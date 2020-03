Kiekko-Espoo etsii itselleen uutta kummisetää – näin kommentoi seuraan yhdistetty miljardööri Mika Anttonen

Jussi Salonojan omistama Metro Areena on yhä todennäköisemmin putoamassa Espoon kaupungin syliin.

Espoolainen edustusjääkiekkoilu tähyää kuumeisesti takaisin parrasvaloihin. Suomi-sarjan pudotuspeleissä esiintyvä Kiekko-Espoo yrittää nousta ensi kaudeksi maan toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Mestikseen ja sen jälkeen ”mahdollisimman pian” SM-liigaan. Viimeksi Espoosta nähtiin joukkue SM-liigassa (Blues) kaudella 2015–2016, Mestiksessä (Espoo United) puolestaan 2017–2018.

K-Espoon nousuprojektin promoottorina toimii päävalmentaja ja urheilutoimenjohtaja Kim Hirschovits, joka lopetti pelaajauransa viime kauteen. Urallaan kahdesti SM-liigan pistepörssin voittanut Hirschovits on tiukassa paikassa, sillä espoolaisen huippukiekkoilun maine ryvettyi pahasti Bluesin ja Espoo Untedin talouskatastrofien myötä. Kenties juuri tämän vuoksi K-Espoo on etsinyt taustalleen piinkovia bisnesmiehiä – uutta kummisetää maan huipulta alkaen.

K-Espoo on Ilta-Sanomien tietojen mukaan yrittänyt saada rahoittajakseen energiayhtiö St1:n pääomistajaa ja hallituksen puheenjohtajaa Mika Anttosta, joka lukeutuu Suomen rikkaimpiin ihmisiin. Anttonen vahvistaa tiedon.

– Joo, kysytty on, että olisinko kiinnostunut lähtemään mukaan rahoittamaan seuran toimintaa, Anttonen sanoo.

Viime toukokuussa Anttosen omaisuuden arvoksi arvioitiin 1,9 miljardia euroa. Vuosittain hän tukee yhteensä miljoonalla eurolla vähävaraisia lapsiperheitä näiden jääkiekkoharrastusten kustannuksissa, Jääkiekkoliiton alaisen rahaston kautta. Huhujen mukaan Anttonen olisi nyt sijoittamassa ”huomattavan summan” K-Espooseen.

– Se tieto ei pidä paikkaansa. Urheilua voi tukea monella eri tavalla. En ole antamassa suoraa rahallista tukea K-Espoolle, mutta olen jo ollut mukana tuomassa kaupungin kiekkoiluun uudenlaista ajattelukulttuuria – olen toisin sanoen esitellyt ratkaisua, joka voisi mielestäni auttaa alueen juniorikiekkoilua niin taloudellisesti kuin muutenkin, Anttonen sanoo.

– Kyse on hieman samantapaisesta mallista, jota olemme kehittelemässä myös Vierumäen urheiluopistolla.

Vuonna 2018 Anttonen pelasti yhtiöidensä kautta Vierumäki Country Club Oy:n lähes varmalta konkurssilta – ottamalla yhtiön omistukseensa ja sijoittamalla siihen uutta pääomaa. Sen jälkeen Anttonen on adjutanttiensa kanssa visioinut Vierumäelle uutta strategiaa, ja siihen tehtävään hän on halunnut sitouttaa ja kannustaa myös opiston työntekijöitä.

– Suunnittelemme Vierumäelle nyt erityisesti lajiliitoille suunnattua, osinkoihin oikeuttavaa osakeantia. Urheilutoimintansa Vierumäelle keskittävät lajiliitot voisivat sen jälkeen saada osinkotuottoja yhtiön mahdollisesta tuloksesta. Uskon, että tällainen ratkaisu innostaa lajiliittoja nostamaan Vierumäki uuteen kukoistukseen, sata prosenttia Vierumäen taustayhtiön äänivallasta omistava Anttonen perustelee.

– Tällainen ajattelu toimisi nähdäkseni vastaavasti myös Espoon kiekkoilussa. Ensimmäisessä vaiheessa Espoon kaupungin tulisi hankkia Metro-areena kokonaan omistukseensa ja tehdä sen jälkeen yhtiössä alueen junioriseuroille suunnattu osakeanti. Jos seuroilla olisi mahdollisuus saada tuottoja halliyhtiön menestyksestä, ne todennäköisesti tekisivät kaiken mahdollisen saadakseen areenalle lisää tuottoja. Ratkaisu parantaisi myös alueen yhteisöllisyyttä.

Espoon kaupunginjohtaja: Arvostan Anttosta

Metro-areenan taustayhtiö Tapiolan Monitoimiareena Oy on edelleen liikemies Jussi Salonojan omistuksessa. Käytännössä Espoon kaupunki kuitenkin jo pyörittää areenayhtiötä, sillä ilman sen kattavia tilavuokrauksia yhtiön sähköistä olisi loppunut virta. Esimerkiksi täksi kaudeksi Espoon kaupunki hankki kaikki areenan jäävuorot itselleen.

Talousmurheista viime vuosina kärsinyt Salonoja on keskustellut Espoon kaupungin johdon kanssa areenan myynnistä, mutta ainakin toistaiseksi tilanne on pysynyt ennallaan.

– Jussi (Salonoja) tuki hurjilla summilla espoolaista kiekkoilua, mutta sai silti lähinnä rapaa niskaansa. Se tuntui väärältä, Anttonen linjaa.

– Silloin Espoon kiekkoilussa tapahtui se virhe, että kaikki olivat tumput suorina, koska kaikki kuvittelivat Jussin maksavan joka tapauksessa viulut. Jos urheilubisneksen haluaa saada kannattavaksi, eri toimijat on sitoutettava siihen täysillä mukaan.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä myöntää IS:lle, että kaupunki on kuunnellut Anttosen näkemyksiä espoolaisen kiekkoilun kehittämisessä.

– Arvostan suuresti Anttosen mielipiteitä paitsi liikemaailmassa myös urheilun saralla. Aiomme kehittää Tapiolan urheilupuistoa, ja siinä asiassa olemme jo saaneet sparrausapua Mika Anttoselta. Tarkoituksena on jatkaa näitä sparrauskeskusteluja hänen kanssaan, Mäkelä kertoo.

Yrittääkö Espoon kaupunki ostaa Tapiolan Monitoimiareenan Jussi Salonojalta?

– Areenan ostamisesta on ollut Jussin kanssa aiemmin puhetta, mutta ei nyt hetkeen. Espoon kaupungilla on käynnissä erilaisia kaavoitushankkeita (mm. uusi jalkapallostadion) Tapiolan urheilupuistossa, ja siinä kokonaisuudessa etsimme kestävää ratkaisua myös alueen jääurheilun osalta, Mäkelä selvittää.

– Espoolaisen jääkiekon toimintaedellytykset on turvattava, se totta kai on kaupungin intresseissä. Lasten ja nuorten kohdalla olemme jo onnistuneet yhteisöllisyyshankkeissa, ja nyt samaan on tarkoitus pystyä myös huippu-urheilun sektorilla.

IS ei tavoittanut Jussi Salonojaa kommentoimaan Metro Areenan kauppaamiseen liittyviä asioita.