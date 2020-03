Arvostettu kanadalaismedia arvioi Noora Rädyn jääkiekkomaailman vaikutusvaltaisimpien naisten joukkoon.

Kanadalaismedia Sportsnet julkaisi listan jääkiekkomaailman vaikutusvaltaisimmista naisista. Suomen maajoukkueen ykkösmaalivahti ja -tähti Noora Räty löytyy 25 naisen listalta sijalta 20.

Sportsnetin mukaan Räty on syy sille, että Suomen maajoukkue on ottanut suuria harppauksia eteenpäin edellisen kymmenen vuoden aikana. Maalivahti on saavuttanut tähän mennessä yhden MM-hopean ja neljä pronssia sekä kaksi olympiapronssia.

Räty on kuulunut maajoukkueen luottonimiin jo vuosia. Kuva viime kevään MM-kisoista Espoosta.

Media perustelee suomalaismaalivahdin listalle nousua myös sillä, että Räty on toiminut vuodesta 2017 lähtien Kiinassa eräänlaisen pelaaja-lajilähettilään roolissa. Hän siirtyi tuolloin Kunlun Res Starin joukkueeseen, joka on operoinut kaudesta 2018–19 lähtien nimellä Shenzen KRS Vanke Rays.

Kiinassa panostetaan jääkiekkoon Pekingin vuoden 2022 olympialaisia silmällä pitäen, joten nykyään Venäjän sarjassa pelaavassa joukkueessa pystyy hyvinkin tienaamaan elantonsa. Sportsnetin mukaan Rädyn seuravalinta toimii esimerkkinä uudesta reitistä ammattilaisuuteen naisten jääkiekossa.

Rädyn listalle valitsemisen arvoa nostaa se, että hän on 25 naisen joukossa ainoa Pohjois-Amerikan ulkopuolinen valinta.

Listan kärjessä on Yhdysvaltain maajoukkueen kapteeni Kendall Coyne Schofield, toisena NHL-vaikuttaja Kim Davis ja kolmantena naisten NHL:n perustaja ja komissaari Dani Rylan.