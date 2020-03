Hannu Jortikka kertoo koronaviruksen sekoittaman Espanjan tilanteesta: ”Se on räjähtänyt parissa päivässä ihan käsiin”

– Espanjalaisten tuttujeni mukaan tuntuu kuin olisi palattu Francon aikaan, dikatatuuriin, jääkiekkovalmentaja Hannu Jortikka kertoo Espanjan tunnelmista koronavirustilanteen pahetessa.

Jääkiekkovalmentaja Hannu Jortikka katselee Espanjan Torremolinoksen kotinsa terassilta muuttunutta maisemaa.

Edessä on vanha päätie. Siinä ei mennyt Jortikan mukaan lauantaina yhtään autoa. Kadut ovat tyhjiä vielä sunnuntaina aamupäivälläkin.

– Täällä on merkillinen hiljaisuus, joka ei ole täällä normaalia ollenkaan, hän kertoo puhelimessa.

– Tämä on poksahtanut hetkessä. Tilanne on räjähtänyt parissa päivässä ihan käsiin.

Hannu Jortikka Torremolinosissa vuonna 2015.

Jortikka uskoo tietävänsä, mistä muuttunut ilmapiiri osittain johtuu.

– On aika huvittavaakin, että Espanjan pääministerin rouva sekä kommunistisen puolueen puheenjohtajan rouva ovat saaneet molemmat koronatartunnan. Antoiko se vauhtia sille, että ihmiset tajusivat, kuinka vakava tilanne on, Hannu Jortikka sanoo.

Hänen mukaansa Espanjassa tulee jatkuvasti määräyksiä valtionjohdolta, ”aika kovaakin tekstiä”. Maanantaiaamuna kello 8 kaikkien ravintoloiden pitäisi mennä Espanjassa kiinni.

– Eilen oli aika kuolemanhiljaista joka puolella. Tässä lähellä poliisit olivat käyneet ravintolassa sanomassa, ettei terassilla saa olla.

– Kuolleiden määrä lisääntyy koko ajan.

Jortikan espanjalaisten tuttavien mukaan tilanne on erikoinen.

– Espanjalaisten tuttujeni mielestä tuntuu kuin olisi palattu Francon aikaan, diktatuuriin. Poliisit mellakoivat, jos ihmiset eivät usko.

– Mun espanjalaiset kaverit ovat olleet ihan sokissa tällaisista uhkailuista, kun he ovat aikoinaan vapautuneet sotilasdiktatuurista, jossa olivat pitkään.

Jortikka on saanut Suomesta terveysviranomaisilta tekstiviestin, jossa kerrotaan, että hänen tulisi Suomeen palattuaan pysyä kaksi viikkoa kotona.

– Isoveli valvoo meitä koko ajan. Se on tavallaan hyvä, mutta myös pelottavaa. Sä olet Espanjassa ja yhtäkkiä tulee viesti. Se kertoo, ettei ole yksityisyyttä enää ollenkaan.

– Tilanne on vakava, mutta kyllä ihmiset osaavat ajatella itsekin. Pelottaa hirveä keskusvoimainen valta, että puututaan tyhmiin ihmisiin.

Eläkepäiviä viettävä Hannu Jortikka ei ole palaamassa Suomeen ainakaan toistaiseksi. Lentojen hinnat ovat nousseet nyt pilviin. Tuttavat ovat saaneet paluulennon Suomeen tonnilla.

– Onko hyötyä kenellekään, jos hyökkään lentokentälle? Paljon todennäköisemmin saan tartunnan lentokentällä tai lentokoneessa.

Espanjassa yksin asuva Hannu Jortikka viettää nyt aikaa kotona kirjoja lukien. Hänen vaimonsa on Suomessa.

Parhaillaan on meneillään Reijo Mäen kirja.

– Minulla on paljon urheilukirjoja. Luen ja ihmettelen, mitä Hexi Riihiranta on tehnyt ja mitä Jere Karalahti on tehnyt.

–Yksinkertaisista asioista on kyse, peskää käsiä ja turha kätteleminen pois. Kannattaa olla kotona ja välttää ihmiskontakteja. Ihan maalaisjärkeä kannattaa käyttää, Hannu Jortikka opastaa.

Torremolinoksen suomalaisyhteisössä kukaan ei ole tiettävästi vielä sairastunut.

Jortikka aikoo viettää rauhallisia kotipäiviä. Hätää ei ole. Kaikki toimii, televisio ja netti. Parvekkeella on kuntopyörä. Sitä voi polkea.

– Mun talossa on suomalaisia. Mun kavereita asuu täällä. En ole ajatellut, että maailmanloppua pitäisi miettiä.

– Ihmiset ovat ihan kuin maailmanloppu olisi tullut.

Toissa päivänä isossa supermarketissa tilanne oli sama kuin joissakin Suomen kaupoissa viime viikolla. Vessapaperi ja kuivaruoka olivat loppu.

– Olen aika levollinen. Tietty tämä ärsyttää ja harmittaa.

Kokeneena valmentajana hän kehottaa ihmisiä malttiin.

Paniikkiin ei ole hänen mielestään aihetta.

– Rauha, rauha, hän päättää.