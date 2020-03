Juhani Tammisen, 69, teesit koronakriisiin: ”Pysähdy, analysoi, tee johtopäätös ja jatka matkaa”

Junani Tammisella on painavaa asiaa.

”Eniten oppii kovista tappioista ja katastrofeista”, Juhani Tamminen sanoo.

Ilta-Sanomat tavoitti Suomi-kiekon elävän legendan Juhani Tammisen kotoaan Turusta. Kokenut kiekkomies ei ole turhaan surkutellut koronavirusepidemian aiheuttamaa sekasortoista tilannetta.

Hän nojaa jo nuorena saamaansa yksinkertaiseen ohjeeseen.

– Asia on vakava, mutta en minä ole säpsähtänyt, herran jestas sentään. Kyllä tässä itse kullekin on äiti opettanut pesemään kädet joka aamu. Jos tuntuu järkevämmältä, että vedetään kättelyiden sijaan vedetään ilmassa high fivet, niin sitten tehdään niin, hän viestittää.

Yli 40 vuotta yrittäjänä toiminut Tamminen ei ole tehnyt juurikaan muutoksia arkisiin askareihinsa. Tiistaina hän oli puurtanut pihatöitä Turun saaristossa sijaitsevalla mökillään.

– Ei tämä vaikuta minulla muuhun kuin siihen, että asiakasbisnes hiljenee. Nyt on aikaa tehdä muita juttuja, tänäänkin ehti hyvin olla korjaamassa laituria mökillä.

Tamminen ja Sissi-koira.

Koronakriisin tärkeimpänä oppina Tamminen pitää sitä, miten globaali yhteisö reagoi asiaan. Hän rinnastaa oppimisprosessin urheilun maailmaan – kuinka ollakaan.

– Tämä on kuin urheilussa. Eniten oppii kovista tappioista ja katastrofeista edellyttäen sitä, että on sitä kaartia, joka on valmis oppimaan.

– Liidereiden tehtävänä on nyt laittaa ihmiset töihin ja selvittää, miksi näin kävi. Analysoidaan, onko joku nyt vetänyt ihan vihkoon: sitten mahdollisesti koutsin vaihto ja back to business, hän ohjeistaa.

Suomen kansalaisille entisellä leijonakapteenilla on rohkaiseva viesti, joka on samalla myös yksi hänen elämänkatsomuksensa perustavanlaatuisimmista kivijaloista.

– Pysähdy, analysoi, tee johtopäätös ja jatka matkaa. Tämä on globaalisti todella iso takaisku, mutta elämä jatkuu.