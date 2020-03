Karanteeniin joutunut Jukka Jalonen tapasi Aleksander Barkovin USA:ssa – ”En tiedä, pääsenkö valmentamaan häntä ikinä”

Jääkiekon MM-turnaus jää pelaamatta tältä vuodelta.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF järjesti tiistaina puhelinkokouksen, jossa keskusteltiin miesten MM-kisojen kohtalosta.

Vaikka kokouksessa ei vielä tehty lopullista päätöstä kisojen perumisesta, on vain ajan kysymys, milloin Sveitsissä pelattava MM-turnaus perutaan virallisesti.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen, 57, ei ole elätellyt toiveita MM-kisojen pelaamisesta enää hetkeen.

– Ei tässä ole ollut enää vähään aikaan sellaista fiilistä, että kisoja voisi järjestää. Viime viikolla viimeistään selvisi, että kyllä kisat jäävät nyt pelaamatta tämän kevään osalta, sanoi Jalonen Ilta-Sanomille tiistaina.

Koko urheilumaailma on pysähtynyt ja eri maiden rajoja on suljettu koronaviruspandemian takia, joten yhden jääkiekon MM-turnauksen peruuttaminen on vain pisara valtameressä.

Turnauksen todennäköinen peruuttaminen tarkoittaa, että Suomi jatkaa hallitsevana maailmanmestarina. Jalosen valmentama joukkue voitti sensaatiomaisesti MM-kultaa Slovakiassa viime toukokuussa.

Vielä viime viikolla Jalonen oli tarkkailemassa NHL-pelaajia Pohjois-Amerikassa Leijonien GM:n Jere Lehtisen kanssa. Jalonen palasi Suomeen viime lauantaiaamuna.

– Olen ollut reissun jälkeen varmuuden vuoksi karanteenissa. Pari viikkoa pysyttelen poissa ihmisten ilmoilta. En ole käynyt kaupassa tai missään muuallakaan, Jalonen sanoi.

– Viisi päivää on kuulemma viruksen normaali itämisaika. Huomenna tulee viides päivä täyteen reissun jälkeen, eikä minulla ole mitään oireita, joten tuskin virus tarttui matkalta. Sieltä se olisi tarttunut, jos olisi. Mieluummin kannattaa kuitenkin olla ylivarovainen.

Jukka Jalonen keskusteli Aleksander Barkovin kanssa. Floridan tähti olisi siis saatettu nähdä MM-kisoissa, jos Florida ei olisi selviytynyt pudotuspeleihin.

Jalonen lensi maaliskuun 6. päivä Lehtisen kanssa pelaajatarkkailumatkalle Yhdysvaltoihin. Se oli kevätkauden toinen tarkkailumatka Pohjois-Amerikkaan.

Jalonen ja Lehtinen näkivät paikan päällä kolme NHL-ottelua: Dallas–Nashville, Chicago–St. Louis ja Dallas–New York Rangers. Kaksikon oli tarkoitus nähdä viikon kestävän reissun aikana vielä Dallasin ja Floridan välinen ottelu, mutta NHL keskeytti kauden viime torstaina.

– Keskiviikkona näimme Aleksander Barkovin ja Aleksi Saarelan, ja siinä vaiheessa kauden peruuntuminen näytti vielä kaukaiselta jutulta. Kun seuraavana päivänä NHL-kausi keskeytettiin, silloin tajusin, että MM-turnaus on taputeltu, muisteli Jalonen.

Vaikka MM-turnaus peruuntui, Jalosen mukaan tarkkailumatkoilta tuli jälleen hyödyllistä tietoa jatkoa ajatellen.

– Tämän kevään turnauksen osalta näistä tuli hukkareissuja, mutta pitkällä tähtäimellä katsottuna reissuista oli paljon hyötyä. Pelaajien on helpompi tulla joukkueeseen, kun he tuntevat valmentajaa vähän paremmin ja tapoja työskennellä.

Tarkkailumatkojen tarkoituksena on ennen kaikkea rakentaa luottamusta valmentajan ja pelaajien välille tulevaisuutta varten.

– Otetaan esimerkkinä vaikka Barkov, jonka kanssa olen istunut nyt kahdesti alas kahtena eri vuotena. En ole vielä päässyt valmentamaan häntä – enkä tiedä pääsenkö enää ikinä. Jos pääsisin, niin olisi paljon helpompaa koutsata Barkovia näiden tapaamisten jälkeen, Jalonen sanoi.