista, sanoi Hurri.

– Presidentti julisti jossain jutussa, että vodkalla ja saunalla kuulemma selviää. Erikoinen heitto, jonka osa ihmisistä uskoo. Se antaa hieman kuvaa siitä, miten täällä suhtaudutaan tähän tautiin.

Hurri (kesk.) edusti Pelicansia kaudella 2013–14.

Poikkeusoloista huolimatta Hurri pyrkii parhaansa mukaan vain keskittymään pelihommiin.

– Ajatuksia on vain pitänyt siirtää jääkiekkoon. Pudotuspelejä on odotettu monta kuukautta, ja meillä on hyvä mahdollisuus voittaa sarja. Näitä mahdollisuuksia ei joka vuosi tule. Oli sarja mikä tahansa.

Paikallisessa pudotuspelihuumassa on Hurrin lisäksi mukana myös kolme muuta suomalaispelaajaa: Valtteri Hietanen, Sami Jekunen ja Timo Hiltunen. Kaikki suomalaiset pelaavat Neman Grodnossa ensimmäistä kautta.

– Olen pelannut muutaman viime vuoden ulkomailla, muun muassa Aasiassa. Nyt halusin lähemmäs Suomea, mikä helpottaa matkustelua kotimaahan. Muutenkin tämä on kokemuksena uusi, Hurri sanoi.

– Meillä on huippuseura, joka on ollut monena vuonna finaalissa. Nyt tavoitteena on taas voittaa mestaruus.

Suomalaisnelikko on harvinaista tuontitavaraa, sillä muuten sarja koostuu valkovenäläisistä, venäläisistä, ukrainalaisista ja kazakstanilaisista pelaajista.

– Tasoeroja on paljon. Sarjan neljä kärkijoukkuetta ovat hyviä. Kiekollista taitoa on paljon.

Tällä hetkellä Grodno pelaa välieräsarjaa Shahter Soligorskia vastaan. Grodno tasoitti ottelusarjan keskiviikkoillan trillerissä 2–2:een. Viides ottelu pelataan perjantaina Grodnossa.

Grodnon kotipyhättöön mahtuu 2 550 katsojaa. Pudotuspeleissä katsojia on riittänyt, sillä lehtereillä on seurannut otteluita yli 2 000 ihmistä. Runkosarjassa koko sarjan yleisökeskiarvo oli 912 katsojaa.

– Nyt pelataan joka toinen päivä. Jääkiekko kiinnostaa katsojia. Se on yksi isoimmista joukkuelajeista tässä maassa, Hurri sanoi.