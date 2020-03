Koronavirus päätti kiekkoilija Iiro Vehmasen, 30, kauden Italiassa – ”Seuraavaksi täältä pitäisi päästä pois jotenkin”

Iiro Vehmanen (oik.) on hankalassa paikassa Italiassa.

Kankea tiedonkulku ja epävarmuus koronaviruksen leviämisestä pitävät Iiro Vehmasen valppaana.

Pohjois-Italiassa jylläävä koronavirus päätti paikallisen kiekkokevään, joka oli vasta pääsemässä vauhtiin.

– Vielä odotetaan lopullista päätöstä, mutta sen mitä tulkitsin pelaaja-manageriamme, niin ikävä kyllä pelit on pelattu, raportoi suomalaispuolustaja Iiro Vehmanen Ilta-Sanomille puhelimitse tiistaina.

– Seuraavaksi täältä pitäisi päästä pois jotenkin – ja mielellään niin, ettei sitä virusta olisi takataskussa.

Vehmanen, 30, pelasi ensimmäistä kauttaan Italian toiseksi korkeimmalla sarjatasolla HC ValpEaglen joukkueessa, joka pelaa kotiottelunsa Torinon maakunnassa Torre Pellicen kylässä. Vehmanen on joukkueen ainoa ulkomaalaisvahvistus.

Vehmasen edustama joukkue pelasi pudotuspelisarjaa Bressanonen ylpeyttä HC Falconsia vastaan.

ValpEaglella olisi ollut mahdollisuus panna sarja poikki tiistaina kotijäällään. Torinon vuoden 2006 olympialaisissa harjoitushallina käytetty pyhättö kumisi koronaviruksen takia tyhjyyttään jo edellisessä ottelussa.

– Meillä kävi ylivoimaisesti eniten väkeä runkosarjassa, parhaimmillaan 1 300. Jätkät sanoivat, että nyt olisi takuuvarmasti ollut täysi tupa eli noin 2 700 katsojaa. Se on iso kolaus seuran kassaan, harmitteli porilaispuolustaja, joka on pelannut urallaan myös Mestistä SaPKon ja TuTon riveissä.

– Ensimmäisessä kotipelissä ensimmäiset 10 minuuttia meni ihmetellessä, että mitä hemmettiä täällä tapahtuu. Oli kauhea tsemppi päällä ja tarkoituksena laittaa ottelusarja tasoihin – ja samaan aikaan hallissa kaikui kun maila paukahti laitaan. Oli se erikoista.

Koronavirusuhka höyläsi aiemmin jo pudotuspelikaaviota. Alun perin ottelusarjat oli tarkoitus pelata paras seitsemästä, mutta kaavio vaihtui paras viidestä -systeemiin.

Yleisökadon lisäksi oman mausteensa pudotuspelikevääseen toi paikallinen terveydenhuolto-osaaminen. Valvonnassa ja toimintatavoissa oli kirittävää.

– Jonkun lääkärin piti mitata kuume kaikilta halliin sisään tulleilta kaksi tuntia ennen peliä, mutta ei meillä ollut mitään infoa tästä. Olimme jo hallin sisällä, kun yhtäkkiä kopissa alkoi kauhea kälätys, ja selvisi, että meiltä olisi pitänyt mitata kuume ennen halliin tuloa. No, se oli vähän myöhäistä siinä vaiheessa, Vehmanen hymähti.

Iiro Vehmanen on kiekkoammattilainen.

Joukkue suuntasi alkulämmittelyyn jäälle, mutta vastustajaa ei näkynyt askissa.

– Kohta pelaaja-manageri huusi, että kaikki ulos jäältä. Siellä sitten seisoskeltiin käytävällä vastustajajoukkueen kanssa kesken pudotuspelisarjan – hyvä ettei käsi kädessä. Yksitellen mentiin huoneeseen, missä tungettiin joku mittari korvaan. Sen jälkeen takaisin jäälle ja peli käyntiin.

Toistaiseksi kukaan Vehmasen joukkuekavereista ei ole sairastunut.

Jäähallin ulkopuolella koronavirusuhka on näkynyt maltillisesti. Kauppoihin ja ravintoloihin on ilmestynyt ohjelappuja, joissa kehotetaan pesemään käsiä ja pitämään metrin etäisyys muihin ihmisiin. Myös kättely on pannassa.

– Vaikka ollaan lähellä karanteenialuetta, ei tässä kylässä sitä oikein huomaa. Käyn aina vetämässä kuuden euron pastan vakioravintolassa, joka on yleensä päivisin täynnä. Nyt siellä on ollut lisäkseni vain muutama ihminen, Vehmanen sanoi.

– Jääkiekon lisäksi en ole huomannut muuten mitään ihmeellistä.

Kankea tiedonkulku ja epävarmuus epidemian leviämisestä pitävät Vehmasen valppaana.

– Ilman koronavirustakin täällä pitää mennä päivä kerrallaan. Joka päivä kun avaa silmät, miettii että minkälainen päivä tästäkin on tulossa.